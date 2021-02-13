Diş Beyazlatma Tedavisi Nasıl Yapılır? Evde Doğal Diş Beyazlatma Yöntemleri Nelerdir?

Diş çürüklerinin oluşmaması adına dişlerin mutlaka olarak gün içerisinde iki kez fırçalanması gerekir. Dişlerin beyaz ve sağlıklı olması isteniyorsa bunun adına tercih edilecek olan pek çok ürün bulunur. Bununla beraber pek çok diş beyazlatma yöntemlerinin içinde mutlaka kimyasal maddeler bulunmaktadır. Beyaz dişlere sahip olmak için diş beyazlatma tedavisi yapılmakla beraber kişi evde kendi kendine diş beyazlatma kürleri yapabilir. Diş beyazlatma tedavisi, evde diş beyazlatma kürlerinin işe yaramadığı zamanlarda yapılması gereken bir tedavidir.



Diş Beyazlatma Tedavisi Nasıl Yapılır?



Dişlerin görüntüsü, kişisel anlamda bakım yapan kişiler için oldukça önemli bir durumdur. Dişlerdeki renk ve biçim bozuklukları, psikolojik hastalıklara bile sebep olabilir. Bitkisel metotlar kullanılıp, evde yapılabilecek doğal diş beyazlatma metotlarının dışında diş hekimlerinin restoratif ve estetiklerde kullandıkları maddelerin gelişmesi ile birçok biçim, renk ve konum bozuklukları basit bir şekilde çözümlenmektedir.



Evde yapılabilecek diş beyazlatma kürlerinin yanı sıra beyazlatıcı diş macunu, diş beyazlatma kalemleri gibi kişisel bakım ürünlerinin kullanımı gibi metotların dışında diş doktorları açısından uygulanan kimi medikal diş beyazlatma tedavileri de bulunmaktadır. Bunların içerisinde bulunan renklenmiş dişlerin beyazlatılması metodu, başka restoratif yöntemlere nazaran daha kolay, ekonomik ve zahmetsiz bir yöntemdir.



Doktor kontrolü ile gerçekleştirilen diş beyazlatma işleminin uygulanma türüne göre iki çeşidi bulunmaktadır. Bunlar; ofis türü denilen beyazlatma işlemi yani power bleaching işlemi, klinik ortamlarda yapılan ve yaklaşık olarak 1 saat süren bir işlemdir. Renklenmiş olan dişin dış bölümüne sürülen beyazlatıcı jeller, özel olarak kullanılan özel bir ışık ile reaksiyona girer. Oldukça etkili ve hızlı beyazlatma yöntemdir. Bu işlem yapılırken bir seansta 4 ton açılma sağlanmaktadır.



Bir başka metot ise ev tipi yani home bleaching beyazlatmadır. Beyazlatma süreci, diğer yönteme göre daha uzun sürer. Diş yüzeyinde bulunan renklenme vaziyetine bağlı şekilde 5 ile 7 gün içerisinde süren bir uygulamadır. Ev tipi beyazlatma işleminden önce bireye göre özel bir ağızlık yapılır. Hazırlanmış olan ağızlık içerisine konan beyazlatma jelleri, ağızlık yardımıyla gün içerisinde 4- 8 saatlik zamanda takılarak dişlere uygulanmaktadır. Her iki diş beyazlatma metodunda, peroksit bazlı ağartma maddesi kullanılmaktadır. Ev türü beyazlatma işleminde, yüzde 3 ile yüzde 20 arasında peroksit bulunur. Ofis türü olanlar ise yüzde 15 ile yüzde 43 arasında peroksit içermektedir.



Uygulamaya engel herhangi bir diş eti ve diş rahatsızlığı bulunmayan herkes, diş beyazlatma tedavisini uygulatabilir. Fakat beyazlatma öncesinde diş doktoru muayenesinden geçilmesi gerekmektedir. Ağızda ilerleyen çürükler ve diş eti rahatsızlığı bulunanlar ise doktorlar açısından uygulanacak olan tedavilerini yaptırdıktan sonra diş beyazlatma işlemini uygulamalıdır. Bunun yanı sıra gelişimini ve büyümesini tamamlamamış kişilere, emziren ve hamile annelere diş beyazlatma işleminin uygulanması tavsiye edilmemektedir.



Evde Doğal Diş Beyazlatma Yöntemleri Nelerdir?



Evde doğal diş beyazlatma metotları uygulanarak dişlerin rengini açmak mümkün olacaktır. Evde diş beyazlatma yöntemleri ise;



- Karbonat: Hafta içerisinde dişleri 3 defa karbonat ile ovmak, diş renginin açılmasına destek olacaktır. Islak diş fırçası, karbonat içerisine bastırılarak nazik bir şekilde dişler fırçalanmalıdır.

- Karbonat ve Limon: Bir çay kaşığı kadar karbonat içerisine limon suyu sıkılmalı ve köpürene dek karıştırılmalıdır. Daha sonra temiz diş fırçası ile dişlerin üzerine uygulanmalıdır. Asit özelliği bulunduğundan bu metot hafta içerisinde en çok 2 defa yapılmalıdır.

- Karbonat, Tuz, Elma Sirkesi: Elma sirkesi, ağız içerisinde yer alan bakterileri temizler. Karbonatla birleşerek, kuvvetli beyazlatıcı etkiye sahip olur. Karışım içerisine tuz ilavesi yaparak beyazlatıcı etkisi arttırılabilir. Bu şekilde de dişteki lekeler giderilecektir.

- Günde İki Defa Diş Fırçalamak: Diş ve Ağız sağlığının en mühim kuralı, dişlerin minimum iki defa ve en az iki dakika boyunca fırçalanmasıdır.

- Karbonat, Tarçın ve Adaçayı Karışımı: Karbonat dişleri beyazlatan etkiye sahiptir. Bununla beraber Tarçın ve adaçayı, ağızda bulunan zararlı bakterilerin yok olmasına yardımcıdır.

- Karbonat ve Elma Sirkesi: Karbonat ve elma sirkesi karışımının hazırlanması adına 1 çay kaşığı karbonatla birkaç damla elma sirkesi, macun haline gelene dek karıştırılmalıdır. Daha sonra karışım diş fırçasıyla uygulanmalıdır.

- Muz Kabuğu: Magnezyum, potasyum ve manganez miktarı açısından zengin olan muz kabuğu, diş beyazlatma metodu şeklinde kullanılabilir. Dişler temizken iki dakika boyunca muz kabuğu ile dişler ovulmalıdır. Ovma işlemi sonrasında dişler, temiz diş fırçası ile fırçalanmalıdır.

- Çilek: Çilek, yüzeyde bulunan zorlanmaları yok edip plak oluşumunun önüne geçen malik asidi içermektedir. Bununla birlikte lif açısından zengin olan çileğin, ağzın içerisini temizlediği, mikroorganizmalardan ve zararlı bakterilerden arındırdığı söylenebilir. Çilek, püre haline getirilerek diş fırçasına macun gibi konulduktan sonra nazik bir şekilde dişleri fırçalamak, dişlerin beyazlamasına yardımcı olabilecek bir yöntemdir.