Diz Ağrısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Diz Ağrısı Neden Olur, Neyin Habercisidir?

Orta derecede diz ağrınız varsa, bacağınızı dinlendirebilir, buz uygulayabilir ve hatta parasetamol veya bir anti-enflamatuar bile alabilirsiniz. Ağrı devam ederse veya kötüleşirse veya diziniz kızarır ve şişerse, doktorunuza görünün.

Diz Ağrısına Ne İyi Gelir?

En büyük ve en karmaşık eklem olan diz, özellikle koşucularda ağrıya neden olabilecek lezyonlar için risk altındadır. Diz ağrısı, yaşla (aşınma ve yıpranmaya bağlı olarak), fazla kiloyla (eklemler daha fazla yüke maruz kaldığından) ve spor yaparken daha yaygın hale gelir. Dizler iyi hareketlilik için gerekli olduğundan, bu bölgedeki ağrı sporu engelleyebilir ve yürüme veya merdiven çıkma gibi basit hareketleri engelleyebilir.

Sıcak ve soğuk uygulayın. Bir ısıtma yastığı, sertliği ve kronik eklem hassasiyetini hafifletebilir. Keskin ağrı ve şişkinlik olduğunda buz uygulayın.

Eklem ağrılarını tedavi etmek için genellikle iltihap önleyici ilaçlara dayanan klasik tedaviler vardır.

Ancak bazı şifalı bitkiler ağrılı eklemleri hafifletmek için doğal bir çözüm olabilir.

Eklem ağrısını hafifletmeye yardımcı olan birçok doğal çare arasında siyah frenk üzümü buluyoruz.

Antiinflamatuar özellikleri nedeniyle 12. yüzyıldan beri kullanılır.

Romatizmal ve eklem ağrılarını hafifletmek için çok uygundur, frenk üzümü yaprakları ve tomurcukları flavonoidler açısından zengindir. Bunlar dokuların oksidasyonunu sınırlayan ve iltihabı azaltan maddelerdir.

Diz Ağrısı Nasıl Geçer?

Huş geleneksel durumunda, bunun boşaltma özellikleri için kullanılır. Su tutması ve eklem problemlerinin önüne geçer. Temizleyici bir bitkidir. 15 gün tedavi olarak günlük (25 cl) özsuyunun tüketilmesi, vücudun iltihaplanma mekanizmalarında devreye giren toksinleri tamamen temizlemesini sağlar.

Diziniz iltihaplandığında şişer, ısınır ve sertleşir. Bu durumda soğuk koymanız tavsiye edilir. Aslında buz, yan etkiler olmaksızın ağrınızı gidermenin çok etkili bir yoludur. Bu nedenle, dizinizi 15 dakikalık periyotlarla günde 3 kez dondurabilirsiniz. Dizinizi tahriş etmemek için buz ile cildinizin arasına bir bez koymayı unutmayın.

Diziniz ağrıyorsa, ancak sıcak, kırmızı veya şiş değilse ısınabilirsiniz. Gerçekten de ısı, kan dolaşımını (damar genişlemesi) ve hücresel aktiviteyi artırır. Ayrıca eklem sertliğini, kas kontraktürlerini ve ağrıyı azaltır.

Bu durumda günde 3 defa 15 dakika dizinize sıcak jel paket uygulamasını test edebilirsiniz. Eklem dokusunu ve kasları gevşetmek için egzersiz yapmadan önce ısıyı kullanabilirsiniz. Her insan farklıdır, sıcak ve soğuk arasında hangi çözümün sizin durumunuza en uygun olduğunu görmek için test etmeniz gerekir.

Diz Ağrısı Neden Olur?

Hareket, diz osteoartritini rahatlatmak için en iyi çarelerden biridir. Diz ne kadar uzun süre hareketsiz kalırsa, o kadar sertleşir ve iltihaplanma ve ağrı o kadar artar. Açıkçası, tüm fiziksel aktiviteler uygun değildir.

Dizdeki ağrı veya gonalji çok yaygın bir semptomdur. Kırık veya burkulma gibi travmadan sonra aniden ortaya çıkabilirler. Diğer durumlarda, daha yavaş ortaya çıkarlar ve mekanik veya inflamatuar bir nedeni vardır.

Diz ağrısı diz ağrısı lokalize edilir. Bu eklemlenmeyi oluşturan unsurların her birinde kökenlerini bulabilirler. Gonalji yaygındır çünkü dizler vücudun ağırlığını taşır ve çok gergin eklemlerdir.

Diz, kıkırdak eklem yüzeyi açısından vücuttaki en büyük eklemdir. Aynı zamanda en karmaşık eklemdir ve sonuç olarak travmaya, doğal yıpranmaya, yıpranmaya ve enfeksiyona karşı daha hassastır. Ağrılı diz, çalışma kapasitesini ve günlük yaşam eylemlerinin performansını düşürdüğü için bir engel kaynağıdır.

Diz Ağrısı Neyin Habercisidir?

Diz ağrısı mekanik (hareket sırasında arttığında ve dinlenerek geçtiğinde) veya iltihaplı (özellikle gece uyandığında) olabilir. Ayrıca travmanın ardından aniden ortaya çıkabilir veya yavaş yavaş ortaya çıkabilir nedeni mekanik veya inflamatuar olduğunda bu durum söz konusudur.

Diz ekleminin kemiklerinden birinin kırılması (tibia, femur, dizkapağı); burkulma, uzama, bağların kopması; menisküste yırtılma veya çatlak gibi sorunların habercisi olabilir.