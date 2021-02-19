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19.02.2021 - 17:45 |

Diş Çekimi Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir? Diş Çekildikten Sonra Ne Yenilmez?

Diş çekimleri sırasında bölgeyi uyuşturmak için kimyasal ürünler kullanılmaktadır. Bu nedenle diş çekimleri sonrasında yemek yenilmemesi önerilmektedir. Diş çekimleri sonrasında en az olarak 2 saat boyunca yemek ve içmek sakıncalı durumlardır. Diş çekimlerinin yapılmasında ve sonrasında daha dikkatli olunması bu nedenle önemlidir. Diş çekimleri sonrasında neler yapılmamalıdır? İşte, tüm detaylar.

Diş Çekimi Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir? Diş Çekildikten Sonra Ne Yenilmez?
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Diş çekimleri, küçük operasyonlar arasında bulunmaktadır. Ancak bu operasyonlar sırasında uyuşturmak amaçlı iğneler kullanılması, dikkat edilmesi gereken noktalar doğurmaktadır.

 Diş Çekimi Sonrasında Neler Yapılmalı?

 Diş çekimlerinden sonra oluşabilecek problemler bulunmaktadır. Bunların en başında yemek ve içmek sonrasında uyuşturucu olarak kullanılan kimyasal maddelerin mideye gitmesidir. Bu nedenle diş çekimleri sonrasında belli bir müddet besin ve içecek tüketmek yasaklı bir durumdur.

 Diş çekimleri sırasında dişin durumuna göre ve hastanın özelliklerine bağlı olarak uyuşturmak için maddeler kullanılmaktadır. Diş çekimlerinden sonra diş kökünde oluşan kanamanın durması içinde yeme ve içme dikkat edilmesi gereken noktalardandır.

 Diş Çekildikten Sonra Ne Yenilmez?

 Diş çekimlerinden sonra herhangi bir besin tüketilmemelidir. Bu besinlerin haricinde ise içeceklerde tüketilmemelidir. Diş çekimleri sonrasında belirtilen süre içinde su dahil herhangi bir içecek tüketilmemelidir. Hem diş kökünde kanamanın durması hem de kimyasalların yutulmaması için gerekli bir durumdur.

 Diş Çekildikten Sonra Dikkatli Olunması Gereken Noktalar?

 Ağız sağlığı için diş çekimi sonrası besinlerin tüketilmemesi önemli bir noktadır. Ayrıca diş eti üzerine yapılan pres pamuğunun da kanama olmaması için orada tutulması gerekmektedir. Kişiden kişiye fark edebilecek bir durum olmakla birlikte genel bir yürütmedir.

 Diş çekimlerinden sonra diş etlerinde kanama gözlemlenmektedir. Bu durum 2 saate kadar sürmekte olan bir durumdur. Bu nedenle ağız içinde oluşan kanama sonrasında tükürülmesi gerekmektedir. O bölge içinde bulunan kanda uyuşturmak için kimyasal madde bulunmaktadır. Bu durumun sorun teşkil etmemesi için tükürülmeli ve vücut içine girmemesi sağlanmalıdır.

 Diş Çekimi Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir? 

 Diş çekimleri belli durumlar haricinde normal sayılabilecek operasyonlar arasındadır. Bu nedenle işleyici ve sonrasında yapılması gerekenlerde rutin işleyiştir. Bu rutin içinde dikkat edilmesi gereken noktalar, yemek ve içecek tüketilmemesi ve ağız içinde oluşan sıvının tükürülmesinden ibarettir.

 Dişlerin çekilmesi sonrasında diş etlerinin sağlıklı olarak kendini yenilemesi önemli bir durumdur. Bunun sağlanması için diş çekimi sonrasında diş etinin iyileşmesi sırasında diş etinin zorlanmaması gerekmektedir.

 Diş etlerinin sağlıklı olması, diş sağlığı içinde önemlidir. Diş etlerinin diş çekimleri sonrasında kendini onarması belli bir süre almaktadır. Bu süreç ne kadar diş etleri için iyi geçerse o kadar dişlerde sağlıklı olarak bulunacaktır.

 

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