Damla İsminin Anlamı Nedir? Damla Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Damla sözcüğü hem cümle içerisinde kelime anlamıyla hem de özel ad olarak kullanılabilmektedir. Kelime Türkçe kökenden gelmektedir. Bu sayede dilimizdeki telaffuzu da zor değildir. Damla genel olarak az miktarda su manasına gelse de kelimenin farklı manaları da mevcuttur.



Damla Ne Demek?



Damla mecazi ve gerçek anlamlar olmak üzere farklı şekillerde kullanılabilen bir sözcüktür. Kullanıl şekline göre deyim ve atasözlerinde de sıkça yer almaktadır. Damla sözcüğünün anlamları ise şu şekildedir:

Yuvarlak ve küçük taneler şeklinde akan sıvı, su damlası.

Tıp alanında ilaç olarak damlalıklarda kullanılmak üzere geliştirilen sıvı, damla.

Halk arasında inme, felç. Yüreğine damla inmek.

Mecazi anlamda bir şeyin az miktarda olması.

Sıfat olarak ziynet eşyalarının damla şeklinde ifade edilmesi.



Kız ismi olan Damla'nın karakter özellikleri ve isim analizi ise şu şekildedir:

Bu ismi kullanana kişiler son derece duygusaldır ve attığı adımlarda duygusallık ön plandadır.

Önsezileri kuvvetli kişilerdir. Bu sayede kararlarında isabetli olurlar.

Onlar için yaşamın temel kaynağı sevgidir. Sevmek ve sevilmek onun için kıymetlidir.

İş hayatında da mantık yerine duygularıyla hareket eder.

Eşinin ona aşk ve sadakatle bağlanmasına önem verir.



Damla İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?



Damla ismi kız bebeklere koyulan bir isimdir. İsmi koymayı düşünen kişiler tarafından Kuran'da geçip geçmediği merak edilmektedir. Araştırmalarımız sonucunda Damla isminin Kuran-ı Kerim'in ayet ve surelerinde yer almadığını öğrendik. Kuran'da geçmese de anlamının pozitif ibareler taşıması sebebiyle İslam dininde kullanımı uygun kabul edilmiştir.