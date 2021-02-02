Dışkıda Mukus Neden Olur? Dışkıda Mukus Ve Sümüksü Kan Neyin Belirtisi Olabilir?

Bağırsak yapısının korunması ve gıdaların bağırsaklarda sağlıklı emilimi için mukus denilen sümüksü sıvı salgılanır. Bu salgının varlığı normal ve gereklidir. Ancak bu sıvı normal salgılanma seviyesinde iken gaitada görünecek kadar fazla değildir.

Dışkıda Mukus Neden Olur?

Bağırsakların iyi şekilde çalışması ve besinlerin emilimi için belli bir oranda mukus salgılanır. Bu salgı gayet normal ve sağlıklıdır. Ancak normalde gaitada mukus pek görülmez. Eğer gaitada normalden fazla mukus ya da sümüksü kan olduğu gözlenirse bu bir hastalığın habercisi olabilir. Böyle bir durumun ciddiye alınarak tıbbi yardım alınması, tahlil yaptırılması doğru olacaktır.

Gaitada mukus ve sümüksü kan görülmesine neden olan hastalıklar şunlar olabilir:

- Bazı bağırsak enfeksiyonları,

- Bazı bakterilerin bağırsakta yerleşmesi ve enfeksiyona neden olması,

- Bazı mantarlar,

- Bazı virüsler,

- Salmonella, shigella, yersinia gibi bazı bağırsak parazitlerinin varlığı,

- İBS, yani irritabl bağırsak sendromu durumu,

- Kabızlık

- Hemoroit

- Kistik fibroz

- Anüs blgesinde oluşan çatlaklar

- Rektum kanseri

- Bazı zehirlenme durumları

- Bazı besin alerjileri

Gaitada görülen mukus ve sümüksü kan bu hastalıkların belirtisi olabilir ancak başlangıçta telaş edilmemesi doğru olacaktır. Çünkü bazen hayat düzeninde yapılan değişiklikler, tüketilen her zamankinden farklı besinler, hava değişimi, grip gibi basit enfeksiyonlar da bu sonuca neden olabilir.

Dışkıda Mukus ve Sümüksü Kan Neyin Belirtisi Olabilir?

Dışkıda mukus görülmesi bağırsaklarda bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmaların etkisi ile gerçekleşmiş olabilir. Kabızlık, basur gibi problemler nedeniyle hatta rektum kanseri nedeniyle de dışkıda mukus ortaya çıkabilir.

Ancak beslenme düzeninin değişmesi, hava değişimi gibi basit nedenlerle de mukus ve sümüksü kan görülebileceğinden telaş edilmemelidir. Zaten sağlıklı her insanın bağırsaklarında mukus salgılandığı için düşük miktarda görülen mukus çok normal bir durum olarak da değerlendirilebilir.

Yine de bir gaita tahlili yaptırmakta ve doktor muayenesinde fayda olacağından tıbbi yardım almak doğru olacaktır.

Dışkıda Mukus Görüldüğünde Uygulanacak Tedaviler

Öncelikle mukusun nedeni tam olarak anlaşılmalıdır. Gaita tahlili ile bir hastalık tespit edilirse hastalığa uygun tedavi de doktor tarafından belirlenecektir.

Mukus görülmesi basit sebeplerden kaynaklanıyorsa doktor tarafından uygun bir diyet belirlenebilir. Ayrıca hastanın psikolojik ve fiziksel olarak rahatlaması halinde şikayetler ortadan kalkabilir.