Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Diz Ağrısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Diz Ağrısı Neden Olur, Neyin Habercisidir?
13.01.2021 - 09:49 |

Diz Ağrısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Diz Ağrısı Neden Olur, Neyin Habercisidir?

Diz ağrısına dair her detayı sizin için araştırdık, diz ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Diz ağrısı neden olur, neyin habercisidir? İşte, tüm detaylar.

Diz Ağrısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Diz Ağrısı Neden Olur, Neyin Habercisidir?
ABONE OL

 Orta derecede diz ağrınız varsa, bacağınızı dinlendirebilir, buz uygulayabilir ve hatta parasetamol veya bir anti-enflamatuar bile alabilirsiniz. Ağrı devam ederse veya kötüleşirse veya diziniz kızarır ve şişerse, doktorunuza görünün.

 Diz Ağrısına Ne İyi Gelir?

 En büyük ve en karmaşık eklem olan diz, özellikle koşucularda ağrıya neden olabilecek lezyonlar için risk altındadır. Diz ağrısı, yaşla (aşınma ve yıpranmaya bağlı olarak), fazla kiloyla (eklemler daha fazla yüke maruz kaldığından) ve spor yaparken daha yaygın hale gelir. Dizler iyi hareketlilik için gerekli olduğundan, bu bölgedeki ağrı sporu engelleyebilir ve yürüme veya merdiven çıkma gibi basit hareketleri engelleyebilir.

 Sıcak ve soğuk uygulayın. Bir ısıtma yastığı, sertliği ve kronik eklem hassasiyetini hafifletebilir. Keskin ağrı ve şişkinlik olduğunda buz uygulayın.

 Eklem ağrılarını tedavi etmek için genellikle iltihap önleyici ilaçlara dayanan klasik tedaviler vardır.

 Ancak bazı şifalı bitkiler ağrılı eklemleri hafifletmek için doğal bir çözüm olabilir.

 Eklem ağrısını hafifletmeye yardımcı olan birçok doğal çare arasında siyah frenk üzümü buluyoruz.

 Antiinflamatuar özellikleri nedeniyle 12. yüzyıldan beri kullanılır.

 Romatizmal ve eklem ağrılarını hafifletmek için çok uygundur, frenk üzümü yaprakları ve tomurcukları flavonoidler açısından zengindir. Bunlar dokuların oksidasyonunu sınırlayan ve iltihabı azaltan maddelerdir.

 Diz Ağrısı Nasıl Geçer?

 Huş geleneksel durumunda, bunun boşaltma özellikleri için kullanılır. Su tutması ve eklem problemlerinin önüne geçer. Temizleyici bir bitkidir. 15 gün tedavi olarak günlük (25 cl) özsuyunun tüketilmesi, vücudun iltihaplanma mekanizmalarında devreye giren toksinleri tamamen temizlemesini sağlar.

 Diziniz iltihaplandığında şişer, ısınır ve sertleşir. Bu durumda soğuk koymanız tavsiye edilir. Aslında buz, yan etkiler olmaksızın ağrınızı gidermenin çok etkili bir yoludur. Bu nedenle, dizinizi 15 dakikalık periyotlarla günde 3 kez dondurabilirsiniz. Dizinizi tahriş etmemek için buz ile cildinizin arasına bir bez koymayı unutmayın.

 Diziniz ağrıyorsa, ancak sıcak, kırmızı veya şiş değilse ısınabilirsiniz. Gerçekten de ısı, kan dolaşımını (damar genişlemesi) ve hücresel aktiviteyi artırır. Ayrıca eklem sertliğini, kas kontraktürlerini ve ağrıyı azaltır.

 Bu durumda günde 3 defa 15 dakika dizinize sıcak jel paket uygulamasını test edebilirsiniz. Eklem dokusunu ve kasları gevşetmek için egzersiz yapmadan önce ısıyı kullanabilirsiniz. Her insan farklıdır, sıcak ve soğuk arasında hangi çözümün sizin durumunuza en uygun olduğunu görmek için test etmeniz gerekir.

 Diz Ağrısı Neden Olur?

 Hareket, diz osteoartritini rahatlatmak için en iyi çarelerden biridir. Diz ne kadar uzun süre hareketsiz kalırsa, o kadar sertleşir ve iltihaplanma ve ağrı o kadar artar. Açıkçası, tüm fiziksel aktiviteler uygun değildir.

 Dizdeki ağrı veya gonalji çok yaygın bir semptomdur. Kırık veya burkulma gibi travmadan sonra aniden ortaya çıkabilirler. Diğer durumlarda, daha yavaş ortaya çıkarlar ve mekanik veya inflamatuar bir nedeni vardır.

 Diz ağrısı diz ağrısı lokalize edilir. Bu eklemlenmeyi oluşturan unsurların her birinde kökenlerini bulabilirler. Gonalji yaygındır çünkü dizler vücudun ağırlığını taşır ve çok gergin eklemlerdir.

 Diz, kıkırdak eklem yüzeyi açısından vücuttaki en büyük eklemdir. Aynı zamanda en karmaşık eklemdir ve sonuç olarak travmaya, doğal yıpranmaya, yıpranmaya ve enfeksiyona karşı daha hassastır. Ağrılı diz, çalışma kapasitesini ve günlük yaşam eylemlerinin performansını düşürdüğü için bir engel kaynağıdır.

 Diz Ağrısı Neyin Habercisidir?

 Diz ağrısı mekanik (hareket sırasında arttığında ve dinlenerek geçtiğinde) veya iltihaplı (özellikle gece uyandığında) olabilir. Ayrıca travmanın ardından aniden ortaya çıkabilir veya yavaş yavaş ortaya çıkabilir nedeni mekanik veya inflamatuar olduğunda bu durum söz konusudur.

 Diz ekleminin kemiklerinden birinin kırılması (tibia, femur, dizkapağı); burkulma, uzama, bağların kopması; menisküste yırtılma veya çatlak gibi sorunların habercisi olabilir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün iş hayatınızda en iyisiniz yapmak için çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Hedeflerinize ulaşmak için mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konularda fikirlerinizde fazla ısrarcı davranmamaya özen göstermelisiniz. Gün içinde sorumluluklarınız sizi alternatif plan yapmaya itebilir. Annenizle ilgili konuları ihmal etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak için mücadele içinde olacağınız bir gündesiniz. Yaşadığınız olaylarda daha rahat bütünü göreceğiniz zamanlar var. Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. İnandığınız konular hakkında fazla ısrarcı olabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular da huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün endişe duyduğunuz konular içinde sıkıştığınızı hissedebilirsiniz.  Kriz yaratan konulara karşı daha dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Yatırımlarınızla ilgili konularda çok fazla ısrarcı davranmamaya özen göstermelisiniz. Gelecek yönünde yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Parasal konularda sıkışıklık yaşayabileceğiniz zamanlar var. İkili ilişkilerinizdeki düşüncelerinizde ısrar edebilir ve doğru olanı bulmak için çaba sarf edebilirsiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Uğraştıran durumlarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Aldığınız sorumluluklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi meşgul edebilir. Sizi yoran konulara karşı ısrarcı davranmamanızda fayda var.  Üstlerinizle ilişkinize önem vermeniz gerekebilir. Bugün işlerinizle ilgili alternatif planlar oluşturabilirsiniz. Başarı için çok çalışacağınız zamanlar içindesiniz. İşten gelecek paralar söz konusu olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi ifade etmek için büyük bir heyecan içinde olabilirsiniz. Bununla birlikte düşüncelerinizle ilgili ısrarcı olacağınız zamanlar var. İş hayatınızda yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Risk almaya daha fazla yatkın olabilirsiniz. Harcamalarınızı abartmamaya çalışın. Hobilerinizle ilgilenmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Evinizle ilgili olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Geçmişe ait konular gündeminizi meşgul edebilir. Fikirlerinizde ısrarcı davranacağınız zamanlar olabilir. İşinizle ilgili konularda huzursuzluk içinde olabilirsiniz. Parasal konularda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Babanızla ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın. Güven ihtiyacı içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli ve yoğun bir gündesiniz. Başarılı olmak için çaba sarf etmeniz gereken zamanlar olacaktır. Otorite figürleriyle iletişiminde daha çok dikkat etmeniz gereken zamanlar içindesiniz. Gelecek yönündeki beklentilerinizle ilgilenebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Kardeşlerinizle zaman geçirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. Parasal konularda başkalarından alacağınız destekler var. Fikirlerinizdeki ısrarcı davranabilirsiniz. Gelecek yönünde beklentilerinizde doğru kararlar vermek isteği içinde olacaksınız. Sorumlu olduğunuz konularda alternatif planlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar içinde olmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Üstelerinizle ilişkinize özen göstermenizde fayda var. Başarmak istediğiniz işlerde daha fazla mücadele etmek isteyebilirsiniz. Hoşgörüsüz ortamlardan bulunmak size iyi gelmeyecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konularla ilgili içsel süreçler yaşayacağınız bir gündesiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kayıp yaşayabilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. Uğraştığınız işlerde daha fazla yoğunlaşmanız gerekebilir. Maddi konularda hoşgörüsüz davranabilirsiniz. Sorumluluklarınız sizi sıkıştırabilir. Akışta kalmayan özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek umutlarınız için en iyisini yapma isteği içinde olabilirsiniz. Gün içinde gruplar ve arkadaşlıklar ön plana çıkabilir. İş hayatınızda sıkışmalar yaşanabilir. İstediğiniz destekleri almakta zorlanabilirsiniz. Sosyal hayatınızda düşüncelerinizde ısrarcı davrandığınız zamanlar olabilir. Hedeflerinize ulaşmak için çaba göstereceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Arzu Bıyıklıoğlu
Arzu BıyıklıoğluKıskançlık ve haset enerjisi
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen TekGeçmişin yüküyle değerlendirme yanılgısına düşmeyin
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaÇocuklarda yaşanan estetik sorunlarda nelere dikkat etmeliyiz?
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan Kozluca13 Ocak Oğlak Yeniayı neler getirecek? Burçlara etkileri neler olacak?
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel Öztürk2021’in estetik trendleri
Mine Ağır
Mine AğırErgoterapi nedir?
Esra Kemer
Esra Kemerİş tekliflerinde zaman istemek
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanMutluluk nerede?
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşBahçe ile ilgili merak ettiğiniz sorular ve cevapları
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğluİçselleştirmek lâzım!
En Çok İzlenen Videolar
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yıpranmış saçlara ne iyi gelir? Yıpranmış saç bakımı nasıl yapılmalıdır?

Yıpranmış saçlara ne iyi gelir? Yıpranmış saç bakımı nasıl yapılmalıdır?

Yanığa ne iyi gelir? Yanık karşısında evde uygulanabilecek yöntemler nelerdir?

Yanığa ne iyi gelir? Yanık karşısında evde uygulanabilecek yöntemler nelerdir?

Sosyal medyada anket başlattı! 'Pizza mı, pide mi?' sorusuna bu yanıt geldi!

Sosyal medyada anket başlattı! 'Pizza mı, pide mi?' sorusuna bu yanıt geldi!

Ürtikere ne iyi gelir? İnatçı ürtiker (kurdeşen) nasıl geçer? Bitkisel öneriler

Ürtikere ne iyi gelir? İnatçı ürtiker (kurdeşen) nasıl geçer? Bitkisel öneriler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet