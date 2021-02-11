Dermatit Nedir? Dermatit (Deri İltihabı) Belirtileri Nelerdir, Tedavisi Nasıl Yapılır?

Deri iltihabı; çoğu insan için rahatsız edici olabilmektedir. Ciltte oluşan kaşıntı hissinin hafifliği ve ağırlaşması, dermatitin türüne göre değişebilir. Bazı dermatit türlerinde deri iltihabı daha uzun zamanlı olmakla beraber bazıları; mevsim değişikliğine, strese ve çeşitli nedenlere bağlı olarak oluşabilir. Deri iltihabının bazı çeşitleri yetişkinlerde, bazı türleri çocuklarda daha yaygın olarak görülmektedir.

Dermatit Nedir?

Deri iltihabı veya dermatit; cildin iltihap kapmasını tanımlar. Dermatitin ortaya çıkmasında pek çok neden olabilir. Bununla beraber kızarmış cildin üstünde kaşıntılı döküntü, şişlik gibi belirtilerle kendini göstermektedir.

Dermatitten etkilenmiş olan ciltler üzerinde; sızıntı, kabarma, pullanma ve kabuklanma meydana gelebilir. Dermatite neden olacak durumlar; sabun, zehirli sarmaşıklar, içerisinde nikel yer alan takıların kullanılmasıyla ve temasıyla egzama, döküntü ve kepekler sıralanabilir. Dermatit, bulaşıcı değildir. Fakat dermatit oluşan bireyin rahatsız olması olasıdır. Kişinin kendine dikkat etmesi ve ilaçlar ile deri iltihabı tedavi edilebilir.

Dermatit (Deri İltihabı) Belirtileri Nelerdir?

Dermatit belirtileri, dermatitin türüne göre farklılık gösterebilir. Bu belirtiler;

- Egzama Belirtileri: Deride kaşıntı, kalınlaşma, ciltte çizgilenme ve koyulaşma en sık görülen belirtilerdir.

- Seboreik Dermatit Belirtileri: Kızarıklık, pullu lekeler ve inatçı kepeklerin ortaya çıkmasıyla belirir.

- Kontakt Dermatit Belirtileri: Kabarma, cilt tahrişi, batma, yanma, kaşıntı kontakt dermatit belirtileridir.

Dermatit Tedavisi Nasıl Yapılır?

Dermatit tedavisinin hekim kontrolüyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bununla beraber dermatit tedavisi aşağıdaki gibi olacaktır;

- Kaşıntının hafiflemesi için yulaf ezmesiyle hazırlanan banyolar,

- Etkilenen alanların gözetim dahilinde ışığa maruz bırakma ya da fototerapi,

- Kuru ciltler adına verilen losyon ya da kremler,

- Streoid ile topikal krem türleri,

- Antihistamin, Difenhidramin gibi kaşıntının hafiflemesi ve alerjinin azaltılması adına kullanılan ilaçlar,

- Antibiyotik ya da antifungal ilaçlar genel olarak yalnıza bir enfeksiyon gelişmesi durumunda verilmektedir.

Dermatitin evde tedavi edilmesi için ise aşağıdakiler uygulanabilir;

- Belirtilerin hafiflemesine destek olmak adına ılık banyo içerisine kabartma tozu eklemeyi denemek yararlı olabilir.

- Rahatsızlık ve kaşıntının azaltılması adına cilt üzerine ıslak ve serin bez kompresi yapılabilir.

- Ciltte çatlama meydana gelirse; enfeksiyonu ya da tahrişin önlenmesi adına yara bandaj ya da pansumanla kapatılabilir.