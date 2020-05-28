Dijital lingual ortodontinin avantajları nelerdir?

Ortodontik tedavi nedir, neden uygulanır?

Ortodonti tedavileri çapraşık ve ayrık diş tedavisinde uygulanan ve dişlerdeki konum bozukluklarını düzelten uygulamalardır. Özellikle çene eklemlerinin sağlığını göz önüne alır.

Ortodonti tedavisinde kullanılan apareyler, dişleri yavaşça hareket ettirerek doğru konumuna gelmesini sağlar. Bunun için kontrollü bir şekilde yumuşak ama sabit bir kuvvet uygulanması gerekir. Ancak kullanılan tel ya da braketlerin görünür olması, uygulama ve kullanma zorluğu nedeniyle başta yetişkinler olmak üzere birçok kişinin tedaviden uzak durmasına ya da tedaviye ertelemesine neden oluyordu.









Dijital lingual ortodontinin özelliği: Saklı tel avantajı

Son yıllarda giderek yaygınlaşan lingual ortodonti tekniği, diş telinin görünürlüğünden kaynaklanan kaygıları gidermek üzere, diş tellerinin dişlerin iç yüzeyinden uygulandığı modern bir tekniktir.

Dijital lingual ortodonti tedavisi; saklı tel uygulamaları ile ortodontik apareylerin bir kombinasyonunu içerir. Bu sayede hem tedavi sürecinin hasta açısından çok daha zahmetsiz ve kısa sürede sonuçlanmasını hem de oldukça başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlar.

Saklı tel, hastalara kullanım konforu sunar. Gelişmiş oklüzal (ısırma) fonksiyonu sağlar. Diş yüzeyini aşındırma ya da zarar verme oranı düşüktür. İleri seviye oral hijyen imkanı sayesinde diş eti iltihabı ve diş çürüklüğü oluşma riski azalır. Çıkıntı yapan ön dişlerde hasar oluşma riskini azaltır, diğer diş tedavilerini optimize eder, dişlerin daha uygun pozisyonlara yönlendirilmesi sağlamaya yardımcı olur.

Dijital lingual ortodonti tedavisinde 3D teknolojisi kullanımı

Dijital lingual ortodonti tedavisinde dişlerin doğru bir dijital modelini oluşturmak için son teknoloji ürünü dijital cihazlar ve tarayıcılar kullanılır. Bu yüksek teknoloji ürünü tarayıcı ve yazılımlar kullanarak geleneksel tekniklerdeki kalıp kullanma gereksinimini ortadan kaldırır.

Dijital teknoloji ile lingual teknikte oluşan rahatsız hissi azalır, ısırma kolaylığı, dişlere yüksek uyumluluk oranı ve tedavide daha yüksek başarı oranı sağlanır. Zamandan da tasarruf edilir. Dijital modelleme sayesinde tedavinin ön kontrolü sağlanır, yanlış hizalanma riski azaltılır ve tedavi seçenekleri kişiye özel olarak belirlenebilir, doğru zamanlamayla uygulanabilir. Ortalama 6 ay gibi kısa bir süre içinde hayal edilen gülümsemeye kavuşulabilir.