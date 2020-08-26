Daha dengeli olalım

Bugün ne yapılabilir? Bugün fiziksel enerjimizi ve fikirlerimizi pratik hale getirmek ve daha uygulayıcı olmak için güzel nedenler var. Ancak bir yandan da kısıtlayıcı, bloke edici koşullar da var. Uzaklarla ilgili gelişmeler, yabancılar ya da düşünce olarak önemsediğimiz konularda biraz daha planlı ve sakin düşünmeye bakalım. Aynı anda birden fazla işle de ilgilenmek durumunda olabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Günün ilk yarısında kaza riski oluşturabilecek durumlara, tartışmalara karşı sakin ve yapıcı yaklaşmaya bakalım. Özellikle öğle saatlerinde çok hızlı hareket edebiliyor olsak da, acelecilik yüzünden hata yapabiliriz. Psikolojik açıdan da patlamaya hazırız. Saat 16:00-19:00 arasında şansımızı aşırı zorlamamalıyız.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/Yılan Yeni imkanlar ve koşullar beliriyor. Bugün Mayalara göre Yılan günündeyiz. Akıcı ve esnek olmak konusunda yeni deneyimlere açığız. Bu burç ruhsal enerjiler, manevi temalarla yakından ilişkilidir. Bugün maddi konular ve manevi açıdan bizi test eden ikilemler arasında kalabiliriz. Duygusal dönüşümlerin dikkat çekebileceği anlaşılıyor.