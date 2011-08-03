Diş eti hastalığı hamile kalmayı güçleştiriyor

Batı Avustralya Üniversitesi’nden araştırmacılar, diş eti hastalığı bulunan kadınların, sağlıklı dişleri ve diş eti olanlara oranla hamile kalmasının iki ay geciktiğini açıkladı.

Araştırmacılar, hamileliğinin 12. haftasında olan 4 bin kadınla yapılan çalışma neticesinde, bu kadınların yüzde 26’sında diş eti çekilmesi bulunduğunu tespit etti. 35 yaş ve üzerindekiler, sigara içenler ve obezlerin daha zor gebe kaldığını belirleyen araştırmacılar, hamile kalması bir yıldan uzun süren kadınlarda diş eti hastalığı oranının yüksek olduğunu da saptadı.

Ekibin başı Profesör Roger Hart, kadınların hamile kalmayı denemeden önce diş hekimine gitmesinin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Hart, diş eti hastalığının erkeklerde sperm kalitesini düşürdüğüne dair kanıtlar bulunduğunu da belirtti.

Hastalığın gebe kalmayı neden etkilediği net olarak bilinmiyor, ancak iltihaplı diş etinin bağışıklık sistemini etkileyen ve rahim duvarında iltihaplanmaya yol açabilecek kimyasallar ortaya çıkarabileceği ifade ediliyor.