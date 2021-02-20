Damak Kaşıntısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Damak Kaşınıtısına Ne İyi Gelir, Tedavisi Var Mı?

Damak kaşıntısı, bazı hastalıkların habercisi olarak görülebilir.

Damak Kaşıntısı Neden Olur? Nasıl Geçer?

Damak kaşıntısına neden olabilecek birçok durum bulunuyor. İnsanlar damaklarında bazen kaşıntı yaşayabiliyor. Bu durumun neden kaynaklandığı hakkında bazı araştırmalar yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Damaklarda görülen kaşıntılar insanların yaşam kalitesini etkileyebiliyor. Damak kaşıntısına neden olabilecek bazı hastalıklar bulunuyor. Özellikle ağızda mantar enfeksiyonu bulunuyorsa, damaklarda kaşıntı gerçekleşir. Damak kaşıntısına şu durumlar neden olabiliyor;

Alerjiler

Tiroid sorunları

Mantar enfeksiyonları

Ağız kanseri

Besin alerjisi

İlaç alerjisi

Faranjit

Grip

Soğuk algınlığı

Damak kaşıntılarının uzun sürmesi tehlikeli bir durum olabilir. Neden oluştuğu hakkında bazı araştırmalar yapılarak doktorlara başvurulmalıdır. Bu kaşıntıların uzun sürmesi insanları çok rahatsız eden bir durum olacaktır. Bu yüzden mutlaka uzun sürmesi durumlarında doktorlara gidilmelidir. Damak kaşıntısı bazen kendi kendine de geçebiliyor. Herhangi bir nedenden dolayı oluşan bu kaşıntı, ciddi hastalıkların da habercisi olabiliyor.

Damak Kaşıntısına Ne İyi Gelir? Tedavisi Var mı?

Damak kaşıntısı herkesin yaşayabileceği bir durumdur. Damaklarında kaşıntı hisseden kişiler bu durumdan çok rahatsız olacağı için, bir çözüm yolu aramaya başlıyor. Ağız bakımlarının yapılması ağızda oluşabilecek mantar risklerini ortadan kaldırır.

Ağızda oluşan bu kaşıntıların temel nedeni mantar enfeksiyonları da olabilir. Bu nedenle ağız bakımlarını yapmayan kişilerde bu durumlar daha fazla görülüyor. Kişilerin ağız bakımlarını günlük olarak yapması, kaşıntı risklerini ortadan kaldıracaktır. Herhangi bir nedenden dolayı oluşan damak kaşıntılarına uygulanan bazı tedaviler bulunuyor. Bu tedaviler şu şekildedir;

Tuzlu su gargarası

Elma sirkesi

Zencefil

Sarımsak

Ağızda bulunan bakteriler damakların kaşınmasına neden olabiliyor. Bu ürünler kullanılarak damaktaki bakterilerin öldürülmesi mümkündür. Bu sayede bakterilerin ölmesiyle birlikte damakta oluşan kaşıntılar kısa bir süre içinde ortadan kaybolacaktır.