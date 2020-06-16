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16.06.2020 - 15:03 |

Daha belirgin ve çekici hatların sırrı ne?

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ayşen Bilge Sezgin, giderek popülerleşen ve çok tercih edilen popo estetiği hakkında bilgi verdi.

Daha belirgin ve çekici hatların sırrı ne?
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Son dönemde giderek popüler hale gelen kıvrımlı vücut hatları, artık cerrahi yöntemler ile kolay yoldan elde edilebilyor. Kadınlarda kalça, göğüs ve bel oyuntusu uyum içinde olması ve dünya güzellik anlayışları arasına girdi.

Hatta çoğu kişiye göre kalça bölgesinin dolgun ve kalkık olması dişiliği ortaya çıkaran ve kadını çekici kılan özelliklerin başında geliyor. Üstelik son yıllarda bu bütünlüğü sağlamak için popo bölgesinde estetik operasyon tercih edenlerin sayısı hiç az değil.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ayşen Bilge Sezgin, popo bölgesinin şekillendirilmesinde kullanılan tekniklerin ihtiyaca göre farklılık gösterdiğini söylüyor ve ekliyor “Popo bölgesi, genellikle yağ enjeksiyonu ve silikon implant olmak üzere iki yöntemle şekillendirilebiliyor.”

“Brazilian Butt Lift” veya Türkçe adıyla “Brezilya Poposu”, yağ enjeksiyonu işlemiyle gerçekleştiriliyor. Kişide yeterli oranda yağ dokusu bulunmadığı durumlarda ise silikon implantlar devreye giriyor. İşlemde liposuction yöntemiyle karın, basen, bel ve sırt bölgesinden alınan yağlar, popo bölgesine enjekte edilerek, popoda daha kalkık ve belirgin hatlar oluşturuluyor.

Yağlar, enjekte edildikleri bölgede yaşama imkanı bulup, bölgeyi şekillendiriyorlar. Yağ enjeksiyonu işleminin en büyük avantajı, yağın alındığı yerde incelme sağlaması oluyor. Bu şekilde hem popoda istenilen görüntüye ulaşılırken hem de bel bölgesinde kum saati görünümü elde ediliyor. Büyük cerrahi işlemlerin kullanılmadığı bu yöntem, kişinin kendi dokusundan elde edilen yağın yine kişinin kendi vücuduna enjekte edilmesiyle oldukça güvenilir bulunuyor ve alerjik reaksiyon göstermiyor.

Kalça büyütmek için kullanılan bir diğer yöntem ise silikon implantlar oluyor. Popoya uygun şekilde tasarlanan silikon implantlar, son derece kalıcı ve memnun edici sonuçlar sağlıyor. Popo silikon implantarı, kas zarı altına, kas altına ve kas içine olmak üzere popo bölgesine üç şekilde yerleştirilebiliyor. 

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