Deniz yanığına ne iyi gelir, nasıl geçer? Denizde yanmak nasıl önlenir?

Yaz aylarında insanlar tüm bir sezonun stresini çıkarmak için deniz kenarında tatil yapmaya giderler. Havanın sıcak olmasının da etkisiyle sahilde korunmasız bir şekilde vakit geçirmek vücutta yanıklar oluşmasına sebep olabilir. Bu yanıklar çok fazla olduğu zaman kişilerin canını yakar ve hatta su toplaması gibi problemler bile yaşanabilir. Bunların önüne geçmek için kişilerin önlem alması oldukça önemlidir.



Deniz yanığına ne iyi gelir, nasıl geçer?



Güneş yanığı olması durumunda kişilerin bu acıyı hafifletmeleri için evde uygulayabilecekleri kolay yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler şu şekilde sıralanabilir;

Yanıklar için aleo vera oldukça etkilidir. Aleo vera jeli yanıkların acısını ve kızarıklığı alır. Jel kıvamında olması sebebi ile bu bölgenin soğumasını sağlar ve oldukça rahatlatıcı bir etkisi vardır.

Bilindiği gibi zeytinyağı oldukça faydalı yağlardan bir tanesidir. Mutfaklarımızdan eksik etmediğimiz bu yağlar sabun, duş jeli, şampuan gibi temizlik ürünlerinde de sıklıkla kullanılmaktadır. Güneş yanığı problemlerinde de zeytinyağı nemlendirici etkisi ile bu bölgeyi rahatlatmakta oldukça etkilidir.

Güneş yanıklarının acısını hafifletmek amacı ile kullanılabilen bir diğer yağda lavanta yağıdır. Bu bölgenin acısını hafifletir ve güneş lekeleri oluşumunun da önüne geçer.

En bilindik yöntemlerden bir tanesi de yanıklara yoğurt sürmektir. Güneş yanığı durumlarında buzdolabında bekletilmiş olan yoğurt bu bölgeye sürülüp biraz bekletildikten sonra yıkanırsa bu bölgenin acısında hafifleme olduğu görülecektir.

Güneş yanıkları bazen su toplayabilir. Böyle durumlarda su toplayan alanlar enfeksiyon kapmaya açık bir hale gelecektir. Buralara ekinezya çayı ya da normal siyah çay sürmek bu riskin ortadan kalkmasını sağlayacaktır.

En etkili yöntemlerden biri de yanan bölgeye buz kompresi uygulamaktır. Ancak buzun bölgede çok fazla tutulmaması gerekir. Aksi takdirde buz yanıkları da oluşabilme ihtimali vardır.

Denizde yanmak nasıl önlenir?



Bu durumu önlemenin en iyi yolu güneşe çıkmadan önce iyi bir güneş kremi kullanmaktır. Bu sayede güneşin zararlı etkilerinden vücudu korumuş olursunuz. Bunun yanında öğlen vakitleri güneşin en tepede olduğu zamanlarda da güneşe çıkmamak gerekir.



Güneş yanığı kaşıntılarına ne iyi gelir?



Güneş yanıkları bazen kaşıntı yapabilir. Bu yerlerin kaşınması lekelenmelere ve yara oluşumuna sebep olur. Bu sebeple kaşınan güneş yanıklarının iyi bir nemlendirici ile nemlendirilmesi bu alanın rahatlamasında etkili olacaktır.