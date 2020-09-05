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05.09.2020 - 17:05 |

Dere Otunun Faydaları Nelerdir? Dere Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Maydanozgiller familyasından dereotu salata başta olmak üzere çeşitli yemek tariflerinde yer almaktadır. Tel tel yaprakları ve kendine has tat ve aroması ile sevilerek tüketilmektedir. Sizin için dereotu özellikleri, dereotu faydaları ve kullanım alanlarını inceledik.

Dere Otunun Faydaları Nelerdir? Dere Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?
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Dereotu sindirim sistemine iyi gelmesi, anne sütünü arttırması, kemik gelişimine destek olması gibi çeşitli faydaları ile dikkat çekmektedir.

Dereotu Bitkisi Özellikleri

Dereotu maydanozgiller familyasından gelen tek yıllık bir bitkidir. Ülkemizde yabani türleri doğal ortamda yetişirken, kültür bitkisi olarak ta bahçe ve seralarda yetiştirilmektedir. Genellikle taze olarak tüketilen bir sebzedir. Ancak tohumu ve yaprakları kurutularak baharat olarak ta tüketilmektedir.

Salata, zeytinyağlı yemekler ile deniz mahsullerinin hazırlanmasında sıklıkla kullanılmaktadır. Hoş kokusu, kendine has keskin tadı ve şifa deposu olması nedeni ile sofralarda baş köşede yer almaktadır.

Dereotu Bitkisi Faydaları Nelerdir?

Sindirim sistemi, üzerinde oldukça etkili olduğu bilinmektedir. Yüksek lif oranına sahip olması ile sindirim sisteminin etkili ve sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olmaktadır. Bağırsakların sağlıklı ve güçlü olmasını desteklemektedir.

Anne sütünü arttırması, ile dereotu tüketimi emziren annelerin vazgeçilmezi olmaktadır. 1 hafta gibi kısa sürede sabah akşam düzenli dereotu tüketimi gözle görülür derecede süt artışını sağlamaktadır.

Kemik yapısını güçlendirmesi, özelliği ise yaşlılarda, çocuklarda ve hamilelik/ emzirme döneminde olan kadınlara avantaj sağlamaktadır. Kemik dokusunun güçlenmesini sağlarken, kemiklerin zayıflamasını da önlemektedir.

Kanserle mücadele etmede vücudun ihtiyacı olan C ve A vitamini desteğini sağlamaktadır. Vitamin deposu olması nedeni ile besleyici ve koruyucu sebzeler arasında yer almaktadır. Dereotu vücut direncini arttırması sayesinde kansere yakalanma riskini azaltmaktadır. Günlük beslenmenin bir parçası olması önerilmektedir.

Uyku problemleri ve depresyon tedavisinde de dereotunun rahatlatıcı etkisinden faydalanılmaktadır. Vücut direncini arttırması, sindirim sorunlarını çözmesi ile bedenin ve ruhun rahatlamasını sağlamaktadır. Günlük yaşamın stresi ve gerginliği ile baş etme konusunda yardımcı olmaktadır.

Gaz sorunu ve mide bulantısına iyi gelen dereotu özellikle çocuklar tarafından tüketilmesi önerilmektedir. Bağırsaklarda oluşan gaz birikmesini ve buna bağlı mide bulantısı ve karın ağrısının giderilmesinde etkili olmaktadır.

Ağız kokusunu giderme noktasında ise keskin aroması etkili olmaktadır. Ağız ve diş sağlığını olumlu yönde etkilemektedir.

Guatr hastalığında ise, yavaş çalışma problemlerini gidermeye yardımcı olmaktadır. Düzenli ve dengeli kullanımı sayesinde vücutta guatr hormonu seviyesinin normal düzeyde kalmasını sağlamaktadır.

İltihap ve adet söktürücü olarak dereotu çayı ve dereotu salatası etkili olmaktadır. Adet düzensizliği şeklinde yaşanan sorunlara karşı dereotu tüketimi önerilmektedir.

Dereotu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Dereotu bitkisi özellikle yeşil salatalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca yoğurt ile birlikte dereotu salatası yapılarak ta tüketilmektedir. Salatalarda kullanımında daha çok taze olarak kullanımı söz konusudur.

Deniz canlılarının tüketiminde ise hem taze olarak hem de baharat olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Deniz mahsullerinden yapılan her yemek tarifinde dereotunu görmek mümkün olmaktadır. Zeytinyağlı et ve sebze yemeklerinde ise dereotu sevilerek tüketilmektedir.

Dereotu Salatası

Dereotu güzelce yıkayım istenilen boyutlarda doğranır. İsteğe göre içerisine haşlanmış mısır veya haşlanmış yeşil mercimek eklenir. Bu salataya limon sıkılarak tüketilir. Sade ya da garnitürler ile hazırlanan limonlu dereotu salatası son derece şifalıdır. Özellikle iltihap kurutucu olarak etki etmektedir.

Dereotu Çayı

Dereotu yaprakları ve gövdesi kurutularak çayı yapılmaktadır. 1 yemek kaşığı kurutulmuş dereotu 1,5 su bardağı kaynamış suya eklenir. 5-10 dakika demlenerek süzülüp tüketilir. Dereotu çayında dereotu tohumu kullanılmak istendiğinde 1,5 su bardağı kaynamış suya 1,5 çay kaşığı tohum kullanılmalıdır.

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