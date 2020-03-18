Dip köşe bahar temizliği nasıl yapılır? - Bahar temizliği püf noktaları

Bahar temizliği nereden başlanır?

İlk adımınız bütün evdeki kalabalıklardan kurtulmak olsun

İşe temizlik planı yaparak başlamak ve gün gün hangi işlemi takip edeceğinizi önceden belirlemek daha kolay ve stressiz bir çalışma sağlar. Bu nedenle önce hangi odanın nasıl bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu belirlemeli ve ona göre bir program hazırlamalısınız. Önce halı, perde ve yorgan gibi eşyaları temizleterek depolayabilir sonrasında tamirat işlerini halledip bu arada evdeki kalabalıkları seçebilirsiniz. Son olarak ise detaylı bir temizlik ile işi tamamlayabilirsiniz.Evdeki kalabalıklardan kurtulmak bahar temizliğinin önemli bir adımıdır. Son bir yıl içinde kullanmadığınız bütün eşyaları seçip ihtiyacı olanlara veya geri dönüşüme verebilir ya da ikinci el eşya pazarına satabilirsiniz.

Evde en çok vakit geçirdiğimiz yer mutfak olduğu için temizlemeye mutfaktan devam edin





Mutfağın temizlik ve bakım işi diğer odalara göre daha detaylı olacaktır bu nedenle ilk olarak mutfak yükünden kurtulmak daha iyi olabilir. Mutfakta bulunan kullanmadığınız kavanozları ya da plastik kapları atın. Bu eşyalar hem yer kaplar hem de temizlik sırasında sizi yorar. Adım adım bunları yapabilirsiniz:

-Mutfak tavanını silin.

-Fırını temizleyin.

-Buzdolabının içini silin.

-Mutfak dolaplarının içini boşaltın ve temizleyin.

-Raflara asılı mutfak gereçlerini silin.

-Kiler dolabındaki yiyeceklerin son kullanma tarihlerini kontrol edin ve ayıklayın.

-Derin dondurucunun içini temizleyin.

Fazlalıklardan kurtulmanın zamanı geldi! Eskimeye başlamış süs eşyalarınızı atın

İşin bu kısmı biraz da evi nasıl kullandığınıza bağlı. Eğer yaz günlerinizi bir yazlık evde geçiriyorsanız halı ve perde gibi eşyaları depolamak yerine kapalı kaldıklarında sorun çıkarmayacak şekilde temizletip bırakabilirsiniz. Bu eşyalar çok fazla toz toplar ve güneş ışığında üstlerindeki toz daha belirgin hale gelir. Yaz boyunca da aynı evi kullanacaksınız o zaman mutlaka kışlık eşyaların depolanması gerekecek. Bu iş için temizlik şirketlerinden ve halı yıkamacılarında yardım alabilirsiniz.





Oturma odasında temizlik

-Deri mobilyalarınızı temizleyin.

-Kitaplığınızdaki kitapların şekillerinin bozulmaması ve kırışmaması için yerlerini değiştirin.

-Ağır perdeleri, halıları ve örtüleri kaldırın.

Yatak odasında temizlik

Yatak odasında bahar temizliği yaparken yorganları battaniyeleri ve kışlık eşyaları yıkayarak hurçların içine kaldırın. Yatak odasında bahar temizliği demek işin yazlık kışlık, kıyafet kısmı demektir. Halı, perde, yorgan, battaniye gibi tekstil eşyalarının yanı sıra kıyafet seçimini de halletmeniz gerekecek. Kışlık ayakkabılarınızı temizleyip, sararak kaldırmanız, kaban ve paltoları güzelce depolamanız önemli. Bu işi giyinme odanız varsa daha kolay çözebilirsiniz. Adım adım bunları yapabilirsiniz:

-Şiltenizi döndürün.

-Şiltenizin ve yatak çerçevenizin tozunu alın.

-Yastıkları yıkayın.

-Battaniyeleri ve yorganları kuru temizlemeye verin.

-Dolapların içini temizleyin ve baharlık kıyafetlerinizi çıkarın.

Banyo temizliği





Banyo temizliği yaparken artık çok eskimiş olan havluları toz bezi olarak kullanmanın vakti geldi. Kullanmaya devam edeceğiniz havluları ise elma sirkesi kullanarak yıkayabilirsiniz. Banyo dolaplarında bulunan eskimiş kişisel bakım ürünlerini de mutlaka atın. Banyoda eğer tadilat işleriniz yoksa bütün yapmanız gereken sıkı bir temizlik olacaktır. Rutin temizliğin yanı sıra bahar temizliğinde yapmanız gerekenlere gelince;

- Havluları seçip eskisi kadar emici olmayanları beyaz sirkeli suda bekleterek yumuşatabilirsiniz. Yumuşatıcı ve deterjan gibi kimyasallar zamanla havluların su emme özelliğini azaltır, bundan kurtulmak için yılda birkaç kez, tercihen bahar temizliği sırasında havluları birkaç damla beyaz sirke eklenmiş suda bekletip, yıkayarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

- Banyonuzdaki cam ve aynaların buhardan etkilenmemesini ve su lekesi oluşturmamasını istiyorsanız her bahar temizliğinde onları gliserinle hidrofobik hale getirebilirsiniz. Islak bezle tozlarını aldığınız camlara, kurumadan önce naylonlu bir bez yardımıyla gliserinli su sürün ve kurumaya bırakın. Gliserin cam ve aynalara buğulanmayan ve su tutmayan bir özellik kazandıracaktır.

Teras ve balkonları kullanıma açın

Tüm kış boyunca kapalı kalan balkonunuzu dipten uca temizleyin. Muhtemelen uzun süre kapalı kalmasının ardından son derece tozlanmış ve içerisinde bakteri biriktiği için sıkıca temizlemeye özen gösterin. Renkli minder ve kırlentlerle süsleyeceğiniz dekorasyonlar bahar aylarında en sevdiğiniz alan olacak.

Garajı da elden geçirin

Evde ve bahçede yapılan temizliğin bütün atıkları son olarak garajda toplanacaktır. Her ne kadar kullanılmayan eşyaları atmak için yola çıksanız da günün sonunda yine kıyamayıp saklayacağınız ve garajı boylayacak eşyalar olacağını

Hangi zemin nasıl temizlenmeli?

Zemin temizliğinde malzeme önemli. Zemini kaplayan malzemenin cinsine göre malzeme ve araçları seçmek gerekir.

Mermer nasıl temizlenir?

- Doğal taşların temizliği diğer malzemelere göre daha fazla özen istiyor. Sentetik bazlı temizleyicileri ve çamaşır sularını mermer yüzeylerde kullanmayın. Yapılan en büyük hatalardan biri banyo ve mutfaklardaki mermerlerin temizliğinde kireç çözücü kullanmak. Kireç taşından oluşan mermerde, kireç çözücü kullanmak mermeri çok kısa sürede aşındırarak derin hasarlara neden olur ve kullanılmaz hale getirebilir.

- Mermer gözenekli bir yapıya sahiptir ve sıvıları çok hızlı bir şekilde emebilir. Kahve, portakal suyu, şarap gibi sıvılar dökülür dökülmez ılık bir bez yardımıyla vakit geçirmeden temizleyin.

- Mermer temizliğinde sirkeden mümkün olduğunca uzak durun. Birçok yüzey için doğal bir temizlik maddesi olan sirke oluşturduğu korozyon nedeniyle mermerler için uygun değildir.

Laminant parke nasıl temizlenir?

- Parkeler güzel, ekonomik ve ısı yatılımı için çok uygundur. Ancak her zaman pırıl pırıl ve temiz görünmesini isteriz. Birçok kişinin parke kullanımında en büyük sorunu silindikten sonra üzerinde kalan su lekeleridir. Bunun için parkeleri sildikten sonra kuru bir bezle silinmesi gerekiyor. Su lekelerinden kurtulmak için size önerimiz parke temizliğinde mutlaka mikro fiber bez kullanın. Mikro fiber bez, parkelerin üzerinde nem kalmasını önler böylece su lekelerininin kalmadığını göreceksiniz.

- Parkeler için özel üretilmiş deterjanlardan alabilirsiniz. Ama siz kimyasal maddeler kullanmak istemiyorsanız, o zaman size önerimiz, arap sabunu (sıvı veya jel olabilir) içinde bir fincan sirke koyun. Parkelerinizi bu karışım ile silin. Pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Tabi mikro fiber bez kullanmayı unutmayın.

- Parke kullanımda dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri parkelerin nemli kalmamasıdır. Suyla uzun süre temas etmesi halinde parkelerden kabarmalar olacaktır. Bunun için parkelerinizin üzerine su döküldüğü zaman bekletmeden temizlemeye ve kuru kalmasına özen gösterin.

Ahşap parke nasıl temizlenir?

Ahşap parkelere en çok zarar veren şeyler su ve çiziklerdir. Ahşap parkelere sert ve aşındırma etkisi oluşturacak malzemeler uygulanırsa parkeler çabucak çizilir ve orijinal görüntülerini kaybederler. Ahşap parkeler çok sık su ile temizlenirse de zaman içerisinde üzerinde kabarmalar meydana gelir.

- Parke temizliği düzenli olarak her hafta yapılmalıdır. Ahşap parkenin zarar görmemesi için elektrik süpürgesinin ucuna yumuşak bir aparat takılarak toz alımı sağlanmalıdır. Daha sonra ahşap temizleyici malzeme eklenmiş olan ılık bir su hazırlanır. Yumuşak yapıya sahip mikrofiber bez yardımı ile çok ıslatılmadan parkeler silinmelidir. Parkelerin üzerinde izlerin oluşmaması için kuruyana kadar üzerine basılmamalıdır. Fayans ve granit temizleyiciler parke temizliğinde kullanılmamalıdır.

- Eğer ki ahşap parke doğal yollarla temizlenmek istenirse temizlik için hazırlanmış suya sirke ya da Arap Sabunu eklenebilir.

- Eğer ahşap parke parlatılmak isteniyor ise bir parça pamuğa biraz zeytiyağı damlatılır ve ahşağ parke zemini güzelce ovulur. Zeytinyağı ahşap parkenizi temizlemekle kalmaz parkenizin ömrünü de uzatır.

- Ahşap parkeleri dış etkenlerden korumak için parke cilası kullanılması uygundur. Cilası geçmeye başladıkça yenilenerek parlak görünüm korunabilir. Bu şekilde zeminin temizliği de kolaylaşmış olur.

- Ayakkabı ve topuklara karşı ahşap parkeyi korumak için basılacak yerlere kilim koyulmalıdır.

Seramik karo nasıl temizlenir?

Konu zemin ve bahar temizliği oldu mu, seramik karolar bakımı en rahat olan yüzeylerden biri. İhtiyacınız olan tek şey; temizlik malzemesi ve su gibi bir kaç basit temizlik aracı. Öncelikle elektrik süpürgesi ya da normal süpürge yardımıyla seramik karo üzerindeki seyrek kiri alın. Az bir miktar yüzey temizleyicisini ılık su ile karıştırın ve seramik karoları bu karışım ile silin. Kimyasal yüzey temizleyici yerine Arap sabunu da kullanabilirsiniz. Kesinlikle tuz ruhu, kireç çözücü türü kimyasallar kullanmayın, derzlere ve seramiklerin yüzeyine zarar verir.