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05.09.2020 - 06:04 |

Dila İsminin Anlamı Nedir? Dila Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Özellikle okunuşu üzerinden en dikkat çeken ve sevilen isimlerden biri olarak Dila öne çıkmaktadır. Son dönemlerde ise internetten en sık araştırılan ve ilgi gören adlar içerisinde geliyor. Peki, Dila isminin anlamı nedir? Dila ne demek, ne anlama gelir? İşte bu isim hakkında bilinmesi gerekenler.

Dila İsminin Anlamı Nedir? Dila Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
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Dila ismi kökeni Farsçaya uzanan adlardan biridir. Kız çocuklar için kullanılan bu ismin rengi aynı zamanda pembedir. Hem anlamı hem de telaffuzu ile hoş bir etki yaratan bu isim, kız çocukları adına kullanabilecek özel adlar içerisinde yer almaktadır.

Dila Ne Demek?

Hoş ve samimi anlamı ile beraber Dila ismi kız çocuklarına verilebilecek en özel isimlerden biridir. Farsça üzerinden Türkçeye yerleşmiş olan bu güzel ismin anlamı, ‘İçten, gönülden seven’ anlamına gelmektedir. Sevgi ile bağdaştırılmış bir anlamı olması nedeniyle çocuğunuza verebileceğiniz en güzel isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır.

Dila ayrıca tek başına kullanılabilmesi ile beraber değişik isimlerle de bir araya getirilebilir. Özellikle Türkçede birçok farklı Farsça isim bulunuyor. Bu isimleri araştırabilir ve Farsça ya da Türkçe adlar üzerinden Dila ismini bir araya getirebilirsiniz.

Dila ismi aynı zamanda sözlük anlamı üzerinden de kullanılmaktadır. Bu açıdan sözlük anlamı Türkçedeki karşılığı olarak, ‘Ey gönül’ şeklinde ifade buluyor. Yani ortak şekilde gönül ile ilgili bir anlama sahip olduğunu söylemek mümkün.

Dila İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Kökeni Farsçaya uzanan ve uzun bir dönemdir Türkiye'de yer alan Dila ismi, Kur'an'da geçmemektedir. Güzel ve samimi anlamı ile beraber son dönemlerde Türkçede en çok sevilen ve değerlendirilen isimlerden biridir. Henüz kız çocuğu için isim konusunda bir karar vermemiş iseniz, mutlaka dile adını listeye eklemelisiniz. Özellikle son dönemlerde televizyonda sıkça duyulan Dila adı, pek çok ebeveynin oldukça fazla ilgisini çekmiş durumda.

 

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