Diş Eti Çekilmesine Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Diş Eti Çekilmesi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Diş eti çekilmesi yaşayan kişilerin hemen tedavi ettirmeleri oldukça önemlidir. Müdahale edilmediği zamanlarda dişlere desteklik sağlayan dokularda ciddi zararlar oluşabilmektedir. İlerleyen zamanlarda bu problemin büyümesi ile bazı hastalarda diş kaybı da gözlemlenebilmektedir.

Diş Eti Çekilmesinin Nedenleri Nelerdir?

Diş etinin ters yönde ve şiddetli bir şekilde fırçalanması.

Dişlerin şiddetli şekilde çapraşık olması.

Çok sert kıllara sahip olan diş fırçası kullanmak.

Kontrol altına alınmakta zorlanılan ve şiddetli nükseden hastalıklar.

Hijyen eksikliği sebebi ile yoğun diş taşları oluşumu.

Tütün ve tütün ürünleri tüketimi.

Hatalı bir şekilde gerçekleştirilmiş olan diş dolguları ve diş kaplamaları diş eti çekilmelerine sebep olmaktadır.

Diş Eti Çekilmesine Ne İyi Gelir?

Diş eti çekilmesinin belirli bir nedeni çoktur. Pek çok faktör diş eti çekilmelerine sebep olabilmektedir. Diş eti çekilmesi yaşayan kişilerde ek olarak, lekelenme, kanama, diş köklerinin ortaya çıkması ve ağrı semptomları oluşabilmektedir. Hem sağlık açısından hem de estetik görünüm açısından kişileri huzursuz edici olan bu belirtileri geçirebilmek için değişik çözümler bulunmaktadır. Diş bakım ürünleri kullanmak ve gargara yapmak bu çözümlerin başında gelmektedir.

Diş eti çekilmeleri için hazır satılan gargaralardan faydalanabilir ya da evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Evde hazırlanabilecek gargaralar ise şunlardır; tuzlu su, ada çayı ve karbonatlı sudur. Hazırlanabilecek olan bu gargaralar düzenli kullanımda diş etinde meydana gelen kanama ve ağrıları gözle görülebilecek bir şekilde azaltmaktadır. Fakat uygulanan gargaralar tam anlamı ile yeterli bir tedavi değildir.

Karbonatlı su ve tuzlu su ile hazırlanmak istenen gargaralarda oranlar eşit miktarlarda olmalıdır. Bu gargarada birer çay kaşığı karbonat ve tuzun ılık su içerisinde karıştırılması yeterli olacaktır. Ada çayı ile hazırlanmak istenen gargarada ise, ada çayı bitkisinin öncelikle çay olarak demlenmesi gereklidir. Demlendikten sonra süzerek gargara işlemini uygulayabilirsiniz.

Diş fırçalama işlemi, ağız bakımında ilk kuraldır. Kişilerin çocukluk dönemlerinden itibaren alışkanlık haline getirmeleri oldukça önemli bir noktadır. Fakat diş fırçalama işlemi tek başına yeterli olan bir işlem değildir. Diş fırçalamaya ek olarak diş ipleri ve diş pastası kullanmak da faydalı olacaktır.

Diş Eti Çekilmesi Nasıl Geçer?

Diş eti çekilmesi rahatsızlığının tedavisinde kullanılabilecek farklı bitkisel yöntemler de mevcuttur. Bu rahatsızlık için kullanılabilecek bitkiler ise şunlardır; aloe vera, yeşil çay, susam yağı ve Hindistan cevizi yağıdır. Bu yağların ağız içerisinde yaklaşık 2 dakika kadar durması diş etlerinde bulunan mikroorganizmaların ölmesini sağlayacaktır.

Susam yağı işe gargara yapmak isteyen kişilerin bu yağı önceden biraz ısıtmaları gereklidir. Isıtılma işlemi yapılmış olan gargaranın daha etkili sonuçlar verdiği bilinmektedir. Yeşil çayın ise ister gargara halinde ister ise içilerek kullanılması tavsiye edilmektedir. Her iki kullanım şeklinde de mikroorganizma öldürücü etkisi vardır. Yeşil çayın içilirken ağızda bir ya da 2 dakika kadar bekletilmesi bile diş etleri için oldukça faydalı olacaktır.

Diş Eti Çekilmesi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Diş eti üzerinde oluşan zararlar, hasarlı bölgeler üzerinde bulunan dişin tamamen dolgu yapılması ile tedavi edilebilmektedir. Hasta olan kişinin ön dişlerinde ve arka dişlerinde estetik olmayan görünümler oluşmuş ise hastanın dişleri dolgu yöntemi yerine diş eti cerrahisine gönderilerek tedavisi gerçekleştirilmektedir.

Diş eti cerrahisi ise 2 şekilde uygulanmaktadır. Greftleme denen uygulamada damaktan alınan ve greft adı verilen parçanın diş eti hasarı olan bölgeye uygulanması ile gerçekleştirilir. Kaydırma olarak adlandırılan ikinci yöntemde ise diş eti çekilmesinin gerçekleşmiş olduğu bölgenin yanlarında sağlam doku var ise bu doku çekilmenin üzerine kaydırma şekilde kapatılması sağlanır.