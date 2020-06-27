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27.06.2020 - 23:46 |

Defne Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Bahçelerin güzelliklerine güzellik katan bitkilerden biri defne bitkisidir. Her mevsimde yeşil kalması ile çiçeği ve meyvesi ile oldukça güzel görünüme sahip olan bir bitkidir. Ayrıca çok hoş olan kokusu ile de sevilen bir bitkidir. Defne ağacının özellikleri nelerdir? Defne ağacı nasıl yetiştirilir? İşte defne ağacı ve yetiştirilmesi ile ilgili bilgiler.

Defne Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?
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Akdeniz bölgesinde yetişen en güzel ağaçlardan biridir. Defne ağacı birçok kişinin kokusu nedeni ile sevdiği bir ağaçtır. Ayrıca sürekli yeşil renkli kalması ile süs bitkisi olarak da kullanılmaktadır. Defne ağacı doğru budama teknikleriyle Japonların bonsai ağaç sanatına en güzel ve kolay dönüşebilecek olan ağaçlardan biridir.

Defne Ağacı Özellikleri

Defne ağacı bütün mevsimlerde yeşil yapraklı olarak kalır.

Boyu 10 metre ile metre arasında değişir.

Yapraklarının üst kısmı koyu yeşil ve parlak renkte iken alt kısmı ise mavi yeşil ve mat renktedir.

Beyaz ve açık sarı renge sahip çiçeklerinin kokusu çok ilgi çeker.

Akdeniz ikliminde yaşayan soğuğu sevmeyen ve sıcağı seven bir bitkidir.

Yapraklarının aromatik tadı ve kokusu nedeni ile yemeklerde kullanılabilir.

Birçok faydası vardır.

Meyvelerinden defne yağı elde edilir.

Defne Ağacı Nasıl Yetiştirilir?

Defne ağacı taze olan humuslu ya da kireçli topraklarda sağlıkla gelişir. Taşlı ve kuru olan topraklarda da yetişebilmektedir. Defne ağacının yetiştirilmesinde toprağı seçmek önemlidir.

Defne ağacı soğuk havaları sevmeyen bir bitkidir. Soğuk havaya çok hassastır. Akdeniz ikliminde yetişen bir bitki olması nedeni ile sıcağı sevmesi ile bilinmektedir. Kurak olan hava koşullarında da yetişen bir bitkidir. Fakat kurak ortamda bitkinin güneş ışığını almasına dikkat edilmelidir.

Defne bitkisi sıcağı sevdiği için güneş ışınlarını da seven bir bitkidir. Bu sebeple güneş alan bölgelerde bulundurulmalıdır.

Uzun süre sulanmasa dahi yetişmeye, gelişmeye devam eden bir bitkidir.

Önceden kesilmiş olan defne çubukları 8 ya da 10 gün kadar su içinde bekletildikten sonra, gübre ile karıştırılan toprağa dikilir.

Dibinin nemli kalmasına özen gösterilmelidir. Bu aşamada köklenebilmesi için nemli ortama ihtiyaç duyar, dibinin kuru olması halinde köklenme gerçekleşmez.

Düzenli olarak sulama yapılmalıdır.

Üzeri naylon ile kaplanır ve dışarıdan hav alabilmesi için naylon üzerine delikler açılmalıdır. Üzerinin naylon ile kaplanması sera etkisi yapacak ve kolayca büyümesini sağlayacaktır.

Bunun dışında defne tohumunun dışındaki sert kabuk alındıktan sonra su içinde bekletilerek de tohumla çimlendirme yöntemi kullanılarak yetiştirilebilir.

Tohum ılık su içinde bir süre bekletildikten sonra ıslak olan toprak içine tohum yerleştirilir. Toprağı yüzeyi de hep ıslak kalmalıdır. Toprağın bulunduğu kap bir naylon ile kaplanır ve üzerine delikler açılır. Düzenli olarak sulanan defne tohumu 25 – 30 gün içinde çimlenecektir.

 

 

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