Diş çürüğü nasıl geçer? Diş çürüğünün tedavi yöntemleri nelerdir?

Diş çürüğü, dişler zamanla aşınması, diş minesinin ve dişin sert yüzeyinin tahrip olması nedeniyle yapısının bozularak normal doğal renginden daha koyu bir renge dönüşmesine neden olan bir durumdur. Diş çürüğü, renk kararması ile kendini gösterebilmektedir. Bu nedenle de hemen fark edilebilen bir durumdur. Ayrıca diş çürüğü ağrıya ve bölgede sızıya neden olur.



Diş çürüğü nasıl geçer?



Diş çürüğü geri dönüşü olabilecek bir durum değil. Bu nedenle de mutlaka profesyonel bir yardım alınması gerekmektedir. Ancak, çürüğün ilerlememesi durumunda evde yapılacak olan müdahaleler ile de kontrol edilebilir bir durumdur. Bu durumda dişe bir müdahale yapılmadan ilerlemesi durdurulabilir. Antibakteriyel ağız gargaraları ve florür ve kalsiyum içeren diş macunlarının kullanılması ile ilerlemeyen diş çürüklerinin önüne geçilebilmektedir.



Diş çürüğünün tedavi yöntemleri nelerdir?



Her ne kadar geleneksel yöntemlerle diş çürüğü kontrol altına alınabilse de diş çürüğü nasıl geçer sorusunun en kesin ve etkili cevabı tedavi olmaktadır. Tedavi olunmadığı sürece diş çürüğü kendini tekrarlayabilir veya daha da kötü bir durum haline gelebilir. Diş çürüğü tedavileri aşamalara göre ayrılmaktadır:

- İlk safhada çürüğün daha başında teşhis edilmesi ile florür tedavisi uygulama yöntemine gidilir.

- Diş çürüğünün orta safhalarında dolgu tedavisi uygulanmaktadır. Bu tedavi yönteminde dişin çürük kısmı temizlenerek dolgu ile yeniden bir diş görünümüne kavuşması sağlanır. Dolgu yapılamayacak kadar kötü olan dişlerde ise krom kaplama yöntemi uygulanır. İki yöntemde de dişler sağlıklı bir şekilde yıllarca kullanılabilir.

- Diş çürüğünün ileri safhasında kanal tedavisi ile sinir uçlarının tamamen temizlenmesi yöntemi uygulanmaktadır. Kanal tedavisi diş çürüklerinde kesin ve etkili bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem dişin belirli bir kısmının sağlam olması durumunda kullanılır.

- Uygulanacak herhangi bir tedavi yöntemi kalmadığında diş çekimi yapılarak dişin ve köklerinin tamamen ortadan kaldırılması uygulamasına gidilmektedir. Bu sayede çürük dişin ağız ile bağlantısı tamamen koparılarak yerine implant tedavisi ile diş yapılabilmektedir.



Diş çürüğüne ne iyi gelir?



Diş çürüğü için en etkili ve tek çözüm tıbbi müdahale yapılmasıdır. Diğer yöntemler sadece ağrıyı geçirmek için kullanılır, diş çürüğünü ortadan kaldırmaz. Doktor kontrolünde antibiyotik tedavisi ve güçlü ağrı kesiciler diş çürüğünün olumsuz etkilerini ortadan kaldırabilir.