Diş taşı nasıl temizlenir? Diş taşı temizliği sonrasında nelere dikkat edilmeli?

Diş taşı temizliği; yaygın aralıklar dahilinde yapılan, daha sağlıklı dişlerin ortaya çıkmasına yardımcı olan bir işlemdir. Her doktor açısından çok pratik bir şekilde yapılan bu işlem, dişlerin sağlığı açısından önemlidir.



Diş taşı nasıl temizlenir?



Dişeti rahatsızlıklarıyla mücadele açısından önemli olan bu işlem, tartar adı verilen diş plağı adına uygulanan bir işlemdir. Diş minesi üstündeki tabaka alınıp, aşındırılarak yerine gelen beyaz tabakalı ışınlarla daha parlak hale getirilir. Ağrı ve acı yapan bir durum olmadığından işlem esnasında anestezi yapılmaz. Çok pratik olan bu işlemin, 6 ayda bir yapılması önerilir.



Diş taşı temizliği sonrasında nelere dikkat edilmeli?



Diş taşı temizliği işlemi sonrasında;



- Hasta iki saat boyunca hiçbir şey içmemeli ve yememelidir. Bununla beraber bir gün boyunca soğuk ya da sıcak şeylerden uzak durulmalıdır.

- Temizleme sonrasında diş etlerinde sızıntı olması, birkaç gün boyunca hassasiyet yaşanması olasıdır.

- Oluşan hafif dereceli şişliklerin giderilmesi adına buz torbası dışarıdan dişetlerine uygulanabilir.

- İlk zamanlarda hissedilen ağrı adına ağrı kesici alınabilir.

- İyileşmenin hızlandırılması adına bir bardak ılık su içerisine tuz ekleyip gargara yapılabilir.

- Tedaviden sonra diş temizliği önemlidir. Tedavi sonrasında diş temizliği hasta adına zor olsa da fırçalama, diş ipi kullanımına devam edilmesi gerekir. Aynı şekilde antiseptik ağız gargaraları da kullanılabilmektedir. İlk günlerde hafif kanamaların görülmesi mümkündür.

- İşlemin başarılı olmasıyla beraber ağız bakımına dikkat etmek gerekir.

- Diş dibine yerleşen eklentilerin temizlenmesinin sonrasında dişler arasında olan boşluklar hissedilir hale gelebilir.

- 6 ayda bir kontrol adına diş hekimine gidilmesi gerekir.

- Hasta kontrole geldiğinde dişeti gözlemlenmelidir. İltihap bulunan yerler varsa temizlik işlemi tekrarlanmalıdır.

- Temizleme işleminin sonrasında hasta ağız temizliğine dikkat etmelidir.



Diş taşı temizliğinin zararı bulunur mu?



Diş temizliği işleminin zararları konusunda yapılan pek çok araştırmada herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir. Diş temizleme işleminin tamamen zararsız bir uygulama yöntemi olduğunu belirtmek gerekir. Uzmanlar açısından tavsiye edilen bu vaziyet, sağlıklı olmak adına diş sağlığı ve dişlerin güçlenmesi adına atılan bir adım olarak tanımlanabilir. Diş taşı temizliği işlemi sırasında herhangi bir acı veya ağrı duymak, diş etlerine zarar gelmesi, aşınma gibi durumların söz konusu olmadığını belirtmek gerekir.



Diş etlerinin temizlenme sırasında beklenenden fazla kanamasıysa diş eti hassasiyetinin bir bulgusudur. Dolgu yapılan dişlerde bu dolguların daha iyi korunması ve dişlerin içerisinde çürümenin önüne geçebilmek adına altı aylık aralıklarla sürekli şekilde diş taşı temizliğinin yaptırılması gerekir. Sadece olumlu tarafları bulunan bu işlemin olumsuz bir bulgusuna henüz rastlanmamıştır. Diş taşı temizliğinin uygulanmadığı durumlarda, diş etlerine ve zaman içerisinde diş dokusuna daha sonra da kemiklere zarar vermesi gibi durumlar söz konusu olacaktır. Bu yüzden 6 aylık kontrollerle diş hekimine gitmek önemli olacaktır.



Diş taşı temizliği işlemi nasıl korunur?



Diş taşı temizliği işlemi yapıldıktan sonraki ilk bir hafta içerisinde dişlere plak gideren sıvı teması yapılmamalı, diş etleri hassas olduğu için diş ipi, kürdan gibi maddeler kullanılmamalı, çok soğuk ve sıcak besinlerin alımında hassaslık oluşacağı için bu çeşit besinlere ara verilmelidir.