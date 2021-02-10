Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Difteri (Kuşpalazı) Nedir? Difteri Hastalığının Belirtileri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir?
10.02.2021 - 17:00 |

Difteri (Kuşpalazı) Nedir? Difteri Hastalığının Belirtileri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir?

Difteri, halk arasında bilinen adı ile kuşpalazı olan hastalık, çoğunlukla burun ve boğazda mevcut durumdaki yapıları etkileyen oldukça ciddi bir bakteriyel enfeksiyona verilen addır. Sizin için difteri (kuşpalazı) nedir? Difteri hastalığının belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir şeklinde önemli ölçüde merak edilen ve araştırma konusu olan başlıkları tüm detayları ile derledik.

Difteri (Kuşpalazı) Nedir? Difteri Hastalığının Belirtileri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir?
ABONE OL

Halk arasında kuşpalazı olarak da bilinen difteri hastalığı, gelişmiş durumdaki ülkelerde hastalığa karşı yaygın olarak yapılan aşılama sayesinde çok nadir görülür. Difteri hastalığının tedavisi için kullanımı söz konusu olan bazı ilaçlar bulunuyor olmasına karşın hastaların %3'ü hayatını kaybetmektedir. Difteri hastalığında ölüm oranı 15 yaş altı çocuklarda daha yüksek düzeydedir.

Difteri (Kuşpalazı) Nedir?

Önemli bir sağlık sorunu olan bir hastalık ile ilgili olarak en fazla sorulan ve yanıtı araştırılan konu başlığı difteri nedir olmaktadır. Difteri, nefes darlığı gibi oldukça ciddi şikâyetlere sebebiyet verebilen mikrobik bir solunum yolu enfeksiyonudur. Difteri ayrıca kuşpalazı olarak da bilinen bir sağlık sorunudur.

Difteri hastalığı, burun ve boğazı, kimi zamanda da cildi etkileyebilen son derece bulaşıcı ve potansiyel olarak ölümcül bir enfeksiyon olma özelliği taşımaktadır. Difteri hastalığa sebep olan mikrop, bir kişiden diğerine kolaylıkla yayıldığı halde, difteri aşısı kullanımı sayesinde bu yayılım kolaylıkla önlenebilir niteliktedir. Difteri hastalığı ülkemizde oldukça nadir olarak görülmektedir. Bunun en önemli sebebi ise bebekler ve çocukların rutin olarak aşılanması olmaktadır.

 Difteri Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Difteri hastalığının belirtileri bu sağlık sorununa neden olan bakterinin alt tipine ve etkilenen vücut bölgesine göre değişiklik göstermektedir. Difteri hastalığında kuluçka süresi ortalama olarak 5 gün olmaktadır. Kuluçka süresinin bitiminin hemen ardından ve psödomembran ortaya çıkmadan önce görülen erken belirtiler şunları içermektedir;

 - Halsizlik,

 - Hafif yükseklikte ateş,

 - Boyunda yumuşak doku şişmesi,

 - Boyundaki lenf bezlerinde şişlik,

 - Hızlı kalp atış hızı,

 - Burun akıntısı,

 Burun ve ağzın arkasında bulunan boşlukta difteri enfeksiyonu ortaya çıkan çocuklarda ise şu erken belirtilerin görülme olasılığı bir hayli yüksektir:

 - Ateş,

 - Baş ağrısı,

 - Mide bulantısı,

 - Kusma,

 - Titreme,

Difteri bakterisinin toksin salgılaması durumunda, ilk semptomlar görülmeye başladıktan sonraki 12 ila 24 saat içerisinde psödomembran oluşmaya başlamasıyla aşağıdaki belirtilere sebep olur:

 - Yutma güçlüğü,

 - Boğaz ağrısı,

 - Solunum güçlüğüne sebep olan solunum yolu tıkanması,

 - Ses kısıklığı ve havlar tarzda öksürük.

  Cildi etkileyen deri difterisi hastalığında aşağıdaki belirtilerin görülmesine neden olabilir bunlar:

 - Çevresi kırmızı görünümlü ağrılı büyük ülser biçiminde yaralar,

 - Bacaklar, ayaklar ve ellerde içi iltihap dolu kabarcıklar.

 Difteri Nasıl Tedavi Edilir?

 Difteri hastalığının tedavisinin temelini; bakteriyi ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan antibiyotikler ve bakteri tarafından üretimi gerçekleştirilen zararlı maddelerin (toksinler) etkilerini durduran ilaçlarla yapılmaktadır.

Cildi etkileyen difteri hastalığının görülmesi halinde enfekte olmuş durumdaki yaraların iyice temizlenmesi esas olmaktadır. Hastalığın tedavisine çoğunlukla 2 ila 3 hafta devam edilir. Cilt ülserleri çoğunlukla 2-3 ay içerisinde iyileşir fakat iyileşme sonrasında geride iz kalabilir.

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Sabah saatlerinde iletişim konusunda hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili planlarınızda, gücünüz test edilebilir. Olaylara karşı daha sakin tepkiler verebilirsiniz. İşleriniz için başkalarından destekte alsanız da, hemen ilerleyemeyebilirsiniz. Zamanınızın çoğunu sosyal konularla ilgilenerek geçirmek size de iyi gelebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İş hayatınızdaki konumunuzla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde eğitimlerle ilgilenebilirsiniz. Göz önünde olmaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz. İşleriniz istediğiniz kadar hızlı akmayabilir. Yaşanan aksaklıklara karşı sabırlı olmanızda fayda var. Annenizle ilgili konuları gündeminize almanız gerekebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yoğun telefon konuşmaları içinde güne başlayabilirsiniz. Yeni ufuklara açılma isteği içinde, tatil planları yapabilirsiniz. Yabancılarla ilişkili konular gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizin sonuçlanması için beklemek zorunda kalabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmaktan keyif alacağınız zamanlar var. Beklemede kaldığınız zamanlarda rutin işlerinizi tamamlayabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün parasal konularınla meşgul olabilirsiniz. Banka işlerinizde dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Erken saatlerde iş hayatınızla ilgili ciddi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Sizi yoran konulara karşı tedbirli davranmakta fayda var. Gün içinde işlerde beklemeler olabilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullara karşı dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Eşiniz ile ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde iletişimi yoğun zamanlar geçirebilirsiniz. İş açısından verimli girişimler yapabilirsiniz. Yine de işler istediğiniz kadar hızlı ilerlemeyebilir. Yaptığınız işlerin sonuçlarını almak için bekleyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda sakinliğinizi korumanız da fayda var. İkili ilişkilerinize özen göstermelisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Beraber çalıştığınız kişilerle olan ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde işlerinizle ilgili sorumluluklarınızda artış olabilir. Verimli zamanlar geçirebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda işlerinizde sıkışmalar olabilir. Hızlı sonuç alamayabilirsiniz. Günlük rutin işlerinizi toparlamak için fırsatlar doğabilir.  Sağlığınıza özen göstermelisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün haberleşmeler ve yazışmalar sabah saatlerinde yoğunlaşabilir. Eğitim programlarınızı sıklaştırabilirsiniz. İş hayatınızdaki meşguliyetler gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde beklediğiniz işler sonuçlanmayabilir. Siz bu zamanda zevk alacağınız işlere yoğunlaşabilirsiniz. Kendinizi daha fazla ön plana koyacağınız işlerle uğraşmak size keyif verebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün ev hayatınızdaki konularla ilgilenebilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili verimli girişimlerde bulunabileceğiniz zamanlar olacak. Ailenizle veya evinizle ilgili önemli kararlar almak isteyebilirsiniz. İşlerinizde hızlı sonuç alamayabilirsiniz. Sakin kalmakta fayda var. Geçmişten getirdiğiniz işlerinizi sonlandırabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Sabah saatlerindeki iletişim konularınız, gününüzü etkileyebilir. Yakın çevrenizdeki olaylardan etkilenebileceğiniz bir gündesiniz. Bolca yazışma ve konuşma olduğu halde beklediğiniz işlerden sonuç almanız zor olabilir. Sabah saatlerindeki verimli zamanları, ilerleyen saatlerde bulamayabilirsiniz. İmzalamanız gereken sözleşmelere özen göstermelisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Kişisel yeteneklerinizle alakalı konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızla ilgili konularda başkalarından destek alabilirsiniz. Parasal birikimlerinizle ilgili yeni beklentiler içine girebilirsiniz. Gün içinde beklediğiniz işlerden sonuç almakta zorlanabilirsiniz. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Sosyal konulara yönlenmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Sabah saatlerinde yapacağınız görüşmeler sizi yeni başlangıçlara sürükleyebilir. Yeni eğitim ve toplantılar planlatıp düşüncelerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde işlerinizde sıkışmalar olabilir. Bu zamanlarda kişisel açıdan önem verdiğiniz işlerinize yoğunlaşabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak size de iyi gelecektir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bilmediğiniz, gizli kalan konular gündeminizi oluşturabilir. İlgilendiğiniz konularla ilgili haberler alabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle işlerinizde duraksamalar yaşayabilirsiniz. Sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Toplu konulara karşı ilginiz artabilir. İç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Bazı konularda kabullenme içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
    Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluSevgililer Günü'nde yalnızsan...
    Özlem Çetinkaya
    Özlem ÇetinkayaOdaklanamıyorum
    Nilüfer Pazvantoğlu
    Nilüfer PazvantoğluEv-ofislerde pandemi stili
    Oğuz Kara
    Oğuz KaraEczaneler ve VERBİS
    Prof. Dr. Selçuk İnanlı
    Prof. Dr. Selçuk İnanlıGöz kapağı estetiği
    Dr. Sinan Akkurt
    Dr. Sinan AkkurtMeme kanseri ve COVID-19
    Berna Türköver
    Berna TürköverYönetici koçluğu ve anda kalmak
    Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Yılmaz Yozgat
    Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Yılmaz YozgatÇocukluk çağı göğüs ağrılarının kalp hastalıkları ile ilişkisi
    Astrolog Seçkin İlbuğa
    Astrolog Seçkin İlbuğaAsilerin Yeniayı: 11 Şubat 2021 Kova burcunda yeniay
    Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
    Prof. Dr. Sezai LeventoğluBol su içmek sıvı almanın en iyi yolu olmayabilir
    En Çok İzlenen Videolar
    Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
    Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
    Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
    Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Polen Alerjisi Nedir? Polen Alerjisinin Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

    Polen Alerjisi Nedir? Polen Alerjisinin Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

    Çomak Parmak Nedir? Parmak Çomaklaşmasının Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri

    Çomak Parmak Nedir? Parmak Çomaklaşmasının Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri

    Osteofit Nedir? Osteofitler (Kemik Spur) Neden Olur?

    Osteofit Nedir? Osteofitler (Kemik Spur) Neden Olur?

    Bebeklerde Ve Çocuklarda Yüksek Ateşi Düşürme Yöntemleri Nelerdir?

    Bebeklerde Ve Çocuklarda Yüksek Ateşi Düşürme Yöntemleri Nelerdir?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet