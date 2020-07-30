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30.07.2020 - 10:21 |

Corona virüs ne zaman bitecek?

Astrolog Can Aydoğmuş, hastalıkların yüzde 100 bitişinin "2023 yılı Ocak ayı sonunda Satürn’ün ev değiştirmesi ile" olacağını söyledi! Can Aydoğmuş'un konu ile ilgili açıklamaları ise şöyle...

Corona virüs ne zaman bitecek?
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Yaşanan tutulmalar; 5 ve 21 Haziran, 5 Temmuz, 30 Kasım, 14 Aralık 2020 tarihlerinin 7 gün öncesi ve 15 gün sonrasını çok yoğun bir şekilde etkiliyor. Tabii sonrasında etkisi devam ediyor.

Tutulmaların olmasına neden olan Kuzey ve Güney düğümlerinin ev değiştirmesi 2020 sonu olacak.

2020 sonundan sonra dünya; corona virüsü konusu ile ilgili rahatlayacaktır. Lakin asıl dünyanın bu gergin süreçte bütün dünya liderlerinin rahatlaması ve savaş, ekonomi ve hastalıklar ile ilgili gerginliklerin yüzde 100 bitişi 2023 Ocak sonu Satürn’ün ev değiştirmesi ile olacaktır.

Kuzey ve güney düğümler ve Satürn özellikle sürüngenleri ve hayvanları temsil ediyor. Çin’in haritasında ise Satürn kötü durumda ve ölü. Çin’in kuzey ve güney düğümü iyi durumda değil. Çin’de Satürn’ün etkisi ile sürüngen ve hayvanların tüketimi çok yoğun. Jüpiter’in temsilcisi olan kedileri de maalesef ne acı ki yiyorlar. Bu çok acı ve yasalar ile önlenmesi gereken bir durum.

Türkiye’yi geçmişte ve bugünde vebalardan koruyan şey, hayvanları korumamızdır, hayvanlara çok iyi bakan bir ülke olmamız bizleri vebalardan da en güçlü bir şekilde korumuştur, en az kayıpla vebaları atlatmamızı sağlamıştır.

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