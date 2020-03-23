Doğru nefes yaşam kalitesini nasıl değiştiriyor?

Doğru nefesin ne olduğunu anlamak hem sağlığınız hem de ruhunuz için oldukça önemli.

Hepimiz bebekken, çocukken doğru nefes alıp vermeyi doğumdan getirdiğimiz bir davranış olarak doğru bilmemize rağmen, birçoğumuz yaşımız ilerledikçe bu davranışımızın doğruluğunu yitiriyoruz.

Doğru nefes alma tekniği en basit özetiyle nefes alırken karınların şişmesi ve verdiğimizde karınların yavaşça sönmesidir.

Doğru nefes almak solunum sisteminin verimliliğini arttırırken, vücudumuzdaki hücrelerin oksijen ihtiyacının gerekilen hızda ve miktarda giderilmesini sağlar.

Araştırma Görevlisi, İletişimci ve Nefes Terapisti Canan Karakul ve Aynur Yüce, doğru nefesin yaşam kalitesini nasıl değiştirdiğini, doğru nefes almanın püf noktasını ve çok daha fazlasını PembeNar okurları için anlattı.