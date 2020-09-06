Çöven Otunun Faydaları Nelerdir? Çöğen Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?



Çöven otu, günümüzde genel olarak kan temizleme ve idrar söktürücü olma özelliği ile bilinmektedir. Hoş bir kokusu olan şifalı bir bitkidir.



Çöven Otunun Faydaları Nelerdir?



Çöven otu, karanfilgiller familyasından gelmekte olan ve pembe ya da beyaz çiçeklere sahip olan kalın köklü otsu bir bitki olmaktadır. Çöven otunun birden fazla faydası bulunmaktadır. Bunlardan en başta gelenleri: Çöven otu günümüzde en sık olarak idrar söktürücü özelliği ile bilinmektedir. Bunun yanı sıra bağırsakları da temizlemektedir. Çöven otunu kabızlık yaşayan kişiler kullanmalıdır çünkü ishal yapıcı etkiye sahip olmaktadır.



Çöven otunun bir diğer en önemli özelliği ise kanı temizleyici özelliği olmaktadır. Ayrıca kekik otu, yenibahar ya da roka otu gibi çöven otu da öksürüğü geçirmeye çok yardımcı olmaktadır. Aslen çöven otu kişinin göğsünü yumuşatır ve böylece öksürüğü hafifletir. Bronşite karşı oldukça faydalı etki yaratan çöven otu, terletici ve de ateş düşürücü özelliği ile çok bilinmektedir. Son olarak vücuda sakinlik ve rahatlık verip sivilce ya da egzama gibi cilt hastalıklarının düzenli kullanımda iyileşmesine yardımcı olmaktadır.



Çöven Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?



Çöven otu ülkemizdeki bir takım yörelerde helvacı kökü ya da sabun otu olarak da bilinmektedir. Çöven otunun sabun otu olarak bilinmesinin asıl sebebi içeriğinde çok yüksek oranda bir temizleyici özelliği bulundurmasıdır. Bu nedenle doğal sabun olarak kullanılmaktadır.



Çöven otuna helvacı otu denilmesinin sebebi ise günümüzde helvalarda da kullanılmasıdır. Ayrıca çöven otu bitkisinin kullanıldığı pek çok alan yer almaktadır. Bu alanlardan bazıları şu şekildedir. Evlerin mutfaklarında çöven otu sebze olarak tüketilmez fakat bitkinin kökü kullanılabilir aynı zamanda eczacılıkta bu çöven otu ilaç yapımı aşamasında kullanılmaktadır. Bir diğer yandan çöven otu gıda sanayiinde de daha önce de söylenildiği gibi tahin helvası yapımı aşamasında kullanılmaktadır. Tahin helvasında bulunan beyaz renkli madde çöven otundan gelmektedir.



Çöven otunun kir çıkarma özelliği sayesinde pek çok sayıda fabrikalarda temizlik sanayi içerisinde şampuanların, duş jellerinin, yumuşatıcıların ya da el sabunlarının içerisinde ilave edilerek kullanılmaktadır. Bu nedenle Çöven otu günümüzde çok değerli ve çok önemlidir. Sık sık kullanılan çöven otunun faydalarını sağlamayacağımız kadar çok olduğu gibi kullanım alanları da sayılamayacak kadar çok fazla olmaktadır. Ayrıca diğer bir yandan halk arasında ve lokman hekimliğinde aktarlardan alınıp ilaç olarak tüketilmekte olan faydalı bir bitkidir.



Bu bitkinin kurutulmuş olan yapraklarından ya da kurtulmuş olan köklerinden çay da yapılmaktadır. Bütün bir halde bulunan çöven otu köklerinden çay demleneceği durumlarda bu otun kökleri iki ya da üç ayrı parçaya bölünmeli ve toplamda 10 dakika ya da 15 dakika demlendirilip içilmelidir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken konu çöven otunun çayı aşırı dozda ve sürekli olarak tüketilirse kişinin mide ve bağırsaklarında tahrişe sebep olur.