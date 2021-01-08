Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Diş çürüğü nasıl geçer? Diş çürüğünün tedavi yöntemleri nelerdir?
08.01.2021 - 18:23 |

Diş çürüğü nasıl geçer? Diş çürüğünün tedavi yöntemleri nelerdir?

Diş çürüğü, önemli ağız ve diş sağlığı sorunlarının başında gelmektedir. Çürüyen diş ağrının yanı sıra ağızda koku ve hayat düzenin bozulmasına neden olabilir. Diş çürüğü nasıl geçer? Diş çürüğünün tedavi yöntemleri nelerdir? Diş çürüğüne ne iyi gelir? Tüm bu soruların yanıtlarını sizler için derledik...

Diş çürüğü nasıl geçer? Diş çürüğünün tedavi yöntemleri nelerdir?
ABONE OL

Diş çürüğü, dişler zamanla aşınması, diş minesinin ve dişin sert yüzeyinin tahrip olması nedeniyle yapısının bozularak normal doğal renginden daha koyu bir renge dönüşmesine neden olan bir durumdur. Diş çürüğü, renk kararması ile kendini gösterebilmektedir. Bu nedenle de hemen fark edilebilen bir durumdur. Ayrıca diş çürüğü ağrıya ve bölgede sızıya neden olur.

Diş çürüğü nasıl geçer?

Diş çürüğü geri dönüşü olabilecek bir durum değil. Bu nedenle de mutlaka profesyonel bir yardım alınması gerekmektedir. Ancak, çürüğün ilerlememesi durumunda evde yapılacak olan müdahaleler ile de kontrol edilebilir bir durumdur. Bu durumda dişe bir müdahale yapılmadan ilerlemesi durdurulabilir. Antibakteriyel ağız gargaraları ve florür ve kalsiyum içeren diş macunlarının kullanılması ile ilerlemeyen diş çürüklerinin önüne geçilebilmektedir.

Diş çürüğünün tedavi yöntemleri nelerdir?

Her ne kadar geleneksel yöntemlerle diş çürüğü kontrol altına alınabilse de diş çürüğü nasıl geçer sorusunun en kesin ve etkili cevabı tedavi olmaktadır. Tedavi olunmadığı sürece diş çürüğü kendini tekrarlayabilir veya daha da kötü bir durum haline gelebilir. Diş çürüğü tedavileri aşamalara göre ayrılmaktadır:

- İlk safhada çürüğün daha başında teşhis edilmesi ile florür tedavisi uygulama yöntemine gidilir.

- Diş çürüğünün orta safhalarında dolgu tedavisi uygulanmaktadır. Bu tedavi yönteminde dişin çürük kısmı temizlenerek dolgu ile yeniden bir diş görünümüne kavuşması sağlanır. Dolgu yapılamayacak kadar kötü olan dişlerde ise krom kaplama yöntemi uygulanır. İki yöntemde de dişler sağlıklı bir şekilde yıllarca kullanılabilir.

- Diş çürüğünün ileri safhasında kanal tedavisi ile sinir uçlarının tamamen temizlenmesi yöntemi uygulanmaktadır. Kanal tedavisi diş çürüklerinde kesin ve etkili bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem dişin belirli bir kısmının sağlam olması durumunda kullanılır.

- Uygulanacak herhangi bir tedavi yöntemi kalmadığında diş çekimi yapılarak dişin ve köklerinin tamamen ortadan kaldırılması uygulamasına gidilmektedir. Bu sayede çürük dişin ağız ile bağlantısı tamamen koparılarak yerine implant tedavisi ile diş yapılabilmektedir.

Diş çürüğüne ne iyi gelir?

Diş çürüğü için en etkili ve tek çözüm tıbbi müdahale yapılmasıdır. Diğer yöntemler sadece ağrıyı geçirmek için kullanılır, diş çürüğünü ortadan kaldırmaz. Doktor kontrolünde antibiyotik tedavisi ve güçlü ağrı kesiciler diş çürüğünün olumsuz etkilerini ortadan kaldırabilir.

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Hayatınızda kriz yaratan konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Bugün yaşayacağınız olaylarda elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaksınız. Sonunda duygusal yenilenme içine girebilirsiniz. Akşamüstü harcamalarınızı abartma eğiliminde olabilirsiniz. Zevk aldığınız konulara daha çok zaman ayırmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün eşinizle olan konular gündeminizi etkileyebilir. Sizi uğraştıran durumlar var. Bunun sonucunda geleceğe yönelik yeni kararlar alabilirsiniz. Alternatif planlar geliştirmek durumunda kalabilirsiniz. Öğlen saatlerinde duygusal yoğunluk hissedebilirsiniz. İlerleyen saatlerde ise eğlenceli uğraşlarla ilgilenmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Çalışma hayatınızla ilgili yeni sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Bugün başarmak için çok çaba sarf edeceğiniz zamanlar olabilir. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte mücadeleye girebilirsiniz. Kararlı bir gündesiniz. Akşam saatlerinde daha çok eğlenceye zaman ayırabileceksiniz. İmajınızda değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Kendinizi işinizle ifade etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Risk almaya yatkınsınız. Başarı için elinizden geleni yapmak isteyeceğiniz zamanlar var. İlerlediğiniz işlerinizde kararlılık gösterebilirsiniz. Akşam saatlerinde harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Çocuklarınızla zaman geçirmek size keyif verecektir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Eve ait konularla ilgili sorumluluklarınıza yönelmek durumunda kalabilirsiniz. Ev içindeki küçük aksaklıklara karşı dikkatli olmanızda yarar var. Öğle saatlerinde gizli kalmış konular gündeme gelebilir. Geçmişe ait konularda iç sesinizi dinleyerek karar vermek isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde duygularda ve zevklerde abartılar olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Zihinsel hareketliliğin yüksek olduğu bir gündesiniz. Mantıklı yaklaşımınızla olayların üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Bugün ticari yazışmalar yapmanız gerekebilir. Hazırlanan sözleşmelerde dikkatli olmaya özen gösterin. Öğleden sonra beğenilerde ve zevklerde aşırılıklara kaçmamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Maddi kaynaklarınla ilgili alternatif arayışlara girebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki arkadaşlarınızla ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Başkalarınızdan alacağınız desteklerle işlerinizde kararlılık gösterebilirsiniz. Duygusal yoğunluk yaşayacağınız zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde harcamalarınızda abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün yeni başlangıçlar, yeni niyetler içinde olabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda mücadele içinde olacağınız konular gündeminizi etkileyebilir. Bedeninize ait konulara özen göstermelisiniz. Keyif aldığınız konularda aşırıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Harcamalara dikkat.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün hayatınızda farkında olmadığınız, gizli kalan konularla ilgilenebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle işlerinizde aksaklık yaşanabilir. Gelecek yönünde karar vermek için pek uygun bir gün olmayabilir. Bununla birlikte duygusal yenilenmeye girebilirsiniz. Akşamüstü olaylara karşı abartılı duygusal davranışlar gösterebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün arkadaşlarınızla ilgili konularla ilgilenmek, onlarla hoşça vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Bu sizi duygusal tamamlanma içinde hissettirebilir. Gelecek beklentilerinizle ilgili kararlar almak isteyebilirsiniz. Bu konuda çevrenizden destek alacaksınız. Akşam saatlerinde hobilerinizle ilgilenmek size keyif verecektir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Çalışma hayatınızla ilgili konularınız gündeminizi oluşturabilir. Koyduğunuz hedefler için kararlıkla ilerleyebileceğiniz bir gündesiniz. Üstlerinizle paylaşımda olmak size işleriniz konusunda fayda sağlayacaktır. Gün içinde inatçı kişilerle iletişim halinde olabilirsiniz, akışta kalmaya çalışın. Akşam saatlerinde kendinize zaman ayırabileceksiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Uluslararası konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızı yerine getirmek için hırsla çalışacağınız bir gündesiniz. Gün içinde akademik konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Çıkmak istediğiniz yolculuklarla ilgili araştırmalar yapıp, kararlar alabilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinizi eğlenceye bırakabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan
    Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan0-6 yaş aralığındaki her çocuğa ''Gelişimsel Tarama Testi'' yapılmalıdır!
    Mehmet Murat Altan
    Mehmet Murat AltanCahit Sıtkı Tarancı ve aynalanma
    Dt. Pertev Kökdemir
    Dt. Pertev KökdemirÖmür boyu özgürce gülümseyin!
    Tülin Açıkbaş
    Tülin AçıkbaşKorona günlerinde beslenme
    Ezgi Kasapoğlu
    Ezgi KasapoğluBuz lazer nedir? Buz lazer gerçekten işe yarar mı?
    Nilüfer Pazvantoğlu
    Nilüfer PazvantoğluPost Covid Programı nedir?
    Dr. Sevgi Ekiyor
    Dr. Sevgi EkiyorAmeliyatsız meme ve popo dolgunlaştırmak mümkün!
    Ekin Eylem Ulaş
    Ekin Eylem UlaşElflerin mutfağından nefis bir lezzet: Lembas
    Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
    Op.Dr. Evrim UçkunkayaYağ enjeksiyonu ile doğal güzellik
    İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
    İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen TekGerçek aşka tüm benliğinle hazır mısın?
    En Çok İzlenen Videolar
    Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
    Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
    Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
    Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kekemelik nasıl geçer? Çocuklarda kekemelik nasıl tedavi edilir?

    Kekemelik nasıl geçer? Çocuklarda kekemelik nasıl tedavi edilir?

    Horlama nasıl geçer, horlama tedavisi nasıl yapılır? Evde doğal çözüm önerileri

    Horlama nasıl geçer, horlama tedavisi nasıl yapılır? Evde doğal çözüm önerileri

    Hamilelikte grip nasıl geçer, ne iyi gelir? Gebelikte gribe yakalanmama yolları

    Hamilelikte grip nasıl geçer, ne iyi gelir? Gebelikte gribe yakalanmama yolları

    Göz altı torbaları nasıl geçer, ne iyi gelir? Göz altı torbaları nasıl giderilir, bitkisel yöntemler...

    Göz altı torbaları nasıl geçer, ne iyi gelir? Göz altı torbaları nasıl giderilir, bitkisel yöntemler...

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet