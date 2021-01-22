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22.01.2021 - 15:09 |

Diş Apsesine Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Diş Apsesi Belirtileri Nelerdir?

Diş hastalıkları yaşam kalitesini etkileyen ve çok fazla ağrı veren hastalıklardan bir tanesidir. Özellikle diş apsesi çoğu kişide görülebilir. Alınacak önlemler ve doğal tedaviler ile diş apsesi kontrol altına alınabilir. Diş apsesine ne iyi gelir, nasıl geçer? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Diş Apsesine Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Diş Apsesi Belirtileri Nelerdir?
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 Diş apsesi, diş etlerinde ve ya diş köklerinde irin birikmesi sonucunda oluşan ve çok fazla ağrı veren ciddi bir rahatsızlıktır. Apse cilt yüzeyinin altında enfeksiyonlara da neden olur.

 Diş Apsesine Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?

 En çok şikayet edilen ağrıların başında diş ağrısı gelmektedir. Diş bakımlarına özen göstermeyen kişilerde diş apsesi görülme olasılığı çok yüksektir. Diş apsesi diş etlerinde ve diş köklerinde irin birikmesi sonucu ortaya çıkar. Bunun diş temizliği, genetik faktörler gibi pek çok nedeni bulunmaktadır. Diş apsesi sonucu meydana gelen ağrılar çok fazladır. Bu ağrıları hafifletmek için ise bazı doğal yöntemler kullanılabilir.

 Diş apsesi olan kişiler adaçayı suyu ile gargara yapabilirler. Bu gargara apsenin hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar. Diş ağrılarında ve diş apselerinde karanfil de kullanılabilir. Karanfil çiğnemek kötü kokuların da önüne geçmektedir. Karanfil çiğnemek diş apsesinin uyuşmasını ve rahatlamasını sağlar. Doğal bir antibiyotik olan sarımsak diş apsesinin iyileşmesinde etkilidir. Özellikle diş apsesine ne iyi gelir diye merak ediliyor. Dişin ağrılı zamanında sarımsak tüketmek diş ağrısına iyi gelecektir. Evde yapılabilecek doğal yöntemler ile diş apsesinin ağrıları da dindirilir.

 Diş Apsesi Belirtileri Nelerdir?

 Diş apsesinin bazı belirtileri ortaya çıkabilir. Diş etinde gerçekleşen enfeksiyon semptomlarına diş apsesi denilmektedir. Diş apsesi çoğu kişide aynı belirtileri gösterir. Akut gelişen apselerde diş etleri ve yanaklar hızla şişmeye başlar. Ayrıca apse ancak kanal tedavisi yapılan diş üzerinde çıkarsa çok fazla ağrı yapmayabilir. Bunun da nedeni o bölgede sinirlerin ölmesinden kaynaklanır.

 Diş apsesi oluştuğunda kişide aşırı keskin ve zonklayan bir ağrı oluşur. Sonrasında ise diş apsesinin olduğu bölgede basınç ve ısı uygulanmasının ardından ağrı gittikçe artar. Diş apselerinin ardından yüz ve lenf bezleri şişmeye başlar. Yoğun bir ağız kokusu yaşanır. Diş ağrısı nedeni ile uykusuzluk ve yüksek ateş de görülebilir. Diş apsesi olan kişiler ağzını iyice açmakta da zorlanabilirler.

 Diş Apsesi Neden Oluşur?

 Son yıllarda çok sık görülen diş apsesinin farklı nedenleri bulunmaktadır. Diş etlerinde bulunan bakteriler enfeksiyon semptomu göstererek diş apsesine neden olmaktadır. Periapikal denilen bakteriler diş oyuklarına yerleşir.

 Genellikle bu küçük deliklerden geçilir. Böylede dil etleri de iltihaplanır. Dişler günlük olarak fırçalanmadığı takdirde diş apseleri oluşabilir. Ayrıca çok fazla diş fırçalanması da diş apselerine neden olabilir. Özellikle diş kırıkları ve ya hasarlı dişler olduğunda diş apsesinin yaşanma oranı daha yüksektir. Diş apsesi belirtileri olan kişiler vakit kaybetmeden bir diş hekimine gitmeliler. Yapılan muayene sonucu ilk işlem yapılır. Genellikle bu süreçte diş hekimleri apsenin içini boşaltarak enfeksiyonu temizlerler.

 Çoğu kez ise diş apselerindeki enfeksiyonu temizlemek için antibiyotik kullanılır. Sonrasında ise kanal tedavisi, köprü ve ya implant uygulanabilir. Ayrıca diş apsesinin tedavi edilmemesi sonucunda çok ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sağlık sorunları vücudun çeşitli bölümlerine de yayılabilir.

 Diş apsesi ileri derecede ise mutlaka bir hekim tarafından kontrol edilmelidir. Bu nedenle hekim tarafından ilaçlar verilerek apsenin giderilmesi amaçlanır. Ayrıca diş apsesi ileri boyutta ise cerrahi müdahale ile apse de boşaltılabilir. Ayrıca yeni başlayan apselerde evde doğal yollar ile de tedavi edilebilir. Diş apseleri en geç bir hafta içerisinde geçebilir.

 Uzun süre geçmeyen diş apselerinde mutlaka bir doktora görünmek gerekir. Doktor tavsiyesi ile verilen ilaçlar da kullanılır. Diş apsesi oluşmasından korunmak için ağız sağlığının korunması gerekir. Düzenli olarak diler fırçalanmalıdır. Belli aralıklar ile fırçalanan dişlerde ağrılar da hafifler. Bunun yanı sıra ağrılı bölgeye karanfil yağı sürülmüş pamuk da konulabilir.

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