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13.04.2020 - 18:08 |

Corona virüsten korunmak için uygulamanız gereken kurallar

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs hayati tehlike yaratırken özellikle bağışıklı güçlü olanlarda genellikle hafif belirtilerde ortaya çıkabilir. Ancak bağışıklık sistemi ne kadar güçlü olsa da uymanız gereken bazı kurallar mevcut. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallar sayesinde kendinizi karantina altına alabilirsiniz. İşte corona virüsten korunmak için uygulamanız gereken kurallar...

Corona virüsten korunmak için uygulamanız gereken kurallar

Corona virüs salgının ülkede yayılmaması için tedbirlerin arasında en dikkat çekenlerin başında belirlenen kurallar geliyor. Ne kadar bağışıklığınız güçlü olursa olsun bu kuralları mutlaka dikkate alın. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallar sayesinde kendinizi corona virüsten koruyabilirsiniz. İşte corona virüsünden korunmak için uygulamanız gereken kurallar...

Ellerinizi sık sık yıkayın

Corona virüsünden korunmak için ilk kuralların başında el hijyeni geliyor. Ellerinizi mutlaka sık sık 20 saniye boyunca sabun ile ovarak yıkayın.

Mesafeyi koruyun

Öksürük, soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 yani 2-3 metre kadar mesafe koyun. Bu durum hastalığın size bulaşma riskini azaltacaktır.

Tek kullanımlık mendil kullanın

Hapşırma veya öksürme gibi durumlarda ağız ve burnunuzu tek kullanımlık mendiller yardımıyla kapatın. Eğer bu mendillerden yoksa dirseğinizin iç kısmıyla kapatabilirsiniz.

Yakın temastan kaçının

Sarılma veya tokalaşma gibi yakında temaslardan mutlaka uzak durun.

Dengeli beslenin

Mutlaka bol sıvı tüketin ve dengeli beslenmeye özen gösterin. Özellikle bu dönemde bağışıklık sisteminizi güçlendirecek gıdalara yer verin. Uyku düzeninize dikkat edin.

Corona virüsten korunmak için uygulamanız gereken kurallar

Sürekli yüzünüze dokunmayın

Virüsün en etkili bulaşma yöntemlerinden biri de ellerinizi yüzünüze, gözünüze ve burnunuza dokundurmak. Bu tip eylemlerden mutlaka uzak durun.

Evinizi sık sık havalandırın

Bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırmaya özen gösterin. Eve temiz oksijen girmesini sağlayın.

Kıyafetlerinizi belirtilen sıcaklıkta yıkayın

Kıyafetlerinizi mutlaka 60-90 derece sıcaklıkta, normal deterjan kullanarak yıkayın.

Evin en kirli yerlerini tespit edin

Evin en kirli noktalarından kapı kolları, lavabolar ve pencere kolları gibi sık sık kullandığınız ve dokunduğunuz bu yerleri antibakteriyel bezlerle ya da su ve deterjan kullanarak her gün temizleyin.

Maske ve eldiven kullanın

Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin, maske ve eldiven takmadan dışarı çıkmayın.

Kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın

Havlu veya diş fırçası gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmaktan vazgeçin.

Düşmeyen ateşiniz varsa hemen doktora gidin

Düşmeyen ateşiniz ve öksürüğünüz varsa mutlaka maske takarak bir sağlık uzmanına başvurun.

 

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