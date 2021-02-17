Dil Mantarı Nedir, Neden Olur? Dil Mantarı (Pamukçuk) Nasıl Geçer?

Vücudun özünde birçok mantar çeşitleri, denge içinde bulunurlar. Bu denge bozulmadığı sürece hastalıklar meydana gelmez. Ancak herhangi bir sebepten ötürü dengelerin bozulmasıyla mantarların güçlü hale gelip hızlıca çoğalmasıyla enfeksiyon hastalıkları ortaya çıkar. Bunlardan birisi de dil mantarı yani pamukçuktur. Pamukçuk ağız içerisinde oluşup, her yaştan insanda görülmektedir. Bunun dışında çocukları ve bebekleri etkileyen mantar enfeksiyonudur. Yeni doğan bebeklerde çok sık rastlanan ve olumsuzluklara neden olan bu durum, anne sütüyle beslenen bebeklerde daha az meydana gelmektedir.

Dil Mantarı Nedir?

Mantarın dilde oluşmasına, dil mantarı adı verilir. Mantarlar; yer aldığı bölgede yara ve kızarıklıklara neden olarak yaşam kalitesini ciddi oranda düşüren enfeksiyon çeşididir. Her yaşta görülmesiyle beraber daha çok 55 ile 75 yaş aralığında görülmektedir. Dil mantarı; türlü sebeplerden ötürü ortaya çıkabilmektedir. Tedavisi ise bu sebeplere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Genelde kaşıntı ve kızarıklığa neden olan bu mantar türü, dil üzerinde beyaz renkli plaklar oluşturup kendisini gösterir. Dil mantarı enfeksiyonuna neden olan mantar çeşidinin adı Candida Albicans'tır. Dil mantarının sorumlusudur.

Dil Mantarı Neden Olur?

Dil mantarı çok sık bir şekilde meydana gelen sağlık problemleri içerisinde bulunmaktadır. Bu hastalığın ortaya çıkmasının en önemli sebebi, çok fazla antibiyotik kullanmaktır. Bunun dışında; tükürük salgılarının yeteri kadar çalışmaması ile ağız kuruluğu oluşmaktadır. Bu ise dilde mantar oluşumuna yol açar. Ağız kuruluğunun nedenleri ise; antidepresan ilaçlar, Alzheimer hastalığı, kanser tedavileri, susuzluk, aşırı bir şekilde terleme, horlama, ağzın açık uyunması gibi nedenler bulunmaktadır. Bu durumda dil mantarı oluşumu kaçınılmaz olacaktır.

Dil Mantarı (Pamukçuk) Nasıl Geçer?

Dil mantarının tedavisi, alanında uzman bir doktora gidilerek yapılabilir. Bunun dışında dil mantarı için tedavi yöntemlerinden birisi, ağız bakımına gösterilecek olan hassasiyettir. Dişlerin günde iki defa florür içeren diş macunuyla fırçalaması, oksijenli suyla ağzını çalkalaması ve tuzlu suyla gargara yapması dil mantarının önüne geçecektir. Bu şekilde dil mantarından kurtulmak mümkündür. Ancak geçmeyen dil mantarı hastalığı durumunda, alanında uzman bir hekime görünerek tedavi olmak, hastalığın olumsuz bir şekilde ilerlemesini önleyecektir.