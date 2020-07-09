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09.07.2020 - 17:20 |

Çürük diş kalbe zarar verir mi? - Çürük diş tedavi edilmezse ne olur?

Çürük diş ağız sağlığını kötü etkilediği gibi kalp sağlığını da etkileyebiliyor. Özellikle doğumsal kalp hastalığı olan çocuklarda ve kalp kapak rahatsızlığı olan erişkinlerde bu daha da kritik öneme sahip. "Çürük dişin kalbe zararları nelerdir?" , "Diş çürüğü kalbi nasıl etkiler?" sorularının cevabını Diş Hekimi Zafer Kazak verdi ve çürük dişlerin kalp sağlığına olan etkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu

Çürük diş kalbe zarar verir mi? - Çürük diş tedavi edilmezse ne olur?
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Diş Hekimi Zafer Kazak, çürük dişin kalp sağlığını etkilediğini söyledi. Kazak, "Diş sağlığı genel anlamda herkes için önemli olmakla birlikte özellikle doğumsal kalp hastalığı olan çocuklarda ve kalp kapak rahatsızlığı olan erişkinlerde çok daha büyük önem kazanıyor.

Çürük diş kalpte enfeksiyona neden oluyor

Çürük dişlere yapılacak olan müdahale sırasında oluşacak bakteriyemi, endokardit adını verdiğimiz kalp ve damarların iç yüzeyini örten tabakanın enfeksiyonuna neden olabilir. Endokardit, uzun süreli hastanede yatarak antibiyotik tedavisi gerektiren ve ölüm riski taşıyan son derece ciddi bir klinik tablodur" dedi.

Diş çekimi öncesi koruyucu antibiyotik veriliyor

Kanamalarla kan dolaşımına karışan enfeksiyon etkenlerinin kalpteki sorunlu bölgeye ulaşıp burada çoğalarak ciddi bir kalp enfeksiyonuna sebep olabildiğini ifade eden Diş Hekimi Kazak, "Endokardit adı verilen bu tehlikeli klinik tablodan korunmak için riskli kabul edilen ve kalp hastalığı olan bireylere diş tedavileri öncesinde enfeksiyondan koruyucu antibiyotik veriliyor.

Ancak elbetteki en ideali, ağız ve diş bakımının çok iyi yapılıp diş çürümelerinin ve diş eti hastalıklarının önlenmesidir. Bu nedenle endokardit riski taşıyan (kalp ameliyatı geçirmiş olsun ya da olmasın) doğuştan kalp hastalığı olan çocuklara ve kalp kapak hastalığı bulunan (özellikle de yapay kalp kapağı takılan) erişkinlere ağız ve diş bakımının kalp sağlıkları açısından da ne kadar önemli olduğu anlatılıyor" açıklamalarında bulundu.

 

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