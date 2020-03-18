Corona virus nedeni ile evden çalışanlara öneriler

Rutine bağlı kalmak

Bir süre evden çalışacak olmanız hafta içi düzeninizi bozmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Ofisinize gitmemeniz, lokasyon ile ilgili bir takım rahatlıklar sunsa da; bu günlük işlerinizi ertelemeniz demek değildir.

Normal saatinizde uyandıktan sonra, ilk iş olarak pijamalarınızdan kurtulun. Pijama ile kalmak size gün boyunca istemediğiniz bir ağırlık yaratacaktır. Evet, sıkıcı ofis kıyafetlerini de giymenize gerek yok ama rahatlıktan biraz uzaklaşmanız; sizi disiplininize yaklaştıracak.

Çalışma alanı

Çalışma alanı ve rahatlığını sağlamak; evden çalışma konusunun belki de en önemli faktörü. Laptopunuzu alıp yatağınızda çalışmaya başlamak, işleri daha yavaş yapmanıza ya da odaklanma problemleri yaşamanıza neden olur. Bu neden ile rahat edeceğiniz bir alanda, masaüstü bir çalışma ortamı kurmak işinize daha çok yarayacak.

Evinizi havalandırın

Evinizin size rahatlık kattığını biliyoruz. Bu rahatlığı biraz da olsun kırmak, üstünüzdeki yükü atmak için oksijene ihtiyacınız var. Bu neden ile bulunduğunuz ortamı sürekli havalandırın. Aksi takdirde gün boyunca yorgun hissedeceksiniz.

Çalışma saatleri

Çalışma saatlerine sadık kalın. Çalışma saatleri içinde kendinize birkaç hedef belirleyin ve bunlar üzerinden ilerleyin. Hedefler üzerinden çalışma saati boyunca iş arkadaşlarınız ile iletişimde kalın.