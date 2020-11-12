Dereotunun Faydaları Nelerdir? Dereotu Suyu Ve Dereotu Çayı Neye İyi Gelir?

Dereotu, maydanozgiller ailesinden bir bitkidir ve ılık mevsimlerde yetişir. Dereotunda yüksek miktarda kalsiyum, potasyum, demir ve fosfor gibi mineraller bulunur. Tam bir A ve C vitamini deposudur.



Dereotunun Faydaları Nelerdir?



- Vücuttaki oluşan ödemi atar ve metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırır,

- Uzun yıllardan beri dünyada epilepsi semptomlarını azaltmak için kullanılmaktadır,

- İçeriğindeki yüksek kalsiyum oranıyla kemik gelişimini destekler,

- Mide ve bağırsaklardaki gazı söker,

- Hazımsızlığı gidererek sindirimi kolaylaştırır,

- Kolesterolü düşürücü etkisi vardır,

- İçeriğindeki mineraller ve vitaminler sayesinde kansere yakalanma riskini azaltır,

- Bağışıklık sistemini geliştirerek hastalıklara yakalanma riskini azaltır,

- Kadınlarda süt bezlerini uyararak süt üretimini artırır,

- Kadınlık hormonlarını uyararak adet döngüsünü düzenler,

- Kasılmaları minimuma indirerek regl sancılarını gidermeye yardımcı olur,

- Antidepresan etkisi ile depresyona girmeyi önler,

- Epilepsi hastalığındaki semptomlarını azaltır,

- Kan şekerini düzenleyecek diyabet hastalığına iyi gelir,

- Kulak ağrısını gidermeye yardımcı olur,

- Sakinleştirici etkisiyle stresi azaltır,

- Bağırsakları harekete sokarak kabızlığı giderir,

- Melatoin hormonunun salgılanmasını sağlayarak uykuyu düzene sokar,

- Vücutta bulunan toksinlerin idrar yoluyla atılmasını sağlar,

- Diş iltihaplarının geçmesine yardımcı olarak ağız sağlığını korur,

- Ağız kokusunu giderir ve dişleri de beyazlatır,

- Tiroit hormonlarını düzene sokarak guatr hastalığına iyi gelir,



Dereotu Suyu ve Dereotu Çayı Neye İyi Gelir?



- Sindirim sistemi sorunlarına iyi gelir,

- Regl sancılarını gidermeye yardımcı olur,

- Vücut direncini sağlayarak üst solunum yolları rahatsızlıklarının kolay atlatılmasını sağlar,

- Sakinleştirici etkisiyle uykusuzluğa iyi gelir,

- Kanserle mücadele eder,

- Gaz sorununa iyi gelir,

- Mide bulantısını giderir,

- İdrar söktürücü etkisi ile rahatlama sağlar,

- Ağız kokusuna neden olan bakterileri yok eder,

- Stresi azaltmaya yardımcı olarak depresyona girmeyi önler,

- Kabızlığı gidererek ağrıları dindirir,

- Şeker hastalığında etkilidir.



Dereotu Çayı Nasıl Demlenir?



1 büyük fincan dolusu su kaynatılır. Kaynayan suyun içerisine 1 tutam taze dereotu atılır. İyice karıştırdıktan sora 10 dakika demlenmeye bırakılır. Daha sonra süzülerek içine yarım limon suyu eklenir, günde 1 fincan içilir.



Dereotunun Kemik Sağlığına Faydası



Dereotunun içeriğinde bulunan yoğun kalsiyum, kemik oluşumunu destekler. Osteoporoz, çağımızda birçok insanı etkiler. Dereotu kemik içi iltihaplara, eklem ağrılarına ve kemiklerin onarımına oldukça fayda sağlar.



Dereotunun Diyabete Faydası



Dereotu insülin düzeyini korur ve insülin düzeyindeki dalgalanmaları kontrol altına almaya yardımcı olur. Şeker hastalarının kan şekeri düzeyini dengeye sokmada etki sağlar.



Dereotunun Uykusuzluğa Faydası



Dereotun içeriğinde uçucu yağlar bulunur ve etkili özelliklere sahiptir. Hem uyarıcı hem de yatıştırıcıdırlar. Böylece sakinleşmeye ve gevşemeye yardımcı olurlar. Buda gece uykusuzluğunun giderilmesini sağlar ve deliksiz uykuyu getirir.



Dereotu Regl Sancılarına Faydası



Bazı kadınların regl dönemlerinde kasılmalar şiddetli olur. Buda aşırı ağrıya ve bölgesel sancıya sebep olur. Dereotunun içeriğinde bulunan flavonoidler, belirli hormonları uyararak kasılmaları önler. Kasılmaların şiddeti azalınca sancı hafifler.



Dereotunun Ağız Kokusuna Faydası



Ağızda bulunan bakteriler, sigara tüketimi ve alkol, istenmeyen kötü kokulara neden olur. Dereotu, içeriğindeki yoğun aromalı tadıyla ağız kokusunu giderir ve ağız sağlığını korur.