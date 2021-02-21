Dengeli Beslenme Nedir? Yeterli Ve Dengeli Beslenme Nasıl Olmalıdır?

Bazı diyet programlarında kişiler tek tip beslenme yönünde davranış gösterirler. Bu da vücut sağlığını riske atan bir durumdur.

Dengeli Beslenme Nedir?

Dengeli beslenme demek, beş temel besin grubunun da tüketilmesi anlamına gelir. Vücudun sağlıklı olması için vitaminlere, minerallere ihtiyaç vardır. Ayrıca gün içerisinde yeterli kalorinin alınması gerekir. Günlük alınması gereken kalori oranı kişiye göre değişmektedir. Yaş, kilo cinsiyet gibi faktörler alınması gereken günlük kalori miktarını belirler.

Günlük beslenme programı içerisinde öğün atlamamaya, karbonhidrat ağırlıklı beslenmemeye, katı yağlar tüketmemeye özen göstermek gerekir. Ayrıca bol su tüketmek ve abur cubur tabir edilen gıdalardan uzak durmak gerekir. Tuz tüketimini sınırlamak ayrıca rafine şeker tüketmekten kesinlikle kaçınmak gerekir.

Beş besin grubu sağlıklı beslenmenin temelini oluşturmaktadır. Gün içerisinde dengeli bir şekilde tüketilmesine özen gösterilmelidir. Bu beş gıda şu şekildedir;

Et ve süt ürünleri

Meyve

Sebze

Karbonhidrat

Protein

Yeterli ve Dengeli Beslenme Nasıl Olmalıdır?

Yeterli ve dengeli beslenme için gün içerisinde tüketilen öğünlerde bu 5 temel gıdadan bulunmalıdır. Böylece vücut sağlığını korumak mümkün olur.

1-Sebzeler: Dengeli beslenme için çok önemlidir. Günde 3-4 porsiyon sebze tüketilmelidir. Sebzeler yeşil yapraklı sebzeler, nişastalı sebzeler, kırmızı sebzeler ve turuncu sebzeler olarak ayrılır. Ayrıca fasulye, bezelye gibi sebzeler vardır. Sebzeleri çiğ veya pişmiş tüketmek mümkündür. Sebzeleri haşlayarak yemekte sağlıklıdır ama çok fazla haşlamak besin değerlerini kaybetmesine neden olabilir.

Sebzeler lif yönünden zengin gıdalardır. Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına destek olurlar. Antioksidan özellikleri sayesinde kalp sağlığını korurlar. Vücudun ihtiyacı olan pek çok vitamini yapılarında bulundururlar.

2-Meyveler: Meyve suyu yerine posalı hali ile meyveler tercih edilmelidir. Taze meyveleri tüketmek her zaman sağlıklıdır. Bazı meyvelerin aşırı tüketimi vücuda şeker yüklemesi yapabilir. Ama vücut şeker ihtiyacını doğal yollardan meyveler ile sağlayabilir. Ayrıca meyveler birer vitamin deposudur.

3-Karbonhidrat: Karbonhidrat grubunda alınması gereken gıda, kepekli tahıllar olmalıdır. Vücut kepeği yavaş bir şekilde sindirdiği için, kan şekerinin yükselmesini frenler. Rafine olan unlardan uzak durmak gerekir. Kepekli gıdalar protein ve posa içerir.

4-Proteinler: Hangi yaşta olursa olsun dengeli beslenmek isteyen kişiler, protein alımını ihmal etmemelidir. Proteinlerin en temel özelliği kişiyi tok tutmasıdır. Özellikle spor yapan kişilerin mutlaka protein tüketmesi gerekir. Fasulye, yumurta, tavuk eti protein yönünden zengin gıdalardır.

5-Et ve Süt Ürünleri: Süt, yoğurt, peynir gibi gıdalar vücut için gereklidir. Süt kalsiyum açısından zengindir. Bu nedenle dengeli beslenmek isteyenlerin tüketmesi gerekir.