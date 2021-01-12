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12.01.2021 - 12:48 |

Dizdeki sıvı kaybına ne iyi gelir? Eklemlerde sıvı azalması nasıl engellenir?

En sık kullandığımız eklem bölgelerimizden birisi de dizlerimizdir. Koşarken, yürürken dizlerimizi hareket ettiririz. Fakat yaş ilerledikçe dizlerde sıvı kaybı yaşanabilir. Bunun pek çok sebebi bulunmaktadır. Peki dizdeki sıvı kaybına ne iyi gelir? Eklemlerde sıvı azalması nasıl engellenir? Sizlere dizlerdeki sıvı kaybı için yapılması gerekenleri detaylıca derledik.

Dizdeki sıvı kaybına ne iyi gelir? Eklemlerde sıvı azalması nasıl engellenir?
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Eklem yerlerimizden olan dizlerimizin sıvı kaybetmesi belirli bir yaştan sonra pek çok kişide görülebilen bir durumdur. Özellikle diz eklemlerinin çok kullanılması, çok spor yapmak, çok tuzlu yemek veya vücuda fazla su alınmaması dizlerdeki sıvı kaybına yol açar.

Dizdeki sıvı kaybına ne iyi gelir?

Dizlerdeki sıvı kaybı genellikle çok kilolu kişilerde görülen bir rahatsızlıktır. Bunların yanında emziren kadınlarda, masa başı işlerde çalışan kişilerde sıvı kaybı yaşanması ihtimali de oldukça yüksektir. Dizlerdeki sıvı kaybının yaşanması sonrasında eklemle birbirine sürtülür ve dizler bundan dolayı zarar görür. Bu durum kişilerde yürümeyi oldukça zorlaştırır.

Dizlerdeki sıvı kaybının tedavisi için pek çok yöntem takip edilir. İlk olarak bu durumda bir ortopedi doktoruna gidilmesi gerekir. Doktorlar hastalığın seviyesine bağlı olarak fizik tedavi, sıvı enjekte edilmesi veya platin takılması gibi tedavi yöntemleri uygulanır.

Dizlerdeki sıvı kaybına iyi gelen bitkisel yöntemlerden birisi kuşburnu ve Mekke gülüdür. 7 adet kuşburnu ile bir avuç Mekke gülünün yıkanıp demlenmesi ile hazırlanan kürün her sabah içilmesi tavsiye edilmektedir. Fakat hazırlanan bu çay da suyun klorsuz olması çok önemlidir.

Bunun dışında ısırgan otu ve kiraz sapı da sıvı kaybında uygulanabilecek bitkisel çözümler arasında yer almaktadır. 30 kiraz sapı ile 2 bardak su ve 5 gram ısırgan ot ile hazırlanan karışımın tüketilmesi bu hastalığa iyi geldiği bilinir.

Eklemlerde sıvı azalması nasıl engellenir?

Eklemlerdeki sıvı azalmalarını engellemek için mutlaka hareketsiz yaşamdan kaçınılmalıdır. Düzenli spor ve yürüyüş ile bu rahatsızlık engellenebilir. Bu sayede sıvı kaybeden eklemlerde sıvı üretimine başlayacaktır. Ayrıca bol su tüketimi her açıdan olduğu kadar sıvı kaybında da çok önemlidir.

Fazla kilolu kişilerde bu rahatsızlık çok sık görülmektedir. Bu nedenle fazla kilolardan kurtulmalı, egzersiz ve yürüyüşler ve aktiviteler ile bu rahatsızlığın önüne geçilmiş olunur.

Dizlerdeki sıvı kaybı kimlerde görülür?

Dizlerdeki sıvı kayıpları genellikle şu kişilerde görülmektedir:

- Kilolu kişilerde
- Az su tüketenlerde
- Şeker hastaları ve yaşlılarda,
- Kireçlenme rahatsızlığı olan kişilerde
- Ağırlık işlerinde çalışan kişilerde
- Hareketsiz kişilerde
- Kalsiyum gibi mineraller az tüketen kişilerde

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