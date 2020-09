Dilek İsminin Anlamı Nedir? Dilek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Dilek ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de oldukça popüler isimlerden bir tanesidir. Bu isim kız çocuklarına verilmektedir.



Dilek Ne Demek?



Dilek ismi dilek dilemek ve istemek anlamlarına gelmektedir.



Dilek isimli kişiler her zaman güçlü bir karaktere sahip olurlar. Ayakları yere sağlam basar. Bu sebeple de zorluklara karşı dimdik dururlar. Güçlü bir kişilikleri vardır. Bu kişiliklerini kime karşı ve nerede kullanacaklarını oldukça iyi bilirler. Herhangi bir yanlışı olduğu zaman hatasını kabul etmeyi de bilmektedir. Her zaman mükemmel görünmek onlar için hayat felsefesi olmuştur.



Baskı altında tutulmak bu isimdeki kişilere göre değildir. Fakat baskı altında olsalar dahi yaptıkları işte başarı gösterirler. Hayatlarında düzeni severler ve her zaman sistemli bir şekilde hareket ederler. Bazı durumlarda inatçılık gösterebilirler. Zorluklar karşısında ise her zaman güçlü bir duruşları vardır.



İş dünyasında mükemmel gözlemleri ile her zaman başarılı olurlar. Özellikle gözlem gerektiren işler tam onlara göredir. Fakat birden çok işle uğraşmak durumunda kaldıkları zaman sıkılabilirler. Maymun iştahlı oldukları söylenebilir. Bu nedenle de bir işi bitirmeden başka işe başlarlar. Bu durum genelde başarısız olmalarına sebep olabilir. Çok merhametli ve bir o kadar da düşünceli insanlardır. Yardımlaşmayı severler. Sanata karşı yetenekleri vardır.



Atak bir yapıları vardır. Olaylar karşısında gözlemlerini kullanırlar ve olayın gidişatına uygun bir şekilde kararlar verebilirler. İnsanlardan öğüt dinlemektense bir şeyi yaşayarak öğrenmeyi tercih ederler.



Dilek İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Dilek ismi Kur'an'da geçen isimlerden biri değildir. Fakat anlamına bakıldığı zaman kız çocuklarına bu ismin verilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Dilek ismi caizdir.