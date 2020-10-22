Artık kalp atışı ve nabzı çok daha kolay bir şekilde anlamak mümkündür. Özellikle dijital tansiyon aletleri insan hayatına girdiği günden beri birkaç dakika içerisinde sonuç vermektedir. Dijital bir ekran üzerinde rakamları eşliğinde ortaya çıkan sonuçlar, kişinin tansiyonu ve kalp atışını göstermektedir.



Dijital Tansiyon Aletinde Kalp Atışı ve Nabız Kaç Olmalıdır?



Yetişkin ve sağlıklı bir insanda kalp atışı dakikada 60 ile 100 arasında değişkenlik göstermektedir. Nabız ise uzun bir süredir spor ile ilgilenen kişiler adına 45 ile 60 arasında ortaya çıkar. Dinlenme esnasında kalp atış hızı ne kadar düşük ise sağlık açısından o kadar yararlı ve önemlidir. Dijital tansiyon aletinde kalp atışı ölçümü yapıldığında bu ölçümün ortak şekilde 60 ile 100 arasında çıkması önemlidir.



Dijital tansiyon aletleri bünyesinde sağlık açısından kalp atış hızını belli kriterler doğrultusunda ele almak mümkün. Örneğin kalp atışı dakikada 50 ila 70 arasında atıyor ise kişinin sağlıklı olduğunu gösterir. Eğer 70 ile 85 arasında atıyor ise bunun normal nabız olduğu ön plana çıkar. 85 ve üzeri atıyor ise o zaman nabzın yüksek olduğu dile getirilir. Herhangi bir şikayet olmasa bile dinlenme anında periyodik olarak nabız ölçülmesi, nabzın ve kalp atışını düzenin konusunda bilgi verir.



Bu konuda dijital ekran üzerinde tansiyon aletine bakıldığı zaman kalp atışı ve nabız bu rakamlar eşliğinde ortaya çıkar. Böylece kişi sağlık sorunu olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olabilmektedir.