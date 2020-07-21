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21.07.2020 - 20:08 |

Diş İpi Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır? İşte Diş İpinin Doğru Kullanımı

Diş sağlığı açısından düzenli olarak diş fırçalamanın yanı sıra aynı zamanda diş ipi de günümüzde yoğun olarak kullanılıyor. Sağladığı avantajlar ile beraber doğru kullanımı da diş ipi açısından büyük bir öneme sahiptir. Peki diş ipi ne işe yarar, nasıl kullanılır? İşte diş ipinin doğru kullanımı hakkında detaylar.

Diş İpi Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır? İşte Diş İpinin Doğru Kullanımı
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Düzenli olarak diş fırçalamak önemli oranda ağız ve diş sağlığı getirmektedir. Ancak bu konuda tam bir sağlık elde edebilmek için diş ipi kullanılması da oldukça önemlidir. Fakat doğru kullanmak ve bunu aşamalı şekilde gerçekleştirmek, diş ipinin kullanma amacına daha etkin sağlama imkanı oluşturmaktadır.

Diş İpi Ne İşe Yarar?

Pek çok insan diş ipinin ne işe yaradığını merak etmekte ve bu konuda araştırma gerçekleştirmektedir. Hatta son dönemlerde ağız ve diş sağlığı konusunda en çok internetten araştırılan konular içerisinde yer alıyor. Genel olarak diş ipi bakteri plakları ile beraber yemek artıklarının tamamen arındırılması için kullanılır.

Özellikle diş fırçalamasına rağmen dişin farklı bölgelerinde belli başlı bazı plaklar ve yemek artıkları mutlaka kalır. Daha ince ve dar kısımlara giriş yaptığı için, diş ipi etkin şekilde dişlerin tertemiz olmasına imkan vermektedir. Özellikle diş çürükleri ve diş eti rahatsızlıklarına sebep olan plak ile yemek artıklarını uzaklaştırılması ve doğru şekilde diş ipinin kullanılmasına bağlıdır.

Diş İpi Nasıl Kullanılır?

Diş ipi kullanımı aşamalı olarak ele alınmalı ve doğru şekilde gerçekleştirilmelidir. Ağız içinin farklı kısımlarında herhangi bir eksik bölüm kalmadan, tüm plaklar ve yemek artıkları arındırılabilir.

- Öncelikle 50 cm uzunluğundaki ipi orta parmaklarınızın arasında 5’er santimetre mesafe kalacak şekilde sarın.
- İşaret ile baş parmaklarınızı kullanmak suretiyle ipi gererek dişlerin arasına geçirin.
- Daha sonra diş ipini, ‘’C’’ biçiminde aşağı yukarı hareket ettirmek suretiyle işinin arasında gezdirin.
- Bunu gerçekleştirirken diş eti çizgisinin alt kısmını da temizlemeyi unutmayın.
- Bir sonraki diş kısmına ipi geçirdiğiniz zaman, mutlaka kullanılmamış olan bölümü değerlendirmeniz önemlidir.

Diş ipi kullanmaya alışana kadar belli bir süre garip hissedebilirsiniz. Ancak sabırlı olur ve buna devam ederseniz, kısa süre içerisinde daha kolay gerçekleştirebilirsiniz. Böylece dişinizi çok daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.

İşte Diş İpinin Doğru Kullanımı

Diş ipini doğru kullanmak büyük öneme sahiptir. Mutlaka yukarıda verilen uygulamaları aşamalı olarak gerçekleştirmeli; aynı zamanda sabırlı olmalısınız. Özellikle diş ipini kullanmanın çok etkili olduğunu söylemek mümkündür. Diş fırçasının ulaşamadığı bütün noktalara rahatlıkla ulaşım imkanı sağlayan diş ipi, bakteri ve plaklar ile beraber yemek artıklarını rahatlıkla dişin üzerinden alabilmektedir.

Özellikle daha güçlü bir kuvvet uygulandığı için zorlu artıklar kolaylıkla çıkarılabiliyor. Bu sebepten dolayı aşamalı olarak ele alınması gereken diş ipi kullanımı, ipi çok fazla gelmeden dengeli şekilde uygulanmalıdır.

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