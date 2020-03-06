Gastritte Beslenme Tedavisi

GASTRİT NEDİR?

Gastrit, çok sık rastlanan bir rahatsızlıktır. Mide iç zarındaki hücreler normal şartlar altında asit üretir, bu asitler besinlerin parçalanmasında rol oynamaktadır. Mide iç zarındaki hücreler, bazı mekanizmalar ile hasara karşı kendilerini korurlar, aside karşı dayanıklıdırlar. Bu direnç mekanizmalarının bozulması ve mide iç zarının iltihaplanması ile gastrit ortaya çıkar. Bu mekanizmaların bozulmasındaki en büyük etken helicobacter pylori bakterisidir.

Gastrite Sebep Olan Faktörler;

Dengesiz Beslenme

Hazır ve Paketli Gıdaların Aşırı Tüketimi

Alkol Kullanımı

Tütün ve Tütün Ürünleri Kullanımı

Asitli İçecekler

Kahve

Ağrı Kesiciler -İbuprofen, Naproksen Sodyum gibi Etken Maddeli Ağrı Kesiciler

Asprin

Stres

Yaşlılarda Romatizma İlaçları Kullanımına Bağlı Olarak da Risk Artabilmektedir.

Gastrit Belirtileri;

Mide Yanması

Bulantı

Üst Karında Mide Ağrısı

İştahsızlık

Şişkinlik

Geğirme

Kusma

Belli bir yiyeceğin, alkol veya ilaç kullanımı gibi durumların sonrasında belirtiler ortaya çıkabilir.

GASTRİT TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ, NASIL BESLENİLMELİ?

Az az ve sık sık beslenilmeli

Yemekler yavaş yenmeli

Koyu çay, kahve, alkol, sigara kullanılmamalı

Baharatlı gıdalar, ketçap, hardal tüketilmemeli

Her gün en az 8 su bardağı ılık su içilmelidir

su içilmelidir Besinler pişirilirken kızartma yöntemi uygulanmamalı

Diyet lifi açısından zengin bir beslenme düzeni oluşturulmalı

İşlenmiş gıdalardan, makarna, şeker ve beyaz ekmekten uzak durulmalı

Vitamin C alımı desteklenmeli. Her gün taze sebze ve meyve tüketilmeli

Özellikle antioksidan içeren meyve ve sebzeler diyette arttırılmalı. Kiraz, domates, böğürtlen, brokoli, biber...

B Vitamini ve kalsiyum açısından zengin gıdalar diyette arttırılmalıdır. Badem, kepekli tahıllar, fasulye, ıspanak, lahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler...

H.pylori enfeksiyonuna bağlı gastrit vakalarında; -Zencefil tüketiminin olumlu etkisi vardır. -Sarımsak, soğan, elma, kereviz gibi flavonoidlerden zengin gıdalar bu bakterinin çoğalmasında önleyici etki sağlayabilir.

Sağlıklı ve huzurlu bir haftasonu olması dileğiyle,

Diyetisyen & NLP Uzmanı Ecem BOZBEL