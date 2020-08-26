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HaberlerAstroloji Haberleri Daha dengeli olalım
26.08.2020 - 00:00 |

Daha dengeli olalım

Saat 16:00-19:00 arasında şansımızı aşırı zorlamamalıyız.

Daha dengeli olalım
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Bugün ne yapılabilir? Bugün fiziksel enerjimizi ve fikirlerimizi pratik hale getirmek ve daha uygulayıcı olmak için güzel nedenler var. Ancak bir yandan da kısıtlayıcı, bloke edici koşullar da var. Uzaklarla ilgili gelişmeler, yabancılar ya da düşünce olarak önemsediğimiz konularda biraz daha planlı ve sakin düşünmeye bakalım. Aynı anda birden fazla işle de ilgilenmek durumunda olabiliriz.  

Nelerden kaçınmalı? Günün ilk yarısında kaza riski oluşturabilecek durumlara, tartışmalara karşı sakin ve yapıcı yaklaşmaya bakalım. Özellikle öğle saatlerinde çok hızlı hareket edebiliyor olsak da, acelecilik yüzünden hata yapabiliriz. Psikolojik açıdan da patlamaya hazırız. Saat 16:00-19:00 arasında şansımızı aşırı zorlamamalıyız.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/Yılan Yeni imkanlar ve koşullar beliriyor. Bugün Mayalara göre Yılan günündeyiz. Akıcı ve esnek olmak konusunda yeni deneyimlere açığız. Bu burç ruhsal enerjiler, manevi temalarla yakından ilişkilidir. Bugün maddi konular ve manevi açıdan bizi test eden ikilemler arasında kalabiliriz. Duygusal dönüşümlerin dikkat çekebileceği anlaşılıyor.

 

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Bugün

Sabah saatlerinde ortaklı işlerinizde endişe duyduğunuz konularla ilgilenebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda kendinizi daha sınırsız ve güçlü hissedebilirsiniz. Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Bazı konularda kararsız kalabilirsiniz. Arkadaşlarınızla keyifli programlar yapmak için organize olacaksınız.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle ilgili konular sabah saatlerinde sizi daha fazla meşgul edebilir. Dengeli olmak isteyeceğiniz zamanlar var. Öğleden sonra ortaklı konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Duygularınızı doğru ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Parasal konularda yenilenmeye gidebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz işlerde çaba göstermeniz gerekebilir. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla takım çalışması yapabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda ikili ilişkileriniz daha fazla ön plana çıkabilir. İletişimde olduğunuz kişilerle uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Akşam için program yapmak keyfinizi yerine getirecektir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönelmek keyfinizi yerine getirebilir. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. İlerleyen zamanlarda çalışma hayatınızdaki sorumluluklar artabilir. Bazı konularda kendinizi kararsız hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla organizasyon yapmak isteyebilirsiniz. Akışta kalın.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde ev hayatınızla ilgili gelişmelerle uğraşabilirsiniz. Geçmişte kalan konular tekrar gündeme gelebilir. İlerleyen saatlerde keyif aldığınız konularla ilgilenecek zaman bulabileceksiniz. Aşk ilişkilerinizle ilgilenebilirsiniz. Ani tepkiler vermemeye özen gösterin. Akşam saatleri sizin için daha akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatleri hareketli bir gündeminiz olabilir. Yazışmaları ve ticari konuları iyi organize etmeniz gerekebilir. Yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkilenebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda akşam için organizasyon yapmak isteyebilirsiniz. Ailevi konular daha ön plana çıkabilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili düzenlemeye gidebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde daha fazla ön planda olacağınız bir gündesiniz. Bazı işlerinizde sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Öğleden sonraki zamanınızı yakın çevrenize ayırabilirsiniz. İşlerinize yön kazandırmak isteyebilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişiler önem kazanabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kişisel konuda hassasiyetiniz olabilir. Bazı konulara yeniden başlamak ve yön kazandırmak isteyebilirsiniz. Beden sağlığınıza dikkat etmelisiniz. İlerleyen zamanlarda maddi konular daha fazla önem kazanabilir. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destek sizi rahatlatacaktır. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün güne bilemediğiniz olayları algılamakla başlayabilirsiniz. Gizli kalan şeylerden kendinize pay çıkarabileceğiniz zamanlardasınız. Kabullenme içinde olursanız daha kolay atlatacağınız durumlar yaşayabilirsiniz. Öğleden sonra kişisel hassasiyetleriniz artabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün geleceğinizle ilgili beklenti içinde olabilirsiniz. Dernek işleriyle ilgilenebilirsiniz. Yapacağınız planlarda sosyal olmak daha isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha rahat ilerleme kaydedebilirsiniz. Öğleden sonraki zamanlarda bilemediğiniz konular gündeminize gelebilir. Kendinizi hapsolmuş hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde iş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda daha fazla ön planda olmak isteyebilirsiniz. Bazı işlerinize yön kazandırmak için çalışabilirsiniz. Üstlerinizle ilişkiniz dikkat çekebilir. İlerleyen zamanlarda daha sosyal konulara ilginiz dönebilir. Akşam saatlerinde daha fazla kendinize zaman ayırabilirsiniz. Akışta kalmaya çalışın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yeni başlangıçlar yapmak sizi daha özgür hissettirecektir. Yaşadığınız olaylarda bütünü daha rahat görebileceksiniz. Uluslararası konular dikkat çekebilir. İlerleyen saatlerde iş hayatınızdaki sorumluluklarınızda artış olabilir. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. İletişimde olduğunuz insanlar önem kazanabilir.Devamını Oku

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