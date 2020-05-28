Güzellik

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGüzellik Haberleri Dijital lingual ortodontinin avantajları nelerdir?
28.05.2020 - 10:34 |

Dijital lingual ortodontinin avantajları nelerdir?

Ortodontist Yrd. Doç. Dr. Cihan Aydoğan, çapraşık ve ayrık diş tedavisinde uygulanan dijital lingual ortodonti hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı.

Dijital lingual ortodontinin avantajları nelerdir?
ABONE OL

Ortodontik tedavi nedir, neden uygulanır?

Ortodonti tedavileri çapraşık ve ayrık diş tedavisinde uygulanan ve dişlerdeki konum bozukluklarını düzelten uygulamalardır. Özellikle çene eklemlerinin sağlığını göz önüne alır.

Ortodonti tedavisinde kullanılan apareyler, dişleri yavaşça hareket ettirerek doğru konumuna gelmesini sağlar. Bunun için kontrollü bir şekilde yumuşak ama sabit bir kuvvet uygulanması gerekir. Ancak kullanılan tel ya da braketlerin görünür olması, uygulama ve kullanma zorluğu nedeniyle başta yetişkinler olmak üzere birçok kişinin tedaviden uzak durmasına ya da tedaviye ertelemesine neden oluyordu.

Dijital lingual ortodontinin avantajları nelerdir


Dijital lingual ortodontinin özelliği: Saklı tel avantajı

Son yıllarda giderek yaygınlaşan lingual ortodonti tekniği, diş telinin görünürlüğünden kaynaklanan kaygıları gidermek üzere, diş tellerinin dişlerin iç yüzeyinden uygulandığı modern bir tekniktir.

Dijital lingual ortodonti tedavisi; saklı tel uygulamaları ile ortodontik apareylerin bir kombinasyonunu içerir. Bu sayede hem tedavi sürecinin hasta açısından çok daha zahmetsiz ve kısa sürede sonuçlanmasını hem de oldukça başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlar.

Saklı tel, hastalara kullanım konforu sunar. Gelişmiş oklüzal (ısırma) fonksiyonu sağlar. Diş yüzeyini aşındırma ya da zarar verme oranı düşüktür. İleri seviye oral hijyen imkanı sayesinde diş eti iltihabı ve diş çürüklüğü oluşma riski azalır. Çıkıntı yapan ön dişlerde hasar oluşma riskini azaltır, diğer diş tedavilerini optimize eder, dişlerin daha uygun pozisyonlara yönlendirilmesi sağlamaya yardımcı olur.

Dijital lingual ortodonti tedavisinde 3D teknolojisi kullanımı

Dijital lingual ortodonti tedavisinde dişlerin doğru bir dijital modelini oluşturmak için son teknoloji ürünü dijital cihazlar ve tarayıcılar kullanılır. Bu yüksek teknoloji ürünü tarayıcı ve yazılımlar kullanarak geleneksel tekniklerdeki kalıp kullanma gereksinimini ortadan kaldırır.

Dijital teknoloji ile lingual teknikte oluşan rahatsız hissi azalır, ısırma kolaylığı, dişlere yüksek uyumluluk oranı ve tedavide daha yüksek başarı oranı sağlanır. Zamandan da tasarruf edilir. Dijital modelleme sayesinde tedavinin ön kontrolü sağlanır, yanlış hizalanma riski azaltılır ve tedavi seçenekleri kişiye özel olarak belirlenebilir, doğru zamanlamayla uygulanabilir. Ortalama 6 ay gibi kısa bir süre içinde hayal edilen gülümsemeye kavuşulabilir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün keyif aldığınız uğraşlarınızda yaratıcılığınızı kullanmak isteyebilirsiniz. Aşk hayatınız gündeminizi meşgul edecektir. Etrafınızdaki insanlara hediyeler almak isteyebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha kolay risk alacağınız zamanlar var. Akşam saatlerini hareketli geçirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eviniz için harcama yapmak isteyebilirsiniz. Ailevi konular gündeme gelebilir. Babanızın sağlığını ihmal etmemelisiniz.  Sorumlu olduğunuz işlerde daha çok çaba göstermeniz gerekebilir. Bazı işlerinize yön kazandırmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizi evinize davet edip, küçük bir parti düzenleyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. İletişimden kaynaklı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kendinizi kontrol etmeye çalışın. Kulağınıza gelen dedikodulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Gün içinde harcamalarınızı abartmayın. Akşam saatlerinde yolculuklar organize edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün maddi kaynaklarınızla ilgili yenilenmeye gidebilirsiniz. Dışadönük enerjiler söz konusu. Hafta sonu için planlar yapmak isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcamalara yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konular için çaba sarf edeceğiniz zamanlar var. Akşam arkadaşlarınızla sohbet etmek için buluşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni başlangıçlar yapmak için tüm enerjinizi kullanabilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan konular gündeminizi meşgul edebilir. Gününüzü eğlenceli kılmak için planlar yapmak isteyebilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. Beslenmenize dikkat edin. Akşam saatlerinde hareketli zamanlar devam edecek.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konulardan dolayı işlerinizde kayıplar yaşayabilirsiniz. Gizli kalmış konular gündeminizi rahatsız edebilir. Kendi iç dünyanıza çekileceğiniz zaman dilimi içindesiniz. Gün içinde keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Hafta sonu için yeni planlar devreye girebilir. Akşam saatlerinde koşullar daha akıcı.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek ümitlerinizle ilgili daha dışadönük olabilirsiniz. Cömert tavrınız ortaya çıkabilir. Bugün arkadaşlarınızla plan yamak size iyi gelecektir. Meslek grubunuzdan kişilerle bir araya gelebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekleri göz ardı etmeyin. Akşam saatlerinde hafta sonu için yeni planlar yapabilir, yolculuklara çıkabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki sorumluluklarınızın daha rahat bir şekilde üstesinden geleceğiniz bir gündesiniz. Dışa dönük tavrınız çalışma arkadaşlarınızı da etkileyecektir. Keyif aldığınız konularda harcamalar yapabilirsiniz. Üstlerinizle ilişkilerinizde sizi iyi hissettirecektir. Akşam saatlerinde iletişim ön planda olabilir. Planlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak için uygun bir gündesiniz. Eğlenceli yolculuklar planlamak isteyebilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi paylaşmak için yakın çevrenizle görüşmek size iyi gelecektir. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Bugün yaşadığınız olaylarla ilgili çok daha rahat bir şekilde bütünü görebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Ortaklı para konularıyla uğraşabilirsiniz. Parasal konularda yenilenmeye gitmek sizin için iyi olabilir. Banka işleri sizi yıpratabilir. Gün içinde dışadönük olacağınız zamanlarda var. Hafta sonu için sevdiklerinizle birlikte plan yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle birlikte keyifli zamanlar geçireceğiniz bir gündesiniz. Eğlenceli organizasyonlar planlayabilirsiniz. Birlikte yaptığınız şeylerin uyum içinde ilerlemesini isteyeceğiniz zamanlar var. Hobileriniz için harcama yapmak size keyif verecektir. Gün içinde uğraştıran durumlar ortaya çıkabilir. Akşam saatleri hareketli geçebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki koşullar gündeminizi daha çok meşgul edebilir. Gün içinde plan program yapmak işlerinizi kolaylaştıracaktır. Sağlığınızla ilgili sıkıntılarınızı ihmal etmemeye çalışın. Dışa dönük uğraşlar keyfinizi yerine getirebilir. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla görüşmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaYaz tutulmaları gelirken...
Yaşam Koçu ve Yoga Eğitmeni Sevil Eskicioğlu Özkal
Yaşam Koçu ve Yoga Eğitmeni Sevil Eskicioğlu ÖzkalDeğişeceği için (U)MUTLUYUM
Avukat Serpil Çınar
Avukat Serpil ÇınarFlört Şiddeti ve Hukuki Boyutu
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinSınav kaygısı yönetimi
Filiz Has
Filiz HasYaşasın çiçek egemenliği!
Ezgican Serim
Ezgican SerimYeni dünya yeni beslenme
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtCrohn hastalığı nedir?
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüOrtodontik tedavinin yaşı var mı?
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkSosyal medya ve burun estetiği
Uzm.Klinik Psikolog Nigar Çiçek
Uzm.Klinik Psikolog Nigar ÇiçekOrtostatik Hipotansiyon
En Çok İzlenen Videolar
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler
Evde oyun hamuru yapıyoruz!Evde oyun hamuru yapıyoruz!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yüz gençleştirme estetikleri

Yüz gençleştirme estetikleri

Bunu bilmeniz gerekiyor: Tarihlerini kontrol edin!

Bunu bilmeniz gerekiyor: Tarihlerini kontrol edin!

Yıllar sonra anlaşıldı: Tümörün daha hızlı büyümesine yol açıyor!

Yıllar sonra anlaşıldı: Tümörün daha hızlı büyümesine yol açıyor!

Evinizin rengi ruh halinizi nasıl etkiler?

Evinizin rengi ruh halinizi nasıl etkiler?

Sıradaki Haber