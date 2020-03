İçimde doğan biri var

Dans sınıfının köşesinde oturan, yalnız, içine kapanık, utangaç bir adam. Kimseyle konuşmadan, kendi halinde sınıfı izliyor, eğitmenin gelip kendisi ile konuşmasını, yönlendirmesini bekliyor.

Hayatında daha evvel ne dans etmiş, ne de sporcu geçmişi var. Babasının uzman olduğu işte ilerlemeyi tercih etmiş, evlenmiş, çocukları olmuş, ama bedeni ile bir iletişim kurmamış hiçbir zaman. Belki de bu yüzden bir dans salonuna girdiğinde heyecanlandı ve ne yapacağını bilemedi.

Dans etmeye başladıktan sonra, yavaş yavaş kendine olan güveni yerine gelmeye başlıyor, insanlarla iletişimi gözle görülür biçimde gelişiyor. Daha rahat konuşmaya, daha rahat dokunmaya, daha rahat yaşamaya başlıyor. Bunların ötesinde, kendisinin ne istediğini, yaşadığı hayattan ve tercihlerinden mutlu olup olmadığını sorgulamaya başlıyor. Çünkü böyledir, bedenin ile, iletişim kurmaya başlamak demek, kendini kabul etmeye ve anlamaya başlamak için ilk adımı atmış olmak demektir. İnsan kendisini sevmeden ve kabullenmeden, kimseyi sevip kabullenemez. Kendisini tanımadan, kimseyi tanıyamaz.

Beden ile iletişim kurmak demek, hangi kasın, hangi kemik ile ilişkisi olduğunu bilmek demek değildir sadece. Her insan bir taneciktir. Hepimizin olaylara verdiği tepkiler de öyle. Bedenimi dinlemeye başlarsam, etrafımda olan biten fiziksel olaylara ne tepki verdiğimi, soluduğum atmosferden zevk alıp almadığımı anlamaya başlarım. Hayatın doğurduğu sahneler ve olaylara otomatik tepkiler vermekten çıkar, öz benliğimi ortaya koymaya başlayabilirim.

Şu an, bu yazıyı okuduktan hemen sonra, kendi bedenini tanımak için ilk adımı atabilirsin. Sadece yere uzan, gözlerini kapat, bütün bedenini rahat bırakmaya çalış. Eğer hissettiğin kasılan yerler varsa, o bölgeye nefesini gönderdiğini hayal et. Bedenini yer çekimine bırak, onu rahatlat ve sadece dinle. Bu çalışmayı yaptıktan sonra, yaşadıklarını not et, dilersen benimle paylaşabilirsin.

Unutma ki, sen fiziksel bir tecrübe yaşayan ruhani bir varlıksal bütünlüksün. Bu tecrübeyi ne kadar iyi anlarsan, o kadar hızlı bir edersin madde ve manayı.