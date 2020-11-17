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17.11.2020 - 14:21 |

Diş sıkma (Bruksizm) hastalığı nedir? Diş sıkma hastalığı nasıl geçer?

Diş sıkma hastalığı son yıllarca sıkça duyduğumuz tedavisi oldukça kolay bir sağlık problemidir. Sonuçları kişiden kişiye değişse de genellikle uzun süren eklem ağrılarına sebep olur. Dr. Cem Hamidi bir metropol hastalığı olarak bilinen diş sıkma problemi hakkında bilgi verdi.

Diş sıkma (Bruksizm) hastalığı nedir? Diş sıkma hastalığı nasıl geçer?
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Diş sıkma hastalığı nedir?

Kendimde de bu rahatsızlık olduğu için detaylı bir şekilde verebilirim. Hastayı dayanılmaz çene eklem ağrıları ile uyandıran, çoğu zaman ağrısı başa da vuran bir hastalık. Bazı hastalar gece o kadar dişlerini sıkıyor ki sabah boyun ağrıları ile uyanıyorlar. Diş sıkmaktan diş boyları kısalıyor. Çamur gibi uyanıyorsunuz özetle. Bir de buna ek gündüz de diş sıkan hastalar da var tabi. Benim bahsettiğim durum gece uykuda diş sıkma. Yani bruksizm.

Diş sıkma (Bruksizm) hastalığının toplumdaki sıklığı nedir? Son yıllarda bu hastalıkta bir artış var mı?

Gerçekten diş sıkma hastalığı çok yaygın bir durum. Arttığını düşünmüyorum fakat daha rahat tanı koyar ve tedavi eder olduk diyelim. Özelikle ben de 2016 da İstanbul’a taşındıktan sonra daha çok diş sıkar oldum. Sanırım metropol hastalığı bu hastalık için doğru tabir.

Diş sıkma hastalığını neden estetik alanında çalışan hekimler tedavi ediyor?

Aslında düz mantık. Diş sıkma tedavisinde çoğunlukla botokstan faydalanıyoruz. En çok botoks uygulamasını kim yapıyor? Estetik alanında uğraşan hekimler. Bu konu biraz bizim üstümüze kaldı gibi. Ama bu alanda hasta tedavisi yapan onlarca başarılı diş hekimi var.

Masseter botoks uygulaması sık yapılan bir uygulama mıdır?

Her gün yapıyorum diyebilirim. Diş sıkma şikayeti azalmasının yanında çok güzel bir yan etkisi var. Aslında hastalar bunun yan etkiyi seviyorlar. İncelme! Botoksu bir kas gevşetici olarak düşünebilirsiniz. Masseter botoks uygulaması sonrasında orada bulunan kaslar gevşiyor ve siz eski gücünüzle dişlerinizi sıkamıyorsunuz. Diş sıkmayı bıraktığınız için de oradaki kaslar küçülmeye başlıyor. Bu da yüzün daha ince daha üçgen hale gelmesini sağlıyor.

Masseter botoks sonrası incelme ne zaman gözleniyor?

Her gün fitnessa giden biri olduğunuzu düşünün. Yıllarca çalıştınız ve kaslarınız büyüdü. Bir gün antremana gitmediniz diye kaslarınız küçülmeyecektir. Masseter botoksu sizin dişlerinizi sıkmanızı engelleyerek antreman yapmanızı engelliyor ve zaman içerisinde o kas küçülüyor gibi düşünebilirsiniz.

Sadece zayıf gözükmek isteyen insanlar bu uygulamayı yaptırabilir mi?

Cilt sıkılığına bağlı. Gençlerde rahatça bu uygulamayı yapabilirken ileri yaş veya gevşeme problemi başlamış insanlarda daha tereddütlü yapıyoruz. Çünkü masseter küçüldüğünde yüzün hali hazırdaki gevşekliği ortaya çıkıp kozmetik olarak daha sarkık bir görüntüye kavuşabilirsiniz. Bunun için öncelikle hastayı olabilecekler konusunda bilgilendiriyorum. Hasta için ağrı mı daha önemli ? Kozmetik mi? Bunun kararını verdikten sonra(şimdiye kadar hastalar hep kozmetiğe önem verdiler) tedaviye başlıyorum. Tedavi bu hastalarda önce botoksu uygulayıp kişinin ağrısını kestikten sonra gerekli yerlere dolgu uygulaması yaparak oluyor. Böylece hem ağrısı kesilmiş oluyor hem yüzü sarkmamış oluyor.

Masseter botoksu nasıl bir uygulama?

Önce hastanın ağız kapanışını, masseter ve şakak bölgesinde kas gücünü muayene ediyoruz. Ardından gerekli bölgeler uyuşturucu kremler uyuşturuluyor. Yarım saate yakın kremde bekleyen hastanın işlem 5 dakika kadar sürüyor. Çok ağrılı bir işlem değil. Bir kaç noktaya enjeksiyon yapılıyor. Hastamızı 2-3 hafta sonrasında bir kontrole çağırıyoruz. Yeterli doz yapmış mıyız kontrol ettikten sonra yeni seans için randevulaşıyoruz.

Uygulama seans aralıkları nedir?

Aslında oldukça değişken. Bazen hastanın stresli bir dönemi oluyor. O ara botoks yapıyorsunuz diş sıkması geçiyor stresi de geçiyor. Bir daha hiç gelmiyor. Benim gibi inatçı hastalar olmuyor değil. 4 yıldır kendime düzenli yapıyorum. Botoksum geçtiği anda ağrılarım zirve yapıyor.

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