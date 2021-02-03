Divertikül Nedir? Divertikül Hastaları Ne Yememeli? Divertikül Hastalığının Belirtileri Ve Tedavisi...

Divertikül, sindirim sisteminin yüzeyinde olan ve şişkin yapıda bulunan keselere denir. Bu hastalığın iltihabı divertikülit anlamına gelir.

Divertikülit Nedenleri ve Belirtileri Nelerdir?

Kesin nedeni bilinmez ancak kalın bağırsakta olan dışkının sertleşmesi sonucunda, rektuma dışkının ilerlemesi için kalın bağırsağa basıncın artmasıyla meydana geldiği bilinir. Genellikle kolondaki zayıf bölgeleri baskı altında tutmaya çalışmasıyla olur. Bu hastalığın yani divertikülitin belirtileri arasında ise; mide bulantısı hissi ve devamında gelen kusma, karın hassasiyeti, ateş, kabızlık ya da tam tersi olan ishal durumu görülmektedir

Divertikülit Nedenleri ve Belirtileri Nelerdir?

Kesin nedeni bilinmez ancak kalın bağırsakta olan dışkının sertleşmesi sonucunda, rektuma dışkının ilerlemesi için kalın bağırsağa basıncın artmasıyla meydana geldiği bilinir. Genellikle kolondaki zayıf bölgeleri baskı altında tutmaya çalışmasıyla olur. Bu hastalığın yani divertikülitin belirtileri arasında ise; mide bulantısı hissi ve devamında gelen kusma, karın hassasiyeti, ateş, kabızlık ya da tam tersi olan ishal durumu görülmektedir.

Divertikülit Riskleri ve Komplikasyonları Nelerdir?

Riskleri şu şekilde sıralanabilir;

Yaşlanma: Görülme sıklığı yaş ile doğru orantılı artar. Sigara içmek: Sigara içenlerin divertikülit olma olasılığı daha fazladır. Obezlik: Aşırı kiloya bağlı olarak bu olasılığı arttırır. Egzersiz eksikliği ya da az egzersiz yapmak: Bol egzersiz yapmak bu hastalığın riskini azaltır. Bazı ilaçlar: Kullanılan bazı ilaçlar, bu hastalığın olma olasılığını arttırır. Hayvansal yağlı diyet ve lifi düşük olan diyet: Yüksek miktarda hayvansal yağ ile birlikte lifi düşük olan bir diyet riski artırmaz ancak düşük lifin rolü net değildir.

Bu hastalığı olanların %25 kadarı

Yara izi nedeni ile bağırsakta ortaya çıkan tıkanma Bağırsak bölümlerinde ya da bağırsak ve diğer organlar arasında normal olmayan bir geçiş Torbada irin birikintisi sonucu oluşan apse İltihaplı olan kese yırtıldığı takdirde peritonit ortaya çıkabilir ve bağırsağın içine dökülebilir. Çok acil bir durumdur ve acil müdahale gerekir.

Divertikülit Tanısı ve Tedavisi Nasıldır?

Öncelikle tanı konulması için karın hassasiyeti kontrolü ile başlanır. Enfeksiyon belirtileri için kan ve idrar tahlili istenebilir. Karın ağrısının karaciğerle ilgili olduğu durumlarda karaciğer enzim testi yapılır. Divertikülit tanısını doğrulamak için bir BT taraması yapılır. BT, tedaviye yön de verir.

Bu hastalığın tedavisi ise belirtilerin ciddiyetine göre değişmektedir. Bunlar; komplike olmayan divertikülit, komplike divertikülit, birincil bağırsak ezeksiyonu, kolostomi ile bağırsak ezeksiyonu ve takip bakımı şeklindedir. Komplike olmayan evde, komplike olan hastanede tedavi edilir. Birincil bağırsak ve kolostomi bağırsak ezeksiyonu ise cerrahi işlemlerdir.