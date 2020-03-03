Sivilceyle ilgili doğru bilinen yanlışlar

“Çok zenginim deme bir kibrit yeter, çok güzelim deme bir sivilce yeter.”



Atasözlerine bile konu olmuştur sivilce... Hangimiz hayatımızın bir döneminde sivilce problemi yaşamadık ki? Toplumda en sık görülen cilt hastalığı sivilce ve tedavisiyle ilgili birçok doğru bilinen yanlış var. Ben de bu hafta köşemde bir dermatolog gözüyle bunlara değinmek istedim.



1- Bunlar akne değil sivilce. 'Akne=Sevilce'

Halk arasında sivilce olarak bilinen hastalığın, biz doktor dilinde adı aknedir. Yani akneyle sivilce aynı hastalıktır.



2- Sivilce sadece ergenlik döneminde çıkar. 'Hayır'



Sivilceler sadece ergenlik döneminde görülmez, ancak klasik akne, hormonal etkiler nedeniyle bu yaşlarda daha sık ortaya çıkar ve şiddetli seyreder. Kişinin kalıtsal özellikleri ve deri yapısına bağlı olarak ileri yaşlara kadar devam edebilir.



3- Siyah noktalar sıkılınca geçer. 'Geçmez'



Siyah noktalar, sivilcenin öncü belirtisidir. Yağlı ciltler zamanla tıkandığından, deri altında yağ bezlerinin açıldığı kıl foliküllerinde birikir ve bunlar havayla temas ettiğinde, oksitlenerek siyah renkte görünür. Daha derin olanlar ise beyaz renkli kabarcık olarak kendini gösterir. Siyah noktalarınız sıkılsa dahi, altta yatan tıkanıklık ve gözenek sorunu tedavi edilmez ise yine tekrarlayacaktır.







4- Sivilce karaciğer hastalığının belirtisidir. 'Hayır'



Aknenin oluşumunda birçok faktörün etkisi olduğu düşünülmekle beraber; hormonlar, genetik özellikler, mikroplar ve ilaçlar ön plandadır. Stres, aşırı terleme ve mesleki nedenler diğer faktörlerdir. Karaciğer ise bu konuda son derece masumdur. Sivilcenin karaciğer hastalığıyla hiçbir ilgisi yoktur.



5- Çekirdek yiyince sivilcem çıkıyor. 'Kısmen'



Çekirdek tek başına sivilce nedeni olamaz. Evet, son yapılan çalışmalar diyetin sivilcede çok önemli bir rol oynadığını göstermiştir. İnek sütü, sütlü çikolata ve glisemik indeksi yüksek gıdalar, sivilcenin artmasına neden olmaktadır.



6- Sivilcem çok derinde, sıkmazsam iz bırakır. 'Sivilce sıkılmaz'



Sivilce buz dağı gibidir. Dışarıdan göründüğü kadar deri altında da devamı vardır. Siz, sivilcenizi sıktığınızda ondan kurtulduğunuzu düşünürken, alt kısmı parçalandığında enfeksiyon deri altında yayılacaktır. Bir süre sonra hemen yanında yeni sivilceler çıkacaktır. Sivilcelerinizi sıktığınızda parçaladığınız sadece sivilce değil, aynı zamanda yapıştığı dokudur. O nedenle dokuya verdiğiniz zarar, sivilcelerinizin cildinizde kalıcı izler bırakmasına neden olacaktır. Sonuç olarak steril olmayan ortamlarda sivilceleri sıkmak, oradaki mikrobun yayılmasına ve hatta o bölgede cilt lekelenmelerine sebep olacaktır.



7- Sivilce bulaşıcı bir hastalıktır. 'Hayır'



Sivilce bulaşıcı bir hastalık değildir. Kişiden kişiye bulaşmaz ama kendi içinde cilt altında yayılarak, yüz ve sırt gibi bölgelerde görülebilir.



8- Sivilcelerimden cilt bakımlarıyla kurtulabilirim. 'Hayır'



Akne bir hastalıktır ve tedavisi gerekmektedir. Evet ne kadar temizlenirse temizlensin, belli bir tedavi protokolü hazırlanmadan yapılan bakımlar, geçici olarak sonuç verecektir. Unutmayın ki akne bir deri hastalığıdır ve sabırla tedavi gerektirmektedir.



Bilimsel çalışmalar göstermiştir ki; akne sosyal hayatı olumsuz yönde etkilemektedir. Özgüven kaybı, sosyal fobi ve bir takım psikolojik travmalara yol açmaktadır. Bunun yanı sıra tedavi edilmeyen akneler, ciltte iz ve lekelerin oluşmasına da sebep olmaktadır.



Bir sonraki hafta yine farklı ve dikkat çekici bir konuyla birlikte olacağız, keyifli hafta sonları dilerim.



Dr. Neslihan DOLAR