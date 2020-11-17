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17.11.2020 - 13:34 |

DNA ışıltısı nedir? DNA ışıltısının faydaları nelerdir?

Yeniy ıl heyecanı başladı. Bir yılı daha geride bırakırken cildimize özen göstermemiz daha da önem kazanıyor. Cildimizde zamanla oluşan yaşlanma etkilerini tersine çevirmek, daha sağlıklı, sıkı ve ışıltılı bir cilde sahip olmak için yapmamız gerekenler var. Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş konu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

DNA ışıltısı nedir? DNA ışıltısının faydaları nelerdir?
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Yaş aldıkça ve çevresel faktörlerin etkisi ile cildimiz bozulmalar yaşamaya ve hücresel düzeyde kayıplar vermeye başlar. Özellikle pandemiden dolayı evlerde kapalı kalmak, yüzümüzü maskeyle kapatmak ve alkol bazlı dezenfektanlar kullanmak bu kayıpları hızlandırmaktadır. Bu kayıpların başında, cildin elastikiyetinin ve neminin azalması gelir. Saf DNA ışıltısı cilt tonunu, elastikiyetini ve nemini arttırma konusunda etkinliği kanıtlanmış iyi bir tedavi seçeneği. Nucleofill tedavisi, nemlendirme, serbest radikaltemizleme ve en önemlisi biyo-uyarıcı olmak üzere üç farklı sinerjik etkisi ile cildi canlandırarak zamanla oluşan kayıpları doğal bir şekilde kendi hücrelerimize ürettirerek yerine koyar ve yeniden yapılanmasını sağlar.

Ciltte nem miktarını artırır
Saf DNA Işıltısı, yüksek miktarda suya bağlanma yeteneği sayesinde, “Elektrostatik sünger” gibi davranır ve dokulara derin nemlendirme sağlayarak hücresel sağlık için yararlı bir ortam oluşturur. Ciltte yaşla, çevresel faktörlerle veya yetersiz bakımla azalan nem miktarının tekrar artmasını sağlar.

Antioksidan etki sağlar
Yaşlanma ve zararlı dış etkenler serbest oksijen radikallerinde artışa neden olur.Bu serbest radikaller doku hasarından sorumludur. Güçlü nemlendirmenin yanında, kimyasal yapısı sayesinde serbest radikalleri hapsederek anında “temizleyici antioksidan’’ bir etki yapar.

DNA Işıltısında biyo-uyarıcı farkı
Saf DNA ışıltısının önemli ve diğer tedavilerden ayırıcı özelliği biyo-uyarıcı etkisidir. Biyo-uyarıcı etki Nucleofill’in fibroblastları hücre zarı reseptörlerini aktive etmesiyle oluşur. Saf DNA'nın oluşturduğu ideal fizyolojik ortamve biyo-uyarım sayesinde aktive olan fibroblastlar, ciltte eksilen kolajeni üreterek, elastikiyeti artırır ve ürüne özgü sıkılaştırıcı ve yaşlanma karşıtı biyo-yeniden yapılandırıcı etki gösterir.

Tüm yaş ve cilt tiplerine uygulanabiliyor.
Tüm yaş ve cilt tiplerine uygulanabilen Saf DNA Işıltısı güçlü bir lifting etkisi de gösterir. Olgun ciltlerde kolajeni arttırarak deri elastikiyetini geri kazandırır, spor yapmış etkisi verir. Genç bireylerde kullanımı ise elastikiyet kaybını yavaşlatır. 10-15 gün ara ile 3-4 seans uygulandığında, ciltte oluşan yaşlanma etkilerini doğal yollarla tersine çevirir. Saf ve yeni nesil DNA fragman zincirleri içerdiğinden, alerjik reaksiyonlar dahil yan etkisi bulunmayan uygulama ile daha sağlıklı, daha genç, pürüzsüz ve ışıltılı bir cilde sahip olmanız mümkün.

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