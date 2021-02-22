Dispne (Nefes Darlığı) Nedir? Disspne Belirtileri Nelerdir, Neden Olur?

Nefes darlığı; bireyin normal olarak farkında olmayarak nefes alıp- verme fonksiyonunu hissetmesi durumuna verilen isimdir. Tıp dilinde dispne şeklinde isimlendirilen bu vaziyet; pek çok şekilde ifade edilmektedir. Kalp, solunum yolları ve akciğer ile alakalı rahatsızlıklarda çok sık görülmektedir. Önceden çıkılan merdiven çıkılmıyorsa, düz yolda yürürken nefes almakta güçlük çekiliyorsa ve sık sık dinlenme gereksinimi duyuluyorsa nefes darlığı problemi varlığından söz edilebilir.



Dispne (Nefes Darlığı) Nedir?



Nefes darlığı veya dispne, bireyin zorluklarla nefes alıp vermesine denir. Yani nefes almakta güçlük çekme şeklinde belirtilebilir. Pek çok rahatsızlıkta görülen yaygın bir belirtidir. Nefes darlığının kökeni ruhsal olabilir. Solunum ritminin artması ya da azalması nefes darlığı ile beraber ortaya çıkan hastalıklardır. Bu durum pulmoner hipertansiyon gibi hastalıkların semptomları olabilir.



Disspne Belirtileri Nelerdir?



Dispne belirtileri aşağıdaki gibi olacaktır;



- Hava açlığı,

- Nefesin yüzeysel ve hızlı olması,

- Boğulduğunu hissetme,

- Göğüste sıkışmanın hissedilmesi,

- Çarpıntı,

- Ellerde ve dudaklarda morarma,

- Baş ağrısı,

- Halsizlik,

- Baş dönmesi,

- Nefes darlığına bağlı olarak kesik konuşma, uzunca cümleler kurmama şeklinde sıralanabilir.



Dispne Neden Olur?



Bireyin gereksinimi olan oksijen, havadan burun yolu ile alınarak nefes borusu sayesinde akciğere geçer. Akciğerden oksijen kana geçerek, kalbe ulaşır. Kalpten çıkmış olan atardamarlar vasıtasıyla vücutta bulunan bütün organ ve dokulara dağılır. Bütün bu olayların gerçekleşmesi, beyin ile düzenlenmektedir. Oksijenin havadan, dokulara dek ulaşmasını önleyen herhangi bozukluk ya da hastalık vaziyetinde dispne veya nefes darlığı ortaya çıkar.



Nefes Darlığı Nasıl Anlaşılmaktadır?



Nefes darlığı; herkeste farklı belirtilere neden olmaktadır. Bununla beraber nefes darlığını herkes, değişik biçimlerde tarif ettiğinden niteliğini ve niceliğini tanımlamak oldukça güçtür. Eğer anormal bir şekilde nefes alıp veriliyorsa ya da az bir efordan sonra nefes nefese kalınıyorsa, çıkılan merdivenlerin çıkılmasında zorluk çekiliyorsa, düz yolda yürürken nefes almakta güçlük çekiliyorsa, 2- 3 dakika yürüdükten hemen sonra dinlenme gereksinimi hissediliyorsa, gece uykudan uyanarak pencereyi açıp nefes alınıyorsa kişinin nefes darlığı olabilir. Böyle durumlarda alanında uzman bir doktora gitmek yararlı olacaktır.



Nefes Darlığı Tanısı Nasıl Konur?



Nefes darlığı bir rahatsızlık değildir. Nefes darlığı herhangi bir rahatsızlığın belirtisi olarak tanımlanabilir. Nefes darlığı bulunan bir bireyde altta yatan bir rahatsızlık araştırılarak, teşhisi konulmalıdır. İyi bir fiziki muayene ve tıbbi öykü ile neden olan rahatsızlık önemli ölçüde anlaşılabilmektedir.



Hekim tarafından uygun görülmesi halinde görüntüleme yöntemlerine ve kan testlerine başvurulmaktadır. Bu şekilde nefes darlığının hangi nedenden ötürü ortaya çıktığı oldukça kolay bir şekilde anlaşılmaktadır. Böyle durumlarda alanında uzman bir doktora görünmek gerekir.