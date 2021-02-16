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16.02.2021 - 13:36 |

Diş Çekimi Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürer? Çürük Diş Çekilir Mi?

Diş çekimi pek çok kişinin korkulu rüyaları arasındadır. Pek çoğumuz dişimizde şiddetli bir ağrı veya sorun olmadan diş hekimine gitmeyiz. Ancak bu durum dişlerin çekilmesine sebep olabilir. Peki, diş çekimi nasıl yapılır ve ortalama ne kadar sürer? Çürük diş çekilir mi? İşte diş çekimi ile ilgili aklınıza takılan her şey...

Diş Çekimi Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürer? Çürük Diş Çekilir Mi?
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Diş çekimi, dişin kurtarılamayacağı durumlarda son çare olarak uygulanan bir operasyondur. Dişlerin çekim aşamasına gelmemesi için düzenli bir şekilde diş hekimi kontrolüne gitmek çok önemlidir.

Diş Çekimi Nedir?

Diş ağrıları pek çok diş sorununun da habercisi oluyor. Ancak önemsenmeyen ve ağrı kesicilerle dindirilen diş ağrıları ilerde diş kaybına yol açabiliyor. Kanal tedavisi ile diş kaybına uğramanın önüne geçilmiş olsa da bazı durumlarda kanal tedavisi de işe yaramıyor ve dişler çekilmek durumunda kalıyor. Dişteki çürüme sinire dayanıyorsa ve düzeltilebilecek durumda değilse diş çekimi operasyonu gerçekleştiriliyor.

Diş çekimi diş hekimleri tarafından hastaya anestezi vererek uyguladıkları dişi yuvasından ayırma işlemine verilen isimdir. Diş çekiminde hastaya uygulanan anestezi lokal veya genel olabilir. Bazı durumlarda diş çekimi cerrahi müdahale isteyen bir işleme dönüşebilir.

Diş Çekimi Nasıl Yapılır?

Diş çekim işlemi, özel eğitimli ağız cerrahları tarafından uygulanan bir operasyondur. İşleme başlamadan önce hastaya dişin çekileceği taraftan lokal anestezi uygulanır. Anestezinin ağızda etkili olması için bir süre beklenmesi gerekir. Ciddi operasyonlar veya büyük alanda diş çekimi gerektiren durumlarda hastaya uygulanan anestezi miktarı da arttırılır.

Anestezi etkili olmaya başladıktan sonra uzman diş hekimi hasta üzerinde operasyonu uygulamaya başlar. Önce dişi saran diş eti ve kemik dokusu kesilir. Sonra diş çene kemiği bağlarından gevşetilmeye başlanır. Forseps yardımıyla ileri geri itilen diş hafifçe yerinden çıkarılır. Dişin çekilme işlemi gerçekleştikten sonra geride kalan oyukta kanama oluşması normaldir. Bu oyuğa gazlı bezle bir süre tampon yapılması gerekir. Diş hekimi gerekliyse oyuğa ağrı kesici ve mikrop öldürücü bir macun sürebilir.

Diş Çekimi Ne Kadar Sürer?

Gelişen teknoloji tıbbın her alanına yansımış durumdadır. Günümüzde diş hekimleri son derece modern ve gelişmiş cihazlar kullanmaktadırlar. Bu nedenle diş çekimi gibi işlemler hızlı ve pratik şekilde ağrısız sızısız yapılabilmektedir. Diş çekiminin ne kadar süreceği; dişin ağız içinde nerede konumlandığı, kaç köklü olduğu ve kaç tane dişin çekileceği gibi etmenlere bağlı olarak değişebilir.

Tek köklü dişlerin çekimi çift köklü dişlerin çekiminden daha kolay olduğu için bu dişler çok daha hızlı çekilebilmektedir. Ancak birden fazla kökü olan dişlerin çekimi biraz daha uzun sürmektedir. Herhangi bir ameliyat gerektirmeyen durumlarda ortalama diş çekim süresi 15 - 20 dakika olarak belirlenebilir. Bazı durumlarda daha ciddi operasyonlar gerektiren dişlerde bu süre uzayabilir.

Çürük Diş Çekilir mi?

Çürük dişler, herkesin korktuğu durumlar ortaya çıkarırlar. Çürük dişlerin çekilmesi tedavinin mümkün olmadığı durumlarda gerçekleştirilir. Diş çekimi düzeltilemeyecek dişlerde son çare olarak uygulanan bir yöntemdir. Öncelikle çürük dişe dolgu ve kanal tedavisi gibi işlemler uygulanabilir. Bu işlemlerin yeterli gelmeyeceği, çürüğün dişte fazlasıyla ilerlediği durumlarda ise en son çare olarak diş çekimi operasyonu uygulanır.

 

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