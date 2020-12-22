Tüp bebek merkezi seçerken nelere dikkat edilmelidir?

Bebek sahibi olmak isteyip de normal şartlarda bu durumun imkansız olması durumunda artık tüp bebek yöntemi tercih ediliyor. Çağımızda tıp teknolojisinin gelişme göstermesi tüp bebek yöntemini zor bir yöntem olmaktan çıkardı. Ancak yine de tüp bebek merkezi seçerken dikkat etmek gerekiyor. Çünkü her merkez aynı detayları sunmadığı gibi aynı teknolojiyi de kullanamıyor. Tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olmak istiyorsanız mutlaka bu işlemi yaptıracağınız merkez hakkında bilgi edinmeniz gerekir.

Tüp bebek uygulaması için tedavi merkezi seçimi

Doğal yollarla çocuk sahibi olamadığınız konusunda uzman görüşü aldıktan sonra tüp bebek uygulamasına başlamanız önem taşır. Bu konu sizi en iyi tüp bebek merkezi araştırmasına yönlendirir.

Tüp bebek tedavi merkezi seçerken;

-Tüp bebek uygulamasını yapan doktorların konuda uzman embriyologlar olması,

-Uzun süredir faaliyet sunuyor olması,

-Tüp bebek tedavisini sunan doktor kadar diğer ekip üyelerinin de kaliteli ve işinin ehli olması,

-Daha önce bu merkezde tüp bebek tedavisi almış olan kişilerin bulunması ve olumlu açıklamaları olması,

-Yaşadığınız yere yakın olması,

-Tüp bebek konusunda belge ve fiziki yeterliliklerinin tam olması önem taşıyan ve olmazsa olmaz özelliklerdir. Çünkü bu işlem basit bir işlem değildir. Çiftler tüm umutlarını merkezden alacakları tedavi hizmetine bağlamış olacaklardır. Bu başlangıcın olumsuz sonuçlanması ise çiftlere mental anlamda önemli bir negatif etki yaratacaktır.

Tüp bebek uygulamasını yapacak olan doktorun önemi

Tüp bebek uygulamasında en önemli kıstaslardan biri doktor faktörüdür. Bu bakımdan tüp bebek merkezine karar vermeden önce bu hizmeti almaya karar verdiğiniz merkezin doktorları hakkında bilgi edinmeniz gerekir. Bu bilgileri merkezin resmi internet sitesindeki verilerden edinebileceğiniz gibi doktorların isimleri ile doktor sitelerinden de edinebilirsiniz. Her zaman için tecrübeli bir doktorun daha kaliteli bir tüp bebek uygulaması yapacağını göz ardı etmemelisiniz.

Tüp bebek tedavisinde diğer ekip üyeleri

Tüp bebek tedavisi yaptırırken doktor kadar önemli olan diğer bir nokta da tedaviyi uygulayan yardımcı ekiptir. Ekibin yeterliliği ve yetkinliği doktor tarafından sunulan orderları uygulamaları ve anne adayını rahatlatmaları açışından büyük önem taşır. Çünkü tüp bebek tedavisinde asıl uygulamalar ekip tarafından yapılacaktır. Bu nedenle tüp bebek merkezi araştırmalarınızda doktorun yanı sıra ekibini de araştırmanız şarttır.

Merkezde daha önce uygulanmış olan tüp bebek araştırmasının yapılması

Tüp bebek uygulamasını edinmeden önce araştırma yapacağınız diğer bir hususta daha önce bu merkezde yapılmış olan tüp bebek işlemleridir.

-Kaç adet tüp bebek uygulaması yapıldı,

-Olumlu sonuçlanan tüp bebek sayısı,

-Tüp bebek uygulaması sonrası pozitif görüş bildiren çiftlerin yorumları gibi detaylar seçiminizi kolaylaştıracak bilgiler sunacaktır.

Tüp bebek merkezinin yaşadığınız yere yakın olması

Tüp bebek merkezi seçerken dikkat etmeniz gereken özelliklerden biri de tüp bebek merkezi fiyatları bakımından zaten yüksek bir ücret ödeyeceğiniz için yaşadığınız yere yakın olmasıdır. Gerekli olan tetkik, aşı, vitamin ve enjeksiyon takviyeleri için bu merkezlere sık sık gitmeniz gerektiğini göz ardı etmemelisiniz. Bu bakımdan yaşadığınız yere yakın bir merkezi tercih etmeniz masrafı biraz azaltacaktır.

Tüp bebek merkezinin bilgi ve belgelerinin tam olması

Tüp bebek merkezi sizin konuyla ilgili merak ettiğiniz tüm soruları, özel bir öneme sahip olacak şekilde cevaplamalıdır. Eğer bu merkez sizin sorularınızı geçiştiriyor ve kaçamak cevaplar veriyorsa yetkinliği tam olan bir merkez değildir. Bunun yanı sıra tüp bebek konusunda yeterli belge ve İSO kontrolleri bulunmayan bir merkezse bu merkezden uzak durulmalıdır.

Tüp bebek merkezi fiyatları uygun olmalı

Tüp bebek merkezi fiyatları 2020 yılında 7.000 – 15.000 tl arasında değişmektedir. Tüp bebek merkezi seçiminde fiyatlar elbette önemli bir faktördür. Öneri alırken hastalar ücretleri de göz önünde bulundurmaktadır.

Doç. Dr. Aydın Köşüş

Kadın Hastalıkları ve Doğum / Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite

İnternet sitesi: http://www.aydinkosus.com/

Twitter: https://twitter.com/surgeonskopi

Facebook: https://www.facebook.com/jinekologankara/

Instagram: https://www.instagram.com/doc.dr.aydinkosus/?hl=tr