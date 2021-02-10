Difteri (Kuşpalazı) Nedir? Difteri Hastalığının Belirtileri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir?

Halk arasında kuşpalazı olarak da bilinen difteri hastalığı, gelişmiş durumdaki ülkelerde hastalığa karşı yaygın olarak yapılan aşılama sayesinde çok nadir görülür. Difteri hastalığının tedavisi için kullanımı söz konusu olan bazı ilaçlar bulunuyor olmasına karşın hastaların %3'ü hayatını kaybetmektedir. Difteri hastalığında ölüm oranı 15 yaş altı çocuklarda daha yüksek düzeydedir.

Difteri (Kuşpalazı) Nedir?

Önemli bir sağlık sorunu olan bir hastalık ile ilgili olarak en fazla sorulan ve yanıtı araştırılan konu başlığı difteri nedir olmaktadır. Difteri, nefes darlığı gibi oldukça ciddi şikâyetlere sebebiyet verebilen mikrobik bir solunum yolu enfeksiyonudur. Difteri ayrıca kuşpalazı olarak da bilinen bir sağlık sorunudur.

Difteri hastalığı, burun ve boğazı, kimi zamanda da cildi etkileyebilen son derece bulaşıcı ve potansiyel olarak ölümcül bir enfeksiyon olma özelliği taşımaktadır. Difteri hastalığa sebep olan mikrop, bir kişiden diğerine kolaylıkla yayıldığı halde, difteri aşısı kullanımı sayesinde bu yayılım kolaylıkla önlenebilir niteliktedir. Difteri hastalığı ülkemizde oldukça nadir olarak görülmektedir. Bunun en önemli sebebi ise bebekler ve çocukların rutin olarak aşılanması olmaktadır.

Difteri Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Difteri hastalığının belirtileri bu sağlık sorununa neden olan bakterinin alt tipine ve etkilenen vücut bölgesine göre değişiklik göstermektedir. Difteri hastalığında kuluçka süresi ortalama olarak 5 gün olmaktadır. Kuluçka süresinin bitiminin hemen ardından ve psödomembran ortaya çıkmadan önce görülen erken belirtiler şunları içermektedir;

- Halsizlik,

- Hafif yükseklikte ateş,

- Boyunda yumuşak doku şişmesi,

- Boyundaki lenf bezlerinde şişlik,

- Hızlı kalp atış hızı,

- Burun akıntısı,

Burun ve ağzın arkasında bulunan boşlukta difteri enfeksiyonu ortaya çıkan çocuklarda ise şu erken belirtilerin görülme olasılığı bir hayli yüksektir:

- Ateş,

- Baş ağrısı,

- Mide bulantısı,

- Kusma,

- Titreme,

Difteri bakterisinin toksin salgılaması durumunda, ilk semptomlar görülmeye başladıktan sonraki 12 ila 24 saat içerisinde psödomembran oluşmaya başlamasıyla aşağıdaki belirtilere sebep olur:

- Yutma güçlüğü,

- Boğaz ağrısı,

- Solunum güçlüğüne sebep olan solunum yolu tıkanması,

- Ses kısıklığı ve havlar tarzda öksürük.

Cildi etkileyen deri difterisi hastalığında aşağıdaki belirtilerin görülmesine neden olabilir bunlar:

- Çevresi kırmızı görünümlü ağrılı büyük ülser biçiminde yaralar,

- Bacaklar, ayaklar ve ellerde içi iltihap dolu kabarcıklar.

Difteri Nasıl Tedavi Edilir?

Difteri hastalığının tedavisinin temelini; bakteriyi ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan antibiyotikler ve bakteri tarafından üretimi gerçekleştirilen zararlı maddelerin (toksinler) etkilerini durduran ilaçlarla yapılmaktadır.

Cildi etkileyen difteri hastalığının görülmesi halinde enfekte olmuş durumdaki yaraların iyice temizlenmesi esas olmaktadır. Hastalığın tedavisine çoğunlukla 2 ila 3 hafta devam edilir. Cilt ülserleri çoğunlukla 2-3 ay içerisinde iyileşir fakat iyileşme sonrasında geride iz kalabilir.