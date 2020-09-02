Covid-19'a karşı vücudun ürettiği antikor ne kadar süre koruyor?

Covid-19 salgınında en büyük gizemlerden biri, virüse yakalanmanın gelecekteki bir enfeksiyona karşı koruyucu etkisinin olup olmayacağı ve bunun ne kadar süreceğİ oldu.

Hastaneler, üniversiteler ve sağlık çalışanlarının destek verdiği, İzlanda'da 30 binden fazla kişi üzerinde yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.Araştırmaya göre Covid-19 ile savaşmak için oluşan antikorlar, teşhisin ardından en az 4 ay boyunca tükenmiyor.

Araştırma sonuçlarının yayımlandığı "New England Journal of Medicine" dergisine açıklama yapan Harvard Üniversitesi ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri uzmanları, çalışmanın "doğal enfeksiyonda olduğu gibi aşının uzun süreli antikor üretilmesini teşvik etmesi halinde bunun, öngörülemez ve çok bulaşıcı yeni tip corona virüse karşı kazanılacak bağışıklığın çabuk sona ermeyeceği ümidini doğurduğu" değerlendirmesini yaptı.

Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalarda, Covid-19'a karşı oluşan antikorların çok çabuk kaybolduğu izlenimi uyanmıştı.