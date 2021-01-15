Damar tıkanıklığının belirtileri nelerdir? Damar tıkanıklığı nasıl anlaşılır?

Damar tıkanıklığı literatürdeki tanımı, damarın herhangi bir sertlik ya da pıhtılaşma sebebiyle tıkanmasıdır.

Damar tıkanıklığı nedir?

Kanda oluşan pıhtılar özellikle damarların dar olduğu bölgelerde sıkışırlar. Bu sıkışma sonucunda da damar tıkanıklığı meydana gelmektedir. Damar tıkandığı zaman kalbe ya da başka organlara gitmesi gereken kanın dolaşımı engellenmiş olur. Kan dolaşımının engellenmesi ve damarların yeterince kan pompalayamaması sebebiyle ortaya ciddi sorunlar çıkabilir. Bu yüzden olası bir damar tıkanıklığı durumunda ya da belirtisinde, vakit kaybetmeden bir doktora görünmekte fayda vardır.

Damar tıkanıklığının belirtileri nelerdir?

Damar tıkanıklığının nerede gerçekleştiğine ya da ne kadar ilerlediğine göre ortaya bazı belirtiler çıkabilir. Bu belirtilerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

- Göğüs bölgesinde bir baskı hissetmek ya da göğsün sıkışması,

- Omuz, çene, sırt, kol ya da boyun bölgelerinde spazm hissetmek,

- Hazımsızlık benzeri ağrılar,

- Fiziksel olarak yorulduktan sonra göğüs bölgesinde meydana gelen ağrı,

- Nefes darlığı,

- Kalp ritminin bozulması ya da kalp ile ilgili sorunlar oluşması.

Yukarıda sayılan belirtilerden herhangi bir yaşayan bir insanda, bazı sebeplere bağlı olarak damar tıkanıklığı gerçekleşmiş olabilir. Damar tıkanıklığı bazı durumlarda hayati tehlike oluşturabileceği için, hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Damar tıkanıklığı nasıl anlaşılır?

Eğer damar tıkanıklığı şüphesiyle hastaneye başvurduysanız, burada yapılması gereken testlerin tamamını doktor önerecektir. Fakat genellikle bu tür durumlarda damarın tıkalı olup olmadığını anlamak için EKG uygulanmaktadır. EKG sonucunda damarın tıkalı olup olmadığı anlaşılır ve eğer tıkalıysa, tıkalı olan bölge görüntülenmiş olur. Bazı durumlarda doktor sizden efor testi de talep edebilir.

Damar tıkanıklığı tedavi yöntemleri

Damar tıkanıklığı genellikle yavaş yavaş ilerler ve ilk dönemlerinde hastaların çoğu tarafından fark edilmez. Eğer ileri yaşlardaysanız ve aktif olarak sigara tüketiyorsanız semptomlar daha belirgin olacaktır. Bu durumda tedavi sürecine erkenden başlanmalıdır.

Damar tıkanıklığı durumlarında ilk uygulanan tedavi biçimi, ilaç tedavisidir. İlaç tedavisi ile kanda bulunan pıhtılar parçalanmaya çalışılır. Eğer damar tıkanıklığı ilaçla tedavi edilemeyecek durumdaysa bu durumda doktor bypass tavsiye edebilir. Bypass damar tıkanıklığı sorunlarının çözümünde en çok kullanılan yöntemlerden biridir.









