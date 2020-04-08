Doğru nemlendiriciyi bulma kılavuzu

Normal cilt

Normal cildiniz olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Cilt dokunuz eşittir ve yağlılık veya pul pul dökülme sorunu yaşamazsınız.

Ne tür bir nemlendirici seçmelisiniz?

Normal ciltler oldukça dengelidir ve genellikle yoğun problemler yaşatmaz. Normal tipli cildiniz için; ne çok kalın ne de çok kaygan olmayan bir nemlendirici seçerek cildinizin dengesini koruyun. Antioksidanlar içeren ferahlatıcı bir jel krem ​​sizin için iyi bir seçenek olabilir. Antioksidanlar, sizi kirlilik ve diğer çevresel faktörlerden korumak için cildinizin koruyucu bariyerini güçlendirmeye yardımcı olacak. Ayrıca cildinizi nemlendirir ve esnek hissettirir.









Yağlı cilt

Yağlı cildiniz olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Gözeneklerinizde genişlik problemi yaşıyor ve cilt temizliğinizi bitirdikten kısa bir süre sonra yüzünüzde parlaklık gelişiyorsa; yağlı bir cilde sahip olabilirsiniz. Yağlı ciltler, T bölgesi bölgesinde aşırı yağlanma ve lekelere daha yatkın olur. Yağlı cilde yapılan makyaj birkaç saat sonra ciltte çözülme eğilimindedir.

Ne tür bir nemlendirici seçmelisiniz?

Yağlı cilde sahip insanların nemlendiriciye ihtiyaç duymadığı, yaygın bir yanılgıdır. Özellikle cildin kurumasını önlemek için temizledikten sonra yağlı cilde nem eklemek önemlidir. Nemlendirici olarak ise yağsız yapıda bir nemlendirici kullanmanızı öneririz.





Kuru cilt

Kuru cildiniz olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Cildiniz oldukça gergin olabilir. Sıklıkla tahriş veya pul pul dökülme sorunları yaşayabilirsiniz.



Ne tür bir nemlendirici seçmelisiniz?

Cildinizin pul pul dökülme eğilimi gösterdiği için, önce ölü cilt hücrelerini temizlemeniz ve sonra nemini kaybeden cildinize, nemi tekrar kazandırmanız gerekir. Tutarlılık açısından en pahalı ürün mutlaka en iyi ürün değildir. Bunun yerine doğru malzemeleri aramaya çalışın. Uçucu yağlardan yararlanabilirsiniz.