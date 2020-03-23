Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYaşam Haberleri Doğru nefes yaşam kalitesini nasıl değiştiriyor?
23.03.2020 - 15:02 |

Doğru nefes yaşam kalitesini nasıl değiştiriyor?

Araştırma Görevlisi, İletişimci ve Nefes Terapisti Canan Karakul ve Aynur Yüce, doğru nefesin yaşam kalitesini nasıl değiştirdiğini, doğru nefes almanın püf noktasını ve çok daha fazlasını Eda Özdemir'e anlattı.

Doğru nefes yaşam kalitesini nasıl değiştiriyor?

Doğru nefesin ne olduğunu anlamak hem sağlığınız hem de ruhunuz için oldukça önemli. 

Hepimiz bebekken, çocukken doğru nefes alıp vermeyi doğumdan getirdiğimiz bir davranış olarak doğru bilmemize rağmen, birçoğumuz yaşımız ilerledikçe bu davranışımızın doğruluğunu yitiriyoruz.

Doğru nefes alma tekniği en basit özetiyle nefes alırken karınların şişmesi ve verdiğimizde karınların yavaşça sönmesidir.

Doğru nefes almak solunum sisteminin verimliliğini arttırırken, vücudumuzdaki hücrelerin oksijen ihtiyacının gerekilen hızda ve miktarda giderilmesini sağlar. 

Araştırma Görevlisi, İletişimci ve Nefes Terapisti Canan Karakul ve Aynur Yüce, doğru nefesin yaşam kalitesini nasıl değiştirdiğini, doğru nefes almanın püf noktasını ve çok daha fazlasını PembeNar okurları için anlattı.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bilinmeyen konuları açığa çıkarmak için aşırı özgüven içinde olabilirsiniz. İşlerinizin tamamlanması için sabırsızlık gösterebilirsiniz. Tartışmalara girmemek için sakin kalmakta fayda var. İlişkileriniz bugün ince bir çizgide, sıkıntı yaşamamak için akışta kalmaya dikkat edin. İç sesinizi dinleyerek yaratıcılığınızı ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecekle ilgili beklentileriniz için mücadele etmek isteyebilirsiniz. Hayal ettiğiniz şeyler uğruna tüm cesaretinizi ortaya koyacağınız bir gündesiniz.  Sosyal konularla uğraşmak sizi rahatlatacaktır. İş hayatınızda destek alacağınız kişiler olabilir. İkili ilişkilerinizde bitişler yaşanabilir. Hislerinizi bir anda ortaya dökmemeye özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınıza karşı aşırı sabırsız olabilirsiniz. Tepkilerinizi göstermekten kaçınmayacağınız bir gündesiniz. Gün içinde tutkularınızın esiri olabilirsiniz. Ani gelişen tartışmalara karşı kendinizi kollamanız gerekebilir. Üstlerinizle ilgili konularda daha sakin olmaya çalışın. Aşk hayatınızda fevri tepkilerinizi kontrol etmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendi felsefenizi benimsetmek için mücadele içine girebilirsiniz. İnandığınız konularda sonuna kadar cesaret gösterdiğiniz zamanlar var. İkili ilişkilerinizde karşınızdakini kırmamaya özen göstermeniz gerekebilir. Aşk hayatınızda huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Gün içinde sanatsal aktivitelerle uğraşmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olun. Ortaklı para durumları gündeminizi etkileyebilir. Parasal konularda sabırsız davranabilirsiniz. Ani tepkilerden ve hızlı kararlardan kaçının. İşlerinizi halletmek için kendinizi çok zinde hissedeceğiniz bir gündesiniz. Keyif aldığınız uğraşlarınızla zamanınızı değerlendirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabrınızı zorlayan konulardan uzak durmanızda fayda var. İletişim noksanlığından biranda tartışmalar çıkabilir. Bugün ne kadar çok dengede kalmak isteseniz de; ikili ilişkileriniz de huzursuzluklar yaşanabilir. İş hayatınızda ise mücadele etmeniz gereken konular ön plana çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Çalışma konularında mücadele gerektiren durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularınızı göz ardı etmeyin. İşte beraber çalıştığınız kişilerle huzursuzluk çıkabilir.   Tutkularınızı yoğun olarak yaşadığınız zamanlar olacak. İlişkilerde bitişler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Aşk hayatınızdaki konularınız gündeminizi etkileyebilir. Açığa çıkan sabırsızlık duygusuyla, fevri hareketlerde bulunabilirsiniz. Bu ilişkilerinizde huzursuzluğa neden olabilir. Gün boyu tepkilerinizi kontrol etmeye özen göstermelisiniz. İş hayatınızdaki mücadeleci tutumunuz sizi yorabilir. Cesaretli davranışlarınız sayesinde güzel sonuçlar elde edersiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Aile hayatınızla ilgili konular için mücadele etmeniz gerekebilir. İlişkilerinizde daha yapıcı olmaya çalışmanız sizin avantajınıza olacaktır. Gün içinde güven aradığınız durumlar söz konusu. İş hayatınızdaki olaylara karşı kendinize güvenen tutumunuzu sürdürmeye devam etmelisiniz. Sanatsal uğraşlar edinmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hareketli bir gün sizi bekliyor. Yazışmaların, konuşmaların, eğitimlerin olduğu hızlı bir gündesiniz. Gün içindeki bu hızlı tempo sizi sabırsızlaştırabilir. İlişkilerde huzursuzluk olabilir. İşlerde yaşanan aksamalar yüzünden kaynaklanan sıkıntıyı, olumlu bir şekilde çözme yoluna gitmelisiniz. Sizi mutlu eden olaylar, keyiflenmenizi sağlayacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Parasal konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanmanız gereken işlerle uğraşabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. İş hayatınızdaki mücadele etmeniz gereken olaylarla karşılaşabilirsiniz. Cesaretiniz tüm olayların üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak için kendinizde cesaret bulacağınız bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Mücadele içine girdiğiniz konularda sabırsızlık hissedebilirsiniz. Küçük tartışmalara neden olan konulardan uzak durmakta fayda var. Aşk ilişkilerinizde sıkıntılı durumlar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşEvde ev bitkilerine bakım
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaKoç Yeniayı karantinada
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkYüz germe estetiği
Bükre İkizer
Bükre İkizerBiraz dikkat!
Şerif Soğukbulak
Şerif SoğukbulakHer detayda Türk imzası
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginAvesküler nekroz nedir?
Ortodontist Dr Yasin Akgül
Ortodontist Dr Yasin AkgülGüncel ortodontik tedavi metodu İnvisalign (şeffaf plak)
Psk. Dan. Gizem KOLÇAK
Psk. Dan. Gizem KOLÇAKİlham kaynağı Da Vinci
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaBadem göz merakı hayal değil!
Melis Güvenç
Melis Güvenç"Komedi gerçekliğe karşı duruşum"
En Çok İzlenen Videolar
Corona virüse karşı en etkili el yıkama yöntemiCorona virüse karşı en etkili el yıkama yöntemi
16-22 Mart Gökyüzü Enerjileri16-22 Mart Gökyüzü Enerjileri
Sarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Peynirli sarımsaklı ekmek tarifiSarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Peynirli sarımsaklı ekmek tarifi
Constance Leyla ile Didem Soydan makyajıConstance Leyla ile Didem Soydan makyajı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona virüs aşısı için tarihi verdi! En erken...

Corona virüs aşısı için tarihi verdi! En erken...

Uzaktan eğitim süreci nasıl yönetilmeli? 5 farklı branşta uzman öğretmen yanıtladı...

Uzaktan eğitim süreci nasıl yönetilmeli? 5 farklı branşta uzman öğretmen yanıtladı...

Corona virüs salgını sırasında güvenli alışveriş nasıl yapılır?

Corona virüs salgını sırasında güvenli alışveriş nasıl yapılır?

Salgından korunmak için evi güvenli hale getirmenin yolları

Salgından korunmak için evi güvenli hale getirmenin yolları

Sıradaki Haber