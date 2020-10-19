Diş teline alternatif yeni nesil teknoloji: Şeffaf plak

Şeffaf plak tedavisi, ortodontik tedavilerde kullanılan en son teknolojilerden biridir. Diş teli kullanmadan ortodontik tedaviyi mümkün kılan şeffaf plak tedavisi ile ağız içerisindeki dişlerin diziliminden kaynaklanan sorunlarının giderilmesi ve alt çene ile üst çene arasındaki ilişkinin ideal konuma getirilmesi amaçlanır. Hem estetik hem de fonksiyonel tedavidir.

Şeffaf plak ile diş düzeltme tedavisi nasıl uygulanır?

Şeffaf diş tedavisinde öncelikle dişlerinizin ölçüsü alınır. Bu ölçümler CAD-CAM sistemi adı verilen 3 boyutlu tarama yöntemi ile bilgisayar ortamına aktarılır. Doktorun ve hastanın tedavi aşamasını görmesi için video simülasyonu hazırlanır. Dişlerin tedavi bitiminde nasıl göründüğü, tedavi süresi ve kaç adet plak gerektiği önceden belirlenerek planlama oluşturulur.

Üretilen şeffaf plaklar tedavi süresi boyunca dişin tedavi aşamaları dikkate alınarak 15 günde bir değiştirilerek takılır. Kullanılan her yeni plakta dişlere yeni bir kuvvet uygulanarak dişler istenilen konuma itilir. Her plak 0,5 mm veya 1 mm'lik bir hareket yaratır.

Son plağa gelindiğinde dişleriniz planlanan konuma geldiyse arkalarına retainer denilen sabitleyici tel takılır ve tedaviniz sonlandırılır.

Avantajları

Şeffaf plak tedavisinin en önemli avantajı görünmez olması ve günlük hayatınızı olumsuz etkilemeyecek olmasıdır.

Bir şey yiyip içerken, dişlerinizi fırçalarken plağınızı zahmetsizce çıkarabilirsiniz. Şeffaf plak tedavisinde klasik ortodonti tedavisindeki gibi kısıtlamalar yoktur, istediğiniz yemeği rahatça yiyebilirsiniz.

Diş teli kullanımında sıkça yaşanan ağrı, sızı hissi şeffaf plak tedavisinde yaşanmaz.

Diğer tedavi yöntemlerine göre tedavinizin daha hızlı tamamlanmasını sağlar.

Özellikle gençlerin diş teli ile uygulanan ortodontik tedavilerde yaşadıkları psikolojik sorunlar, bu tedavi şekli ile ortadan kalkar.

Sabitlenmeyen şeffaf plakalar sayesinde kişi kısa süreli özel günlerde tedavisine ara verebilmektedir. Ancak bu durum sık sık tekrarlanırsa tedavi başarısız olabilir veya başarısızlıkla sonuçlanabilir.

Tüm yaş gruplarına rahatlıkla uygulanabilen bu tedavi için alanında uzman bir diş hekiminden destek alabilirsiniz.

Diş Hekimi Mehmet Arda Yalıç