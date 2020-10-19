Damatlık Fiyatları Ne Kadar? 2020 Damat İçin Ortalama Takım Elbise Ve Smokin Fiyatları

Damatlığın modern ve kişisel isteklere uyum sağlamasının yanı sıra, Elbette fiyatları çok önemlidir. Bu konuda damatlık fiyatları neye göre ele alınıyor ve nasıl seçim yapılmalı bilinmesi gerekir. Böylece hem uygun bütçe altında tercih gerçekleştirilebilir hem de gelini taşıyacak harika bir görünüm elde edilebilir.



Damatlık Fiyatları Ne Kadar?



Özellikle damatlık seçimi yapılırken mutlaka farklı mekanları gezmek suretiyle fiyat karşılaştırması yapmak önemlidir. Bu sayede damatlığını dikim şekli, kumaşı ve markası ile beraber birçok unsur ele alınmak suretiyle az çok fiyatlarda bilgi sahibi olmak mümkün. Aynı zamanda damatlığın modeli de yine fiyatlarda farklılık yaratan önemli hususlar içerisinde.



Özellikle takım elbise ile beraber Smokin çok fazla tercih edilirken, son zamanlarda frank da oldukça fazla tercih ediliyor. Damatlık fiyatları ise satılık ya da kiralık duruma göre farklılık yaratabilmektedir. Genel olarak satın alınmak istendiğinde 3 bin ila 3 bin 500 TL arasında bir fiyat ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda kiralamak istendiğinde ise 1500 ile 1750 TL arasında bir fiyat ortaya çıkıyor.



2020 Damat İçin Ortalama Takım Elbise Fiyatları



Düğünler için erkeklerin en çok tercih ettiği kıyafetler takım elbiseleri olarak öne çıkar. Özellikle günümüzde artık sadece gömlek ve pantolon ve ceket değil ayrıca harika ve şık yelekler üzerinden de tarz bir görünüm elde edilmektedir.



2020 yılı itibariyle ise damat için ortalama takım elbise fiyatları 3000 ile 3500 arasında farklılık gösteriyor. Tabii markası ve kumaşı ile beraber kalitesi üzerinden aksesuarları kapsamında fiyatlar değişkenlik gösterebilmektedir.



2020 Damat İçin Ortalama Takım Smokin Fiyatları



Özellikle son dönemlerde düğünler adına smokinler oldukça fazla ön plana çıkmış durumda. Erkekleri daha fit ve daha genç göstermesi ile beraber her erkeğin tarzının yansıtmasına olanak tanımaktadır. Tabii takım kıyafet olduğu gibi yine marka ve kumaşı ile beraber kesim şekli üzerinde farklı fiyatlar ortaya çıkabilmektedir.



Papyon ve yeleğinin Üzerinde birçok aksesuar eşliğinde 3000 ile 4000 arasında bir fiyat ortaya çıkıyor. Tabii bu fiyatlar 2020 güncel fiyat kapsamında öne çıkmaktadır. Mağazaya ve özel üretime bağlı olarak fiyatlar daha yüksek noktaya çıkabilir.