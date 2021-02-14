Deri Hastalıkları Nelerdir? Bulaşıcı Ve Kaşıntılı Deri Hastalıkları Nasıl Geçer?

Günümüzün her döneminde karşılaşılan ve tedavi için doktor desteği alan hastalıklardan birisi de cilt problemleridir. Zamanından önce doktorlar tarafından tedavi edilmemesi hainde cilt kanseri gibi pek çok problem ile karşılaşmak mümkündür.

Deri Hastalıkları Nelerdir?

Deri vücudumuzu örten en büyük organdır. Görevi ise vücut ısısının ayarlanması, gaz alışverişinin yapılması ve terleyerek boşaltıma yardımcı olmasıdır. Üst deri, alt deri ve deri altı olmak üzere üç farklı bölümlerden oluşmaktadır. Deride oluşabilecek farklı pek çok hastalık bulunmaktadır. Bu hastalıklar şunlardır:

- Atopik egzama

- Ergenlik sivilceleri

- Kellik

- Kurdeşen

- Liken Planus

- Mantar hastalığı

- Pitriazis Rosea

- Uçuk

- Vitiligo

- Behçet hastalığı

- Cüzzam

Bulaşıcı Deri Hastalıkları Nelerdir?

Deri hastalıklarından birçoğu bulaşıcı hastalıklar arasında yer almaktadır. Deri hastalıklarından olan bulaşıcı hastalıklar ise şunlardır:

- İmpetigo son derece bulaşıcı ve bakteriyel bir cilt hastalığıdır. En fazla çocuklarda görülen bu rahatsızlık sonbahar ve yaz mevsimlerinde daha sık görülmektedir. Kızarıklık ile başlar ve bir süre sonra bal rengine görünmektedir. Son olarak sarı renge dönüşür ve akıntı yapar. Akıntı bakteri yüklü ve bulaşıcıdır.

- Cilt hastalıklarından birisi de uçuktur. Özellikle bulaşıcı bir hastalık olan uçuk dudak kenarında çıkmaktadır. İlk olarak dudak kenarında bir kaşıntı ile başlar ve daha sonra yaraya dönüşür. Yaranın içi su doludur. Kaşıntı ile başlayan bu uçuklar bir süre sonra kaybolur.

- Çok sık rastlanan cilt hastalıklarından birisi de siğildir. Siğilleri yok etmek için pek çok modern yöntemler bulunmaktadır. Bulaşıcı bir hastalık olan siğil genellikle çocuklarda görülmektedir.

- Cilt rahatsızlıklarından olan nasır belirli bir baskıya maruz kalındığında kendini korumak için çoğalır ve kalınlaşır. En yaygın olarak el ve ayaklarda görülmektedir.

Bulaşıcı ve Kaşıntılı Deri Hastalıkları Nasıl Geçer?

Cilt hastalıkları vücudun bazı bölgelerinde oluşur ve bulaşma riski oldukça yüksektir. Deri hastalıklarının tedavisi hastalığa göre de değişiklik göstermektedir. Bulaşıcı cilt hastalıklarının tedavisi şu şekilde gerçekleşmektedir:

- İmpetigo adı verilen bulaşıcı cilt hastalığı mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Tedavi edilmediği zaman daha derinleşip kan dolaşımına karışır. Bu hastalık ağızdan alınan antibiyotikler ve dışarıdan sürülen pomatlar ile tedavi edilir. Ayrıca bölgenin sürekli temizlenmesi de büyük önem taşımaktadır.

- Uçuk genellikle bazı nedenlerden dolayı ortaya çıkar ve kendiliğinden geçer. Bulaşıcı bir hastalık olan uçuk genital bölgede oluşmuş ise bu ciddi bir hastalık olarak sayılmaktadır. Uçuk vücutta sık bir şekilde tekrarlıyor ise vücudun direncinin düştüğü anlaşılmaktadır. Bu durumda uzman hekimler tarafından vitamin takviyesi yapılmaktadır.

- Bulaşıcı olan cilt hastalıklarından birisi de siğildir. Siğil tedavisi Dermatologlar tarafından lazer, koter ve buz tedavisi yöntemleri gibi modern yöntemler uygulanmaktadır.

- Hafif nasır tedavileri için eczanelerde plasterler satılmaktadır. Fakat nasırların durumuna göre cerrahi yöntemler de uygulanabilir.

Deri Hastalıkları İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Cilt üzerinde oluşan hastalıklara hastanelerin Deri ve Zührevi hastalıkları bölümü doktorları bakmaktadır. Diğer bir ismi ile dermatologlar ciltte oluşan tüm rahatsızlıklar dışında kişilerin bilmediği pek çok hastalıktan da yakından ilgilenmektedir.