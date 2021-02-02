Dizde toplanan sıvıya dikkat! Nedeni bunlar olabilir

Artrit ve bağ ya da menisküs yaralanmaları gibi birçok sebebe bağlı olarak eklemde sıvı toplanabilir.

Eklemlerimizde az miktarda sıvı var. Eklemlerde bulunan sıvı sürtünmeyi azaltan ve eklem hareketlerini kolaylaştıran bir maddedir ve eklem kapsülünün iç tarafında bulunan sinovium tarafından üretilir.

Eklem içinde ve etrafında çok fazla sıvı biriktiğinde eklem efüzyonu olur. Dizde olduğunda, genellikle dizde şişmiş diz veya su toplamış diz olarak adlandırılır.

Su toplamış bir diz ekleminde şikayetler nelerdir?

Çoğu zaman dizde su toplanması sadece bir dizi etkiler. Eklemde bir ağırlık hissi olabilir, eklem hareketleri kısıtlanabilir, bazen şişlik gözle görülebilir. Sıvı toplanmış diz diğer ekleme göre daha sıcaktır. Çoğu zaman dikkatli bir doktor muayenesi gerekir.

Diz kapağını çevreleyen deride şişlik, kızarıklık, eklem sertliği, bacağı düzleştirme veya bükme zorluğu, ağrı ve hassasiyet olabilir.

Dizde su toplanması yol açan sebepler nelerdir?

-Eklemin aşırı kullanımı (tekrarlayan yaralanma)

-Yırtılmış ligament ve/veya kıkırdak (menisküs)

-Kemik kırıkları

-Bakteriyel enfeksiyonlar (septik artrit)

-Prepatellar bursit

-Osteoartrit (eklem kireçlenmesi)

-Romatoid artrit ve diğer iltihaplı romatizmalar

-Gut ya da Psödogut hastalığı

-Travmalar

-Spor yaralanmaları

-Kistler veya tümörler

Dizde sıvı toplanması nasıl tedavi edilir?

- Enfeksiyon varsa enfeksiyonun, romatizmal bir hastalık varsa hastalığın tedavi edilmesi gerekir.

- Osteoartrite yani kireçlenmete bağlı bir efüzyon varsa sıvının boşaltılıp eklem içi ilaçlar verilmelidir.

- Soğuk kompres uygulamaları yapılmalıdır.

- Eklem dinlendirilmelidir.

- Fazla kilo varsa mutlaka verilmelidir.

- Gut hastalığı varsa tedavi ve diyet önlemleri alınmalıdır.

- Eklem bandajlanması uygulanabilir.